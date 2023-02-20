Как приготовить идеальное тесто для чебуреков: дрожжевой рецепт
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Максимально быстрый и простой рецепт
Если вы всегда думали, что тесто для чебуреков всегда должно быть пресным, то спешим вас поправить, ведь это не так. А точнее – не только так. Приготовить вкусные чебуреки можно и из дрожжевого теста, о котором мы и хотим рассказать дальше. Также ранее "Телеграф" писал, как замесить рыхлое тесто на пирожки.
Кулинарный блоггер под ником kuhari на своей странице в Инстаграме отметил, что теперь готовит чебуреки только из такого теста. И получается блюдо ничуть не хуже "традиционных" чебуреков.
Дрожжевое тесто для чебуреков: рецепт
Ингредиенты:
- Вода — 200 миллилитров (газированная)
- Дрожжи — 15 грамм (свежие)
- Соль — 1 ч. л
- Сахар – 1 ст. л.
- Мука пшеничная – 350-400 грамм
- Подсолнечное масло – 3-4 ст. л.
Способ приготовления:
- Дрожжи выложите в миску. Добавьте теплую газировку.
- Всыпьте соль, сахар и налейте рафинированное подсолнечное масло.
- Добавьте просеянную муку.
- Замесите достаточно крутое, но эластичное тесто. Все тесто для чебуреков на дрожжах готово. Сразу приступайте к приготовлению чебуреков.
Ранее "Телеграф" делился рецептом идеального теста для пиццы. Способ приготовления подойдет тем, кто любит "пышные" блюда.