Привітання з днем народження жінці: короткі побажання

Іменинниця чекає найкращих привітань у день народження

День народження мами, бабусі, сестри, подруги чи колеги — свято, яке в жодному разі не можна пропускати. Для іменинниці хочеться підібрати оригінальне та красиве привітання з днем народження. Бажано, щоб воно було містким та дивовижним. По суті, найкращі побажання можна вмістити у два-три речення. Головна вимога до привітання – щирість.

"Телеграф" зібрав у добірку красиві короткі поздоровлення з днем народження жінці. Будь-яке з них можна відправити іменинниці в месенджері, або ж вимовити, коли особисто її вітатимете.

Короткі красиві вітання жінці з днем народження

В день народження бажаю Сил, енергії, добра, Миру, щастя і любові, Гарна доля щоб була!

З днем народження вітаю! Хай здоров’я розквітає, Хай в житті тобі щастить Кожен день і кожну мить!

Добра бажаю, довголіття, Щастя на ціле століття, Любові й злагоди у домі. Будь успішна і здорова.

З днем народження вітаю! Щастя і добра без краю, Перемоги хай буяють, Добрі люди тебе знають. Успіхів, поваги й шани, Хай збуваються всі плани!

Бажаю тобі посмішок, Пригод і позитиву, Щоб у житті твоєму Усе було красиво.

З днем народження! Зі святом! Святкувати вам завзято, Друзів, втіхи, насолоди, Щастя, успіхів та згоди!

Короткі побажання з днем народження жінці

Вітаю! Бажаю небувалого успіху в кар’єрі, запаморочливих вражень, кохання, пригод! І обов’язково — здійснення всіх бажань!

Вітаю з днем народження! Вмій радіти кожному дню та кожній дрібниці! Бажаю, щоб кожна хвилинка твого життя була сповнена радістю та щастям!

Дорога, бажаю драйву, оптимізму. Нехай тебе не залишає щастя та веселощі, радість та гармонія! Даруй тепло і заряджай світ оптимізмом. З Днем народження!

Будь завжди радісною, сильною та сміливою, вражай усіх чоловіків красою! Нехай усе задумане здійсниться. З Днем народження!

Будь щасливою, молодою, завжди гарною! Будь мудрою, завжди успішною, а в любові — шалено ніжною! Вітаю!

Щастя жіночого тобі, міцного здоров’я. Світлих днів завжди у долі, радості з любов’ю! І, звичайно ж, везіння, достатку. З Днем народження!

Раніше "Телеграф" ділився рецептом персикового пирога, який дуже легко готується.