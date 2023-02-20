Як приготувати ідеальне тісто для чебуреків: дріжджовий рецепт

Максимально швидкий і простий рецепт

Якщо ви також завжди думали, що тісто для чебуреків завжди має бути прісним, то спішимо вас поправити, адже це не так. А точніше — не тільки так. Приготувати смачні чебуреки можна і з дріжджового тіста, про яке ми і хочемо розповісти далі. Також раніше "Телеграф" писав, як замісити пухке тісто на пиріжки.

Кулінарний блогер під ніком kuhari на своїй сторінці в Інстаграм відмітив, що тепер готує чебуреки тільки з такого тіста. І виходить страва нітрохи не гірша за "традиційні" чебуреки.

Дріжджове тісто для чебуреків: рецепт

Інгредієнти:

Вода — 200 мілілітрів(газована)

Дріжджі — 15 грам(свіжі)

Сіль — 1 чайна ложка

Цукор — 1 ст. ложка

Борошно пшеничне — 350-400 грам

Соняшникова олія — 3-4 Ст. ложок

Спосіб приготування:

Дріжджі викладіть в миску. Додайте теплу газовану воду. Всипте сіль, цукор і налийте рафіновану соняшникову олію. Додайте просіяне борошно. Замісіть досить круте, але еластичне тісто. Все — тісто для чебуреків на дріжджах готове. Відразу розпочинайте приготування чебуреків.

Раніше "Телеграф" ділився рецептом ідеального тіста для піци. Спосіб приготування підійде тим, хто любить "пишні" страви.