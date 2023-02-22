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Поздравления с днем рождения женщине: короткие пожелания

Автор
Наталья Граковская Наталья Граковская
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Автор
Запоминающиеся поздравления с днем рождения
Запоминающиеся поздравления с днем рождения. Фото telegraf.com.ua

Именинница ожидает лучших поздравлений в день рождения

День рождения мамы, бабушки, сестры, подруги или коллеги — праздник, который ни в коем случае нельзя пропускать. Для именинницы хочется подобрать оригинальное и красивое поздравление с днем рождения. Желательно, чтобы оно было емким и впечатляющим. По сути, самые лучшие пожелания можно уместить в пару предложение. Главное требование к поздравлению — искренность.

"Телеграф" собрал в подборку красивые короткие поздравления с днем рождения женщине. Любое из них можно отправить имениннице в мессенджере, либо же произнести, когда будете лично ее поздравлять.

Короткие красивые поздравления женщине с днем рождения

В прекрасный день спешу поздравить,

Вот пожеланья от души:

Еще успеет жизнь состарить,

Гуляй, живи, блистай, греши!

Пусть радуют сюрпризы,

Улыбки и цветы

И поскорее в жизни

Исполнятся мечты!

Пусть каждый день приходит,

Чтоб счастье подарить,

И в жизни будет повод

Всегда счастливой быть!

Желаю здоровья и новеньких планов,

Желаю, чтоб денежки плыли в карманы,

Желаю удачи, успеха, везенья,

И счастья большого тебе! С днем рожденья!

Пусть солнце светит ласково,

Лучисто и приветливо,

Цветы в хрустальной вазочке

Стоят в воде кокетливо,

Улыбка будет радостной

Всегда, как в день рождения,

И целый год окажется

Счастливым продолжением!

Желаю лопнуть от икры,

Желаю попой влезть в штаны,

Красой сиять, кутить, любить,

Всегда роскошной дамой быть!

Будь здоровой, будь красивой,

Будь любимой и счастливой,

Чтоб до самой сотни лет

Не менялся твой портрет!

Короткие пожелания с днем рождения женщине

  • Поздравляю! Желаю небывалого успеха в карьере, головокружительных впечатлений, любви, приключений! И обязательно исполнения всех желаний!
  • Поздравляю с днем рождения! Умей радоваться каждому дню и каждой мелочи! Желаю, чтобы каждая минуточка твоей жизни была наполнена радостью и счастьем!
  • Дорогая, желаю драйва, оптимизма. Пусть тебя не покидает счастье и веселье, радость и гармония! Дари тепло и заряжай мир оптимизмом. С днем рождения!
  • Будь всегда радостной, сильной и смелой, сражай всех мужчин красотой! Пусть все задуманное сбудется. С днем рождения!
  • Будь счастливой, молодой, всегда красивой! Мудрой будь, всегда успешной, а в любви — безумно нежной! Поздравляю!
  • Счастья женского тебе, крепкого здоровья. Светлых дней всегда в судьбе, радости с любовью! И, конечно же, везенья, достатка. С днем рождения!

Ранее "Телеграф" делился рецептом персикового пирога, который очень легко готовится.

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