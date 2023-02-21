З ювілеєм 60 років: красиві привітання та яскраві листівки для жінки

Підберіть для жінки особливе вітання із 60-річчям

60 років — вік "золотої осені" для жінки. Кругла дата передбачає, що ювілярка цього дня отримає подвійну порцію добрих слів та гарних побажань від своїх дітей, онуків, рідних та друзів.

У привітанні з 60-річчям для жінки можна нагадати про її досягнення, розповісти про її нев’янучу красу та побажати їй міцного здоров’я та бадьорості духу.

Якщо вам потрібно привітати жінку із 60-річчям, допоможе добірка "Телеграфа". Тут зібрані зворушливі побажання у віршах та прозі, гарні листівки.

Вітання жінці з 60-річним ювілеєм у віршах

За роком рік життя невпинно лине, Дарує осінь веселковий час. У цю прекрасну ювілейну днину Вітання щирі Ви прийміть від нас! Цей ювілей – іще не вечір, Хоч 60 лягло на плечі. Душа хай буде молода, Вас тільки щастя вигляда! Здоров’я Вам від води ключової, Багатства від землі святої! Хай повага іде з Вами всюди І цінують за працю Вас люди!

Спинити час ніхто не взмозі І грає ліс, і квітне сад На вашім сонячнім порозі З’явилось мудрих 60 Ваш ювілей – поважна дата Про це нагадувать не слід, А краще щиро побажати Здоров’я, щастя й довгих літ. Щоб завжди Ви жили у мирі В колі рідної сім’ї, Хай пісні веселі й щирі Вам співають солов’ї.

60 — не привід для печалі, 60 — це зрілість золота. Хай до ста, а може, ще і далі Йдуть не оглядаючись літа. Хоч було у житті тривог багато, Та не будем згадувать сумне, Бо горить в душі іще багаття, Ще вогонь горить — це головне. Хай дорогу не встеляють хмари І хода пружиниться міцна. Ми за Вас сьогодні ювілярко, Всю горілку вип'ємо до дна!

Хай за плечима 60 - Поважна і значима дата, А Ви все молода для нас, Невтомна, лагідна, завзята. Бажаємо не знати бід, Не відать смутку і печалі, І хай іще багато літ Вас надихають світлі далі. На довгий вік, на многа літ Сьогодні день, буває раз в житті, Цей день коли Вам 60 настало Хай Вам здається – це багато літ Але насправді дуже й дуже мало

Вітання з днем народження з 60-річчям жінці у прозі

Вітаємо із 60 днем народження! З цим елегантним ювілеєм! Нехай життя дарує багато сил і міцного здоров’я, жіночої краси та чарівності, ніжності та радості, добра та світлих надій. Нехай невичерпним буде ваше здоров’я та матеріальний добробут!

Щиро вітаємо з ювілеєм 60 років! Нехай близькі завжди оточують любов’ю, турботою та увагою. Щоб кожний день радував та залишав у душі лише теплі спогади! Бажаю зберігати свою жіночність та чарівність на довгі роки й в очах оточення бачити лише повагу!

Вітаю із шістдесятиріччям! Бажаю не втрачати впевненості, бадьорості та оптимізму. Нехай життя щодня дарує безліч причин для доброї посмішки. Нехай цей ювілейний день запам’ятається теплими обіймами та побажаннями. Бажаю Вам довгого безхмарного життя, а також здоров’я, кохання та достатку! І нехай усе хороше обов’язково здійсниться.

Щиро вітаємо з вашим ювілеєм! Вам 60, а ви все та ж – створена світлом та теплом, прекрасна та мила багата духовно жінка. Вами не перестають захоплюватися чоловіки, з вас беруть приклад дівчини та жінки. Бажаємо вам з легкою душею, міцним здоров’ям та важким багажем досвіду прожити ще багато щасливих років!

Вітаю із 60-річчям! Нехай не підводить шосте почуття, і в житті буде нуль відсотків смутку. Нехай душа радіє кожному новому дню, нехай серце співає та мріє, нехай здоров’я тільки міцнішає, нехай буде багато яскравих та пам’ятних моментів у компанії рідних та близьких у супроводі гарного настрою та кохання.

Вітаємо Вас із ювілеєм – 60-річчям. Це — розквіт та час можливостей. Нехай на все у Вас, як і раніше, вистачає сил. Будуйте плани, виношуйте мрії, будьте здорові, бадьорі, життєрадісні та молоді душею. З ювілеєм!

З шістдесятирічним ювілеєм тебе! Які прекрасні, рівні цифри сьогодні будуть на твоєму торті, а поздоровлень у смс просто не порахувати. І я приєднуюсь до них, і бажаю добра у твоє серце, позитивних емоцій, чистих думок та здоров’я на багато щасливих років! Нехай благоденство наповнить твоє життя, твоя сім’я завжди в достатку живе, і ангел охоронець нехай ніколи не залишає тебе!

Шістдесятий ювілей — це ще трохи. Скільки попереду планів, ідей, нових відкриттів. Бажаю вам лише теплих зустрічей, лише світлих спогадів, лише радісних подій. Нехай виконуються, якщо не всі, то хоча б найзаповітніші мрії.

Листівки з 60-річчям жінці

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