Поздравления с днем рождения женщине: короткие пожелания
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Именинница ожидает лучших поздравлений в день рождения
День рождения мамы, бабушки, сестры, подруги или коллеги — праздник, который ни в коем случае нельзя пропускать. Для именинницы хочется подобрать оригинальное и красивое поздравление с днем рождения. Желательно, чтобы оно было емким и впечатляющим. По сути, самые лучшие пожелания можно уместить в пару предложение. Главное требование к поздравлению — искренность.
"Телеграф" собрал в подборку красивые короткие поздравления с днем рождения женщине. Любое из них можно отправить имениннице в мессенджере, либо же произнести, когда будете лично ее поздравлять.
Короткие красивые поздравления женщине с днем рождения
В прекрасный день спешу поздравить,
Вот пожеланья от души:
Еще успеет жизнь состарить,
Гуляй, живи, блистай, греши!
Пусть радуют сюрпризы,
Улыбки и цветы
И поскорее в жизни
Исполнятся мечты!
Пусть каждый день приходит,
Чтоб счастье подарить,
И в жизни будет повод
Всегда счастливой быть!
Желаю здоровья и новеньких планов,
Желаю, чтоб денежки плыли в карманы,
Желаю удачи, успеха, везенья,
И счастья большого тебе! С днем рожденья!
Пусть солнце светит ласково,
Лучисто и приветливо,
Цветы в хрустальной вазочке
Стоят в воде кокетливо,
Улыбка будет радостной
Всегда, как в день рождения,
И целый год окажется
Счастливым продолжением!
Желаю лопнуть от икры,
Желаю попой влезть в штаны,
Красой сиять, кутить, любить,
Всегда роскошной дамой быть!
Будь здоровой, будь красивой,
Будь любимой и счастливой,
Чтоб до самой сотни лет
Не менялся твой портрет!
Короткие пожелания с днем рождения женщине
- Поздравляю! Желаю небывалого успеха в карьере, головокружительных впечатлений, любви, приключений! И обязательно исполнения всех желаний!
- Поздравляю с днем рождения! Умей радоваться каждому дню и каждой мелочи! Желаю, чтобы каждая минуточка твоей жизни была наполнена радостью и счастьем!
- Дорогая, желаю драйва, оптимизма. Пусть тебя не покидает счастье и веселье, радость и гармония! Дари тепло и заряжай мир оптимизмом. С днем рождения!
- Будь всегда радостной, сильной и смелой, сражай всех мужчин красотой! Пусть все задуманное сбудется. С днем рождения!
- Будь счастливой, молодой, всегда красивой! Мудрой будь, всегда успешной, а в любви — безумно нежной! Поздравляю!
- Счастья женского тебе, крепкого здоровья. Светлых дней всегда в судьбе, радости с любовью! И, конечно же, везенья, достатка. С днем рождения!
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