С юбилеем 60 лет: красивые поздравления и яркие открытки женщине

Подберите для женщины особое поздравление с 60-летием

60 лет — возраст "золотой осени" для женщины. Круглая дата предполагает, что юбилярша в этот день получит двойную порцию добрых слов и красивых пожеланий от своих детей, внуков, родных и друзей.

В поздравлении с 60-летием для женщины можно напомнить о ее достижениях, рассказать о ее неувядающей красоте и пожелать ей крепкого здоровья и бодрости духа.

Если вам нужно поздравить женщину с 60-летием, поможет подборка "Телеграфа". Здесь собраны трогательные пожелания в стихах и прозе, красивые открытки.

Поздравления женщине 60-летним юбилеем в стихах

Что такое "шестьдесят"? Это внуки, дом и сад. Это радость и семья. Это счастье и друзья. Шестьдесят — это расцвет, Это опыт Ваших лет, Это мудрость, красота, Для семьи жизнь, для себя! Мы желаем Вам здоровья, Дней, наполненных любовью, Близких рядом и друзей. И счастливых теплых дней!

Поздравляю с юбилеем! Вам сегодня 60. В этот день всего важнее Вам здоровья пожелать. Чтобы сил побольше — в теле, Чтоб гармония — в душе, Чтоб удача — в любом деле, Чтобы деньги — в кошельке. Чтобы радость доставляли Каждый новый день и час, Чтобы Вы не унывали. Пусть всё сбудется у Вас!

Что такое "60"? Это самый мармелад: Никуда спешить не стоит, Ничего не беспокоит. Просто жизнью наслаждаться, Отдыхать и улыбаться. Пусть здоровье не подводит, А удача рядом ходит. Очень славный юбилей, Много близких и друзей. 60 — только начало, Впереди побед немало! Мы желаем от души: Стариться ты не спеши, И пусть каждый день ведет В жизнь счастливую, вперед! С юбилеем поздравляем И желаем не хандрить, В 60 лишь веселиться, Улыбаться и любить!

60 — всего лишь цифра, Жизни опыт и багаж. Годы наши, словно птицы, Всё летят, летят, летят… Но пусть будет всё прекрасно. Пусть от радости душа Молодою будет, ясной, Процветает лет до ста!

Юбилей сегодня важный, Вот уж гости собрались — Поздравляют, цветы дарят. Именинник, улыбнись. Прожито уже немало, Есть что вспомнить, рассказать. Дети выросли, есть внуки — Нужно всех их воспитать. Впереди еще так много Неизведанных дорог. 60 — всего лишь зрелость, Новый жизненный порог. С днем рожденья! С юбилеем! Счастья, здравия, любви. Пусть сбываются, как в сказке, Светлые мечты твои!

60 прекрасный возраст. Мудрость, опыт, доброта. Ваши годы — это гордость. Рядом с вами теплота. Пусть здоровье не подводит, И любовь всегда царит в семье. А плохое точно не заботит, Радости, достатка вам втройне!

Поздравления с днем рождения с 60-летием женщине в прозе

Поздравляем с 60 днем рождения! С этим элегантным юбилеем! Пусть жизнь дарит много сил и крепкого здоровья, неувядающей женской красоты и обаяния, нежности и радости, добра и светлых надежд. Пусть неисчерпаемым будет ваше здоровье и материальное благополучие!

От всей души поздравляем с юбилеем 60 лет! Пусть близкие всегда окружают любовью, заботой и вниманием. Чтобы каждый день радовал и оставлял в душе лишь теплые воспоминания! Желаю сохранять свою женственность и очарование долгие годы и в глазах окружающих видеть только уважение!

Поздравляю с шестидесятилетием! Желаю не терять уверенности, бодрости и оптимизма. Пусть жизнь каждый день дарит множество причин для доброй улыбки. Пусть этот юбилейный день запомнится теплыми объятиями и пожеланиями. Желаю Вам долгой безоблачной жизни, а также здоровья, любви и достатка! И пусть все хорошее обязательно сбудется.

Поздравляем с вашим юбилеем! Вам 60, а вы все та же – созданная светом и теплом, прекрасная и милая богатая духовно женщина. Вами не перестают восхищаться мужчины, с вас берут пример девушки, и женщины. Желаем вам с легкою душою, прочным здоровьем и тяжелым багажом опыта прожить еще многие счастливые годы!

Поздравляю с 60-летием! Пусть не подводит шестое чувство, и в жизни будет ноль процентов грусти. Пусть душа радуется каждому новому дню, пусть сердце поет и мечтает, пусть здоровье только крепнет, пусть будет много ярких и памятных моментов в компании родных и близких в сопровождении хорошего настроения и любви.

Поздравляем Вас с юбилеем — 60-летием. Это — самый расцвет и время возможностей. Пусть же на всё у Вас по-прежнему хватает сил. Стройте планы, вынашивайте мечты, будьте здоровы, бодры, жизнерадостны и молоды душой. С юбилеем!

С шестидесятилетним юбилеем тебя! Какие прекрасные, ровненькие цифры сегодня будут на твоём торте, а поздравлений в смс просто не счесть. И я присоединяюсь к ним, и желаю добра в твоё сердце, позитивных эмоций, чистых мыслей и здоровья на многие, счастливые годы! Пусть благоденствие наполнит твою жизнь, семья твоя всегда в достатке живёт, и ангел хранитель пускай никогда не оставляет тебя!

Шестидесятый юбилей — это так ещё немного. Сколько впереди планов, идей, новых открытий. Желаю вам только теплых встреч, только светлых воспоминаний, только радостных событий. Пусть исполняются, если не все, то хотя бы самые заветные мечты.

Поздравительные открытки с 60-летием женщине

Ранее "Телеграф" рассказывал, как красиво поздравить с днем рождения пожилую женщину.