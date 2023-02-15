З Днем народження! Красиві вітання дорослій жінці

Вітання з днем народження дорослій жінці має бути душевним

День народження — свято, наповнене радісними враженнями, яскравими емоціями, довгоочікуваними зустрічами та сюрпризами. Дорослу жінку цього дня зазвичай оточують численні родичі, друзі та колеги. Всі вони своїми побажаннями підіймають настрій іменинниці та дарують їй незабутні хвилини щастя.

Привітання з днем народження для дорослої жінки має бути особливим. Іменинницю потрібно засипати компліментами, нагадати про її важливість у вашому житті та не забути про традиційні побажання щастя, здоров’я та ін. На цей випадок "Телеграф" склав підбірку готових найкрасивіших побажань на день народження дорослій жінці.

Побажання дорослій жінці

Довгих років та чарівних подій, В краще завжди сподівайся та вір. Поруч щоб були близькі та рідня, Гордістю буде хай власна сім’я! Труднощам впевнено ти посміхайся, Завжди красунею ти залишайся. Першою будь серед всіх та у всьому, Затишку теплого в серці та вдома!

Усі найкращі побажання Сьогодні — в вашу честь: Натхнення, успіхів, кохання, Чудових перехресть, Сміливих планів, мрій здійснення, Щодня родинного тепла. Щоби здоров’я й довголіття В долонях доля піднесла!

Жіночого щастя я щиро бажаю, Здоров’я, наснаги, любові без краю. Емоцій приємних та гарних сюрпризів, Дарунків від долі, здійснення капризів. Уваги ще від протилежної статі, Щоб квіти щоденно стояли у хаті. А серце від радощів щоб тріпотіло, До мрій своїх щоб прямувала ти сміло.

Нехай здійсняться Ваші мрії, На краще збудуться надії. Господь пошле щасливу долю, Були щоб завжди молодою. Збиратися сімейним колом, Хай друзі будуть завжди поруч. Хай щастя іскорка палає, Із днем народження вітаю!

Зі святом щиро вітаємо! Вам ніжності й спокою бажаємо. Щоб жіночність не згасала, Краса ваша розцвітала. Щоб всі мрії збувались, Чудеса в житті траплялись. Хай поруч близькі будуть люди, Та добре буде вам усюди.

З днем народження дорослу жінку

Бажаю, щоб Ваш оптимізм був безмежним, щоб він множив кожну радість у житті, створюючи щасливі роки, допомагав здійснювати мрії та досягати мети. А Ваша природна краса нехай приваблює лише щирих та добрих людей, з якими доля Ваша завжди буде світлою.

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Від щирого серця вітаю з Днем народження! Цього дня хочу побажати оптимізму, натхнення, добрих друзів, здійснення всіх бажань та міцного здоров’я. Ми вас дуже любимо та цінуємо. Будьте щасливі!

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Вітаю з днем народження чудову та добру, дуже гарну та чуйну жінку. Нехай доля випромінює яскраве світло щастя та любові, нехай життя складається з яскравих спогадів, веселих ідей та захопливих історій, нехай будь-яке поле діяльності радує успіхом, а близькі люди нехай дарують душевну теплоту та підтримку.

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Вітаємо з Днем народження! Бажаємо здоров’я, удачі, кохання, везіння, миру, добра, усмішок, добробуту. Нехай усі мрії здійснюються і ніколи не вичерпається ріг достатку. Нехай життя буде довгим і гладким та повним яскравих подій.

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Дорогенька наша, з днем народження! Ви вже багато чого досягли, але на цьому не можна зупинятися! Бажаємо нових звершень та перемог як на робочому, так і на домашньому фронті, посмішок, радості, щастя! Бажаємо ніколи не дізнатися, що таке хвороби та негаразди, залишатися завжди такою ж прекрасною милою та доброю! Нехай ніколи не засмучують близькі та рідні люди та цінують колеги!

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Так багато хочеться сказати, від щирого серця обійняти та побажати лише найкращого! Дивлячись на вас, переконуєшся, що роки йдуть не дарма, адже неможливо відвести око від такої незрівнянної жінки! З Днем народження!

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З Днем народження, люба! Живіть кожним моментом свого життя повною мірою і не забувайте, що щастя — це добро, яке багато хто не цінує. Нехай сьогодні у вас буде багато подарунків та обіймів, включаючи наші. Зі святом!

Картинки з днем народження дорослій жінці

Вітання дорослій жінці

Листівка з днем народження дорослій жінці

З днем народження дорослій жінці

Привітання з днем народження жінці

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, як креативно привітати з днем народження дівчину.