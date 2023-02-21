Швидше за торт, а смаком не поступається: бабусин рецепт персикового пирога
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Простий у приготуванні солодкий пиріг, який сподобається і великим, і малим
У кожної бабусі є свої секретні рецепти, якими вона дивує рідних та знайомих. Ці страви ми пам’ятаємо з дитинства і в дорослому віці були б не проти повторити такі шедеври. На Масляну, наприклад, можна зробити солодких налисників з сиром, які будуть танути в роті, або ж приготувати смачних пухких оладок, які можна насмажити до свята замість звичайних млинців.
На увагу заслуговує і ще один незвичайний рецепт: персиковий пиріг на пісочному тісті. Ця випічка настільки смачна і проста у приготуванні, що спробувати її приготувати має кожна господиня, передає mega-music.pro.
Інгредієнти:
- Борошно ~ 280 г
- Цукор — 80 г
- Вершкове масло — 100 г
- Яйце — 1 шт.
- Розпушувач — 1 ч.л
- Ванільний цукор -8 г
- Сіль — до смаку
- Лимонна цедра
- Персики в сиропі — 400 г (~6-8 половинок)
Приготування:
- У тарілку розбивають яйце, додають цукор, сіль і ванільний цукор, все добре перемішують.
- У глибоку миску висипають борошно і додають розпушувач. Все гарненько перемішують віничком для збивання.
- Тоді додають холодне вершкове масло, порізане на шматочки, і перетирають масло з борошном у крихту.
- Далі робимо невелику ямку та виливаємо підготовлену яєчну суміш.
- Знову перемішуємо все руками, так щоб утворилася крихта. Цю крихту висипають у форму, діаметром близько 20 см (частину крихти треба лишити для присипання пирога).
- Руками формуються бортики та дно — крихту на дні можна притиснути звичайною склянкою.
- Після цього викладаються персики, на них натирається цедра одного лимона. Зверху все присипається залишеною крихтою.
- Пиріг має випікатися у заздалегідь розігрітій до 180 градусів духовці. Час випікання — 35-40 хв.
- Зверху пісочний пиріг із персиками прикрашають цукровою пудрою.
Раніше ми ділилися також рецептом дивовижного торта з ніжним кремом, який готується за 20 хв без духовки. Така смакота нікого не залишить байдужим!