Як приготувати ідеальне тісто для чебуреків: дріжджовий рецепт
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Максимально швидкий і простий рецепт
Якщо ви також завжди думали, що тісто для чебуреків завжди має бути прісним, то спішимо вас поправити, адже це не так. А точніше — не тільки так. Приготувати смачні чебуреки можна і з дріжджового тіста, про яке ми і хочемо розповісти далі. Також раніше "Телеграф" писав, як замісити пухке тісто на пиріжки.
Кулінарний блогер під ніком kuhari на своїй сторінці в Інстаграм відмітив, що тепер готує чебуреки тільки з такого тіста. І виходить страва нітрохи не гірша за "традиційні" чебуреки.
Дріжджове тісто для чебуреків: рецепт
Інгредієнти:
- Вода — 200 мілілітрів(газована)
- Дріжджі — 15 грам(свіжі)
- Сіль — 1 чайна ложка
- Цукор — 1 ст. ложка
- Борошно пшеничне — 350-400 грам
- Соняшникова олія — 3-4 Ст. ложок
Спосіб приготування:
- Дріжджі викладіть в миску. Додайте теплу газовану воду.
- Всипте сіль, цукор і налийте рафіновану соняшникову олію.
- Додайте просіяне борошно.
- Замісіть досить круте, але еластичне тісто. Все — тісто для чебуреків на дріжджах готове. Відразу розпочинайте приготування чебуреків.
Раніше "Телеграф" ділився рецептом ідеального тіста для піци. Спосіб приготування підійде тим, хто любить "пишні" страви.