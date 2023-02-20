Укр

Как приготовить идеальное тесто для чебуреков: дрожжевой рецепт

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
Дата публикации
Читати українською
Автор
Тесто для чебуреков – рецепт
Тесто для чебуреков – рецепт. Фото pexels.com

Максимально быстрый и простой рецепт

Если вы всегда думали, что тесто для чебуреков всегда должно быть пресным, то спешим вас поправить, ведь это не так. А точнее – не только так. Приготовить вкусные чебуреки можно и из дрожжевого теста, о котором мы и хотим рассказать дальше. Также ранее "Телеграф" писал, как замесить рыхлое тесто на пирожки.

Кулинарный блоггер под ником kuhari на своей странице в Инстаграме отметил, что теперь готовит чебуреки только из такого теста. И получается блюдо ничуть не хуже "традиционных" чебуреков.

Дрожжевое тесто для чебуреков: рецепт

Ингредиенты:

  • Вода — 200 миллилитров (газированная)
  • Дрожжи — 15 грамм (свежие)
  • Соль — 1 ч. л
  • Сахар – 1 ст. л.
  • Мука пшеничная – 350-400 грамм
  • Подсолнечное масло – 3-4 ст. л.

Способ приготовления:

  1. Дрожжи выложите в миску. Добавьте теплую газировку.
  2. Всыпьте соль, сахар и налейте рафинированное подсолнечное масло.
  3. Добавьте просеянную муку.
  4. Замесите достаточно крутое, но эластичное тесто. Все тесто для чебуреков на дрожжах готово. Сразу приступайте к приготовлению чебуреков.

Ранее "Телеграф" делился рецептом идеального теста для пиццы. Способ приготовления подойдет тем, кто любит "пышные" блюда.

Теги:
#Рецепт #Тесто #Чебуреки #Тісто