С днем рождения! Красивые поздравления взрослой женщине

Поздравление с днем рождения взрослой женщине должно быть душевным

День рождения — праздник, наполненный радостными впечатлениями, яркими эмоциями, долгожданными встречами и сюрпризами. Взрослую женщину в этот день обычно окружают многочисленные родственники, друзья и коллеги. Все они своими пожеланиями поднимают настроение имениннице и дарят ей незабываемые минуты счастья.

Поздравление с днем рождения для взрослой женщины должно быть особенным. Именинницу нужно засыпать комплиментами, напомнить о ее важности в вашей жизни и не забыть о традиционных пожеланиях счастья, здоровья и др. Но при всем хорошем отношении не всегда слова складываются в приличное поздравление. На этот случай "Телеграф" составил подборку готовых красивейших пожеланий на день рождения взрослой женщине.

Пожелания взрослой женщине

Этой женщине прекрасной Поздравленье с Днем рождения! Вы родным несете счастье, Жизнь добра и восхищенья! Пусть года идут, неважно, Как они сгущали тучи. Гляньте вы на них бесстрашно, Впереди года получше! Будьте дамой век прелестной, Моего когда-то детства! Жизни долгой, интересной Пожелаю Вам всем сердцем!

Женщине приятной самой Поздравление моё — Оставайтесь милой дамой: Век пускай душа поёт! Будьте радостны, пусть бодрость Пребывает в Вас всегда! Пусть судьба не будет коброй, А даст лучшие года! Пусть здоровье, как у горцев, Будет в Вас и их настрой, Долголетье, в глазах — солнце, Будьте Вы всегда такой!

День рожденья — праздник снова К Вам пришёл: с ним поздравляю! Будьте, главное, здоровы, Много сил Вам пожелаю! Массу радостей и счастья Вам желаю всей душою! Чтобы жизнь была прекрасной И её стезя — большою! Будьте веселы все время, Будут пусть подруги рядом, И детишек, внуков семьи Будут посещать Вас рады!

Вас поздравляю с Днём рожденья! И от меня вам — мой поклон! Желаю, счастья и веселья У Вас всегда был чтоб вагон! А с ним тележка смеха также, Чтоб жить — смеяться, не грустить! Желаю горы денег наших И о болезнях позабыть! Чтоб путешествовать по миру, Желаю жизни без тоски! Желаю вам освоить лиру, Играть на ней, писать стихи!

С днем рождения взрослую женщину

Желаю, чтобы Ваш оптимизм был безграничным, чтобы он умножал каждую радость в жизни, создавая счастливые годы, помогал исполнять мечты и достигать цели. А Ваша естественная красота пусть привлекает только искренних и добрых людей, с которыми судьба Ваша всегда будет светлой.

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От всей души поздравляю с Днем рождения! В этот день хочу пожелать оптимизма, вдохновения, хороших друзей, исполнения всех желаний и крепчайшего здоровья. Мы вас очень любим и ценим. Будьте счастливы!

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Поздравляю с днём рождения чудесную и добрую, очень красивую и отзывчивую женщину. Пусть судьба излучает яркий свет счастья и любви, пусть жизнь состоит из ярких воспоминаний, весёлых идей и захватывающих историй, пусть любое поле деятельности радует успехом, а близкие люди пусть дарят душевную теплоту и поддержку.

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Поздравляем с днем рождения! Желаем здоровья, удачи, любви, везения, мира, добра, улыбок, благополучия. Пусть все мечты исполняются и никогда не иссякнет рог изобилия. Пусть жизнь будет долгой и гладкой, полной ярких и запоминающихся событий, и меняется к лучшему всегда!

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Дорогая наша, с днем рождения! Вы многого уже достигли и добились, но на этом нельзя останавливаться! Желаем новых свершений и побед как на рабочем, так и на домашнем фронте, улыбок, радости, счастья! Желаем никогда не узнать, что такое болезни и невзгоды, оставаться всегда такой же прекрасной милой и доброй! Пусть никогда не огорчают близкие и родные люди и ценят коллеги!

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Так много хочется сказать, от всей души обнять и пожелать лишь самого лучшего! Смотря на вас, убеждаешься, что годы идут не зря, ведь невозможно отвести глаз в такой бесподобной женщины! С днем рождения!

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С днем рождения, дорогая! Живите каждым моментом своей жизни в полной мере и не забывайте, что счастье — это добро, которое многие не ценят. Пусть сегодня у вас будет много подарков и объятий, включая наши. С праздником!

Картинки с днем рождения взрослой женщине

Поздравление взрослой женщине

Открытка с днем рождения взрослую женщину

C днем рождения взрослой женщине

Поздравление с днем рождения женщине

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, как креативно поздравить с днем рождения девушку.