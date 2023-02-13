З Днем подруг 2023 року! Барвисті привітання у картинках та листівках для друзів

У це свято не лише дівчата можуть привітати своїх подруг, а й чоловіки.

У понеділок, 13 лютого, перед романтичним святом усіх закоханих, відзначається не менш миле свято — День подруг або Міжнародний день жіночої дружби, яке було придумано за образом та подобою Дня святого Валентина. Цього дня подруги збираються разом, щоби відсвяткувати свою дружбу.

Свято це неофіційне свято, і було придумано головною героїнею американського комедійного серіалу "Парки та зони відпочинку" Леслі Ноуп. Вона придумала власне свято Galentine’s Day – поєднавши gal pals (у перекладі подруги) та День Валентина.

На честь цього милого свята "Телеграф" зробив невелику добірку листівок та вітальних картинок зі святом 13 лютого, які ви можете відправити своїм близьким подругам у соціальних мережах чи месенджерах.

Привітання з Днем подруг 2023: картинки та листівки

Раніше "Телеграф" радив, як креативно привітати дівчину з днем народження. Також на сайті можна знайти ідеї недорогих подарунків для коханої на День Святого Валентина.