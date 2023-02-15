С днем рождения! Красивые поздравления взрослой женщине
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Поздравление с днем рождения взрослой женщине должно быть душевным
День рождения — праздник, наполненный радостными впечатлениями, яркими эмоциями, долгожданными встречами и сюрпризами. Взрослую женщину в этот день обычно окружают многочисленные родственники, друзья и коллеги. Все они своими пожеланиями поднимают настроение имениннице и дарят ей незабываемые минуты счастья.
Поздравление с днем рождения для взрослой женщины должно быть особенным. Именинницу нужно засыпать комплиментами, напомнить о ее важности в вашей жизни и не забыть о традиционных пожеланиях счастья, здоровья и др. Но при всем хорошем отношении не всегда слова складываются в приличное поздравление. На этот случай "Телеграф" составил подборку готовых красивейших пожеланий на день рождения взрослой женщине.
Пожелания взрослой женщине
Этой женщине прекрасной
Поздравленье с Днем рождения!
Вы родным несете счастье,
Жизнь добра и восхищенья!
Пусть года идут, неважно,
Как они сгущали тучи.
Гляньте вы на них бесстрашно,
Впереди года получше!
Будьте дамой век прелестной,
Моего когда-то детства!
Жизни долгой, интересной
Пожелаю Вам всем сердцем!
Женщине приятной самой
Поздравление моё —
Оставайтесь милой дамой:
Век пускай душа поёт!
Будьте радостны, пусть бодрость
Пребывает в Вас всегда!
Пусть судьба не будет коброй,
А даст лучшие года!
Пусть здоровье, как у горцев,
Будет в Вас и их настрой,
Долголетье, в глазах — солнце,
Будьте Вы всегда такой!
День рожденья — праздник снова
К Вам пришёл: с ним поздравляю!
Будьте, главное, здоровы,
Много сил Вам пожелаю!
Массу радостей и счастья
Вам желаю всей душою!
Чтобы жизнь была прекрасной
И её стезя — большою!
Будьте веселы все время,
Будут пусть подруги рядом,
И детишек, внуков семьи
Будут посещать Вас рады!
Вас поздравляю с Днём рожденья!
И от меня вам — мой поклон!
Желаю, счастья и веселья
У Вас всегда был чтоб вагон!
А с ним тележка смеха также,
Чтоб жить — смеяться, не грустить!
Желаю горы денег наших
И о болезнях позабыть!
Чтоб путешествовать по миру,
Желаю жизни без тоски!
Желаю вам освоить лиру,
Играть на ней, писать стихи!
С днем рождения взрослую женщину
Желаю, чтобы Ваш оптимизм был безграничным, чтобы он умножал каждую радость в жизни, создавая счастливые годы, помогал исполнять мечты и достигать цели. А Ваша естественная красота пусть привлекает только искренних и добрых людей, с которыми судьба Ваша всегда будет светлой.
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От всей души поздравляю с Днем рождения! В этот день хочу пожелать оптимизма, вдохновения, хороших друзей, исполнения всех желаний и крепчайшего здоровья. Мы вас очень любим и ценим. Будьте счастливы!
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Поздравляю с днём рождения чудесную и добрую, очень красивую и отзывчивую женщину. Пусть судьба излучает яркий свет счастья и любви, пусть жизнь состоит из ярких воспоминаний, весёлых идей и захватывающих историй, пусть любое поле деятельности радует успехом, а близкие люди пусть дарят душевную теплоту и поддержку.
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Поздравляем с днем рождения! Желаем здоровья, удачи, любви, везения, мира, добра, улыбок, благополучия. Пусть все мечты исполняются и никогда не иссякнет рог изобилия. Пусть жизнь будет долгой и гладкой, полной ярких и запоминающихся событий, и меняется к лучшему всегда!
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Дорогая наша, с днем рождения! Вы многого уже достигли и добились, но на этом нельзя останавливаться! Желаем новых свершений и побед как на рабочем, так и на домашнем фронте, улыбок, радости, счастья! Желаем никогда не узнать, что такое болезни и невзгоды, оставаться всегда такой же прекрасной милой и доброй! Пусть никогда не огорчают близкие и родные люди и ценят коллеги!
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Так много хочется сказать, от всей души обнять и пожелать лишь самого лучшего! Смотря на вас, убеждаешься, что годы идут не зря, ведь невозможно отвести глаз в такой бесподобной женщины! С днем рождения!
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С днем рождения, дорогая! Живите каждым моментом своей жизни в полной мере и не забывайте, что счастье — это добро, которое многие не ценят. Пусть сегодня у вас будет много подарков и объятий, включая наши. С праздником!
Картинки с днем рождения взрослой женщине
Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, как креативно поздравить с днем рождения девушку.