Как приготовить идеальное тесто для чебуреков: дрожжевой рецепт

Максимально быстрый и простой рецепт

Если вы всегда думали, что тесто для чебуреков всегда должно быть пресным, то спешим вас поправить, ведь это не так. А точнее – не только так. Приготовить вкусные чебуреки можно и из дрожжевого теста, о котором мы и хотим рассказать дальше. Также ранее "Телеграф" писал, как замесить рыхлое тесто на пирожки.

Кулинарный блоггер под ником kuhari на своей странице в Инстаграме отметил, что теперь готовит чебуреки только из такого теста. И получается блюдо ничуть не хуже "традиционных" чебуреков.

Дрожжевое тесто для чебуреков: рецепт

Ингредиенты:

Вода — 200 миллилитров (газированная)

Дрожжи — 15 грамм (свежие)

Соль — 1 ч. л

Сахар – 1 ст. л.

Мука пшеничная – 350-400 грамм

Подсолнечное масло – 3-4 ст. л.

Способ приготовления:

Дрожжи выложите в миску. Добавьте теплую газировку. Всыпьте соль, сахар и налейте рафинированное подсолнечное масло. Добавьте просеянную муку. Замесите достаточно крутое, но эластичное тесто. Все тесто для чебуреков на дрожжах готово. Сразу приступайте к приготовлению чебуреков.

Ранее "Телеграф" делился рецептом идеального теста для пиццы. Способ приготовления подойдет тем, кто любит "пышные" блюда.