Привітання з днем народження жінці: короткі побажання
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Іменинниця чекає найкращих привітань у день народження
День народження мами, бабусі, сестри, подруги чи колеги — свято, яке в жодному разі не можна пропускати. Для іменинниці хочеться підібрати оригінальне та красиве привітання з днем народження. Бажано, щоб воно було містким та дивовижним. По суті, найкращі побажання можна вмістити у два-три речення. Головна вимога до привітання – щирість.
"Телеграф" зібрав у добірку красиві короткі поздоровлення з днем народження жінці. Будь-яке з них можна відправити іменинниці в месенджері, або ж вимовити, коли особисто її вітатимете.
Короткі красиві вітання жінці з днем народження
В день народження бажаю
Сил, енергії, добра,
Миру, щастя і любові,
Гарна доля щоб була!
З днем народження вітаю!
Хай здоров’я розквітає,
Хай в житті тобі щастить
Кожен день і кожну мить!
Добра бажаю, довголіття,
Щастя на ціле століття,
Любові й злагоди у домі.
Будь успішна і здорова.
З днем народження вітаю!
Щастя і добра без краю,
Перемоги хай буяють,
Добрі люди тебе знають.
Успіхів, поваги й шани,
Хай збуваються всі плани!
Бажаю тобі посмішок,
Пригод і позитиву,
Щоб у житті твоєму
Усе було красиво.
З днем народження! Зі святом!
Святкувати вам завзято,
Друзів, втіхи, насолоди,
Щастя, успіхів та згоди!
Короткі побажання з днем народження жінці
- Вітаю! Бажаю небувалого успіху в кар’єрі, запаморочливих вражень, кохання, пригод! І обов’язково — здійснення всіх бажань!
- Вітаю з днем народження! Вмій радіти кожному дню та кожній дрібниці! Бажаю, щоб кожна хвилинка твого життя була сповнена радістю та щастям!
- Дорога, бажаю драйву, оптимізму. Нехай тебе не залишає щастя та веселощі, радість та гармонія! Даруй тепло і заряджай світ оптимізмом. З Днем народження!
- Будь завжди радісною, сильною та сміливою, вражай усіх чоловіків красою! Нехай усе задумане здійсниться. З Днем народження!
- Будь щасливою, молодою, завжди гарною! Будь мудрою, завжди успішною, а в любові — шалено ніжною! Вітаю!
- Щастя жіночого тобі, міцного здоров’я. Світлих днів завжди у долі, радості з любов’ю! І, звичайно ж, везіння, достатку. З Днем народження!
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