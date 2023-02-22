Поздравления с днем рождения женщине: короткие пожелания

Именинница ожидает лучших поздравлений в день рождения

День рождения мамы, бабушки, сестры, подруги или коллеги — праздник, который ни в коем случае нельзя пропускать. Для именинницы хочется подобрать оригинальное и красивое поздравление с днем рождения. Желательно, чтобы оно было емким и впечатляющим. По сути, самые лучшие пожелания можно уместить в пару предложение. Главное требование к поздравлению — искренность.

"Телеграф" собрал в подборку красивые короткие поздравления с днем рождения женщине. Любое из них можно отправить имениннице в мессенджере, либо же произнести, когда будете лично ее поздравлять.

Короткие красивые поздравления женщине с днем рождения

В прекрасный день спешу поздравить, Вот пожеланья от души: Еще успеет жизнь состарить, Гуляй, живи, блистай, греши!

Пусть радуют сюрпризы, Улыбки и цветы И поскорее в жизни Исполнятся мечты! Пусть каждый день приходит, Чтоб счастье подарить, И в жизни будет повод Всегда счастливой быть!

Желаю здоровья и новеньких планов, Желаю, чтоб денежки плыли в карманы, Желаю удачи, успеха, везенья, И счастья большого тебе! С днем рожденья!

Пусть солнце светит ласково, Лучисто и приветливо, Цветы в хрустальной вазочке Стоят в воде кокетливо, Улыбка будет радостной Всегда, как в день рождения, И целый год окажется Счастливым продолжением!

Желаю лопнуть от икры, Желаю попой влезть в штаны, Красой сиять, кутить, любить, Всегда роскошной дамой быть!

Будь здоровой, будь красивой, Будь любимой и счастливой, Чтоб до самой сотни лет Не менялся твой портрет!

Короткие пожелания с днем рождения женщине

Поздравляю! Желаю небывалого успеха в карьере, головокружительных впечатлений, любви, приключений! И обязательно исполнения всех желаний!

Поздравляю с днем рождения! Умей радоваться каждому дню и каждой мелочи! Желаю, чтобы каждая минуточка твоей жизни была наполнена радостью и счастьем!

Дорогая, желаю драйва, оптимизма. Пусть тебя не покидает счастье и веселье, радость и гармония! Дари тепло и заряжай мир оптимизмом. С днем рождения!

Будь всегда радостной, сильной и смелой, сражай всех мужчин красотой! Пусть все задуманное сбудется. С днем рождения!

Будь счастливой, молодой, всегда красивой! Мудрой будь, всегда успешной, а в любви — безумно нежной! Поздравляю!

Счастья женского тебе, крепкого здоровья. Светлых дней всегда в судьбе, радости с любовью! И, конечно же, везенья, достатка. С днем рождения!

Ранее "Телеграф" делился рецептом персикового пирога, который очень легко готовится.