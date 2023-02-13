Поздравление с Днем подруги 2023: яркие видео, картинки и открытки с праздником

Не забудьте поздравить свою подругу с этим милым праздником

В преддверии Дня влюбленных, 13 февраля представительницы прекрасного пола отмечают "девчачий" праздник — День подруг. В этот день подружки собираются вместе, вспоминают о совместных историях, веселятся и наслаждаются обществом друг друга.

Стоит отметить, что праздник был придуман по образу Дня святого Валентина, только подарками и поздравлениями обмениваются не влюбленные, а друзья. И хотя День подруг — праздник неофициальный, ничего не мешает его отметить и поздравить своих близких.

"Телеграф" собрал небольшую подборку ярких картинок и открыток, а также видео на украинском языке с праздником всех подруг, которые вы можете отправить своим друзьям.

Поздравление с Днем подруги 2023: картинки и открытки на украинском языке

Видеопоздравления с Днем подруги 2023

Ранее "Телеграф" советовал, как креативно поздравить девушку с днем рождения. Также на сайте можно найти идеи недорогих подарков для любимой на День Святого Валентина.