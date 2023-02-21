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Швидше за торт, а смаком не поступається: бабусин рецепт персикового пирога

Автор
Богдана Карц Богдана Карц
Дата публікації
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Автор
Смакота з дитинства Новина оновлена 21 лютого 2023, 10:05
Смакота з дитинства. Фото zira.uz

Простий у приготуванні солодкий пиріг, який сподобається і великим, і малим

У кожної бабусі є свої секретні рецепти, якими вона дивує рідних та знайомих. Ці страви ми пам’ятаємо з дитинства і в дорослому віці були б не проти повторити такі шедеври. На Масляну, наприклад, можна зробити солодких налисників з сиром, які будуть танути в роті, або ж приготувати смачних пухких оладок, які можна насмажити до свята замість звичайних млинців.

На увагу заслуговує і ще один незвичайний рецепт: персиковий пиріг на пісочному тісті. Ця випічка настільки смачна і проста у приготуванні, що спробувати її приготувати має кожна господиня, передає mega-music.pro.

Інгредієнти:

  • Борошно ~ 280 г
  • Цукор — 80 г
  • Вершкове масло — 100 г
  • Яйце — 1 шт.
  • Розпушувач — 1 ч.л
  • Ванільний цукор -8 г
  • Сіль — до смаку
  • Лимонна цедра
  • Персики в сиропі — 400 г (~6-8 половинок)

Приготування:

  1. У тарілку розбивають яйце, додають цукор, сіль і ванільний цукор, все добре перемішують.
  2. У глибоку миску висипають борошно і додають розпушувач. Все гарненько перемішують віничком для збивання.
  3. Тоді додають холодне вершкове масло, порізане на шматочки, і перетирають масло з борошном у крихту.
  4. Далі робимо невелику ямку та виливаємо підготовлену яєчну суміш.
  5. Знову перемішуємо все руками, так щоб утворилася крихта. Цю крихту висипають у форму, діаметром близько 20 см (частину крихти треба лишити для присипання пирога).
  6. Руками формуються бортики та дно — крихту на дні можна притиснути звичайною склянкою.
  7. Після цього викладаються персики, на них натирається цедра одного лимона. Зверху все присипається залишеною крихтою.
  8. Пиріг має випікатися у заздалегідь розігрітій до 180 градусів духовці. Час випікання — 35-40 хв.
  9. Зверху пісочний пиріг із персиками прикрашають цукровою пудрою.

Раніше ми ділилися також рецептом дивовижного торта з ніжним кремом, який готується за 20 хв без духовки. Така смакота нікого не залишить байдужим!

Теги:
#Рецепт #Пиріг #Випічка #Бабусині рецепти