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Привітання з днем народження жінці: короткі побажання

Автор
Наталя Граковська Наталя Граковська
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Привітання з днем народження що запам’ятовуються,
Привітання з днем народження що запам’ятовуються,. Фото telegraf.com.ua

Іменинниця чекає найкращих привітань у день народження

День народження мами, бабусі, сестри, подруги чи колеги — свято, яке в жодному разі не можна пропускати. Для іменинниці хочеться підібрати оригінальне та красиве привітання з днем народження. Бажано, щоб воно було містким та дивовижним. По суті, найкращі побажання можна вмістити у два-три речення. Головна вимога до привітання – щирість.

"Телеграф" зібрав у добірку красиві короткі поздоровлення з днем народження жінці. Будь-яке з них можна відправити іменинниці в месенджері, або ж вимовити, коли особисто її вітатимете.

Короткі красиві вітання жінці з днем народження

В день народження бажаю

Сил, енергії, добра,

Миру, щастя і любові,

Гарна доля щоб була!

З днем народження вітаю!

Хай здоров’я розквітає,

Хай в житті тобі щастить

Кожен день і кожну мить!

Добра бажаю, довголіття,

Щастя на ціле століття,

Любові й злагоди у домі.

Будь успішна і здорова.

З днем народження вітаю!

Щастя і добра без краю,

Перемоги хай буяють,

Добрі люди тебе знають.

Успіхів, поваги й шани,

Хай збуваються всі плани!

Бажаю тобі посмішок,

Пригод і позитиву,

Щоб у житті твоєму

Усе було красиво.

З днем народження! Зі святом!

Святкувати вам завзято,

Друзів, втіхи, насолоди,

Щастя, успіхів та згоди!

Короткі побажання з днем народження жінці

  • Вітаю! Бажаю небувалого успіху в кар’єрі, запаморочливих вражень, кохання, пригод! І обов’язково — здійснення всіх бажань!
  • Вітаю з днем народження! Вмій радіти кожному дню та кожній дрібниці! Бажаю, щоб кожна хвилинка твого життя була сповнена радістю та щастям!
  • Дорога, бажаю драйву, оптимізму. Нехай тебе не залишає щастя та веселощі, радість та гармонія! Даруй тепло і заряджай світ оптимізмом. З Днем народження!
  • Будь завжди радісною, сильною та сміливою, вражай усіх чоловіків красою! Нехай усе задумане здійсниться. З Днем народження!
  • Будь щасливою, молодою, завжди гарною! Будь мудрою, завжди успішною, а в любові — шалено ніжною! Вітаю!
  • Щастя жіночого тобі, міцного здоров’я. Світлих днів завжди у долі, радості з любов’ю! І, звичайно ж, везіння, достатку. З Днем народження!

Раніше "Телеграф" ділився рецептом персикового пирога, який дуже легко готується.

Теги:
#День народження #Поздоровлення #Побажання #З Днем народження