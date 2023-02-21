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Быстрее за торт, а вкусом не уступает: бабушкин рецепт персикового пирога

Автор
Богдана Карц Богдана Карц
Дата публикации
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Автор
Вкуснятина с детства Новость обновлена 21 февраля 2023, 09:49
Вкуснятина с детства. Фото zira.uz

Простой в приготовлении сладкий пирог, который понравится и большим, и маленьким

У каждой бабушки есть свои секретные рецепты, которыми она удивляет родных и знакомых. Эти блюда мы помним с детства и во взрослом возрасте были бы не прочь повторить такие шедевры. На Масленицу, например, можно сделать сладких блинчиков с сыром, которые будут таять во рту, или же приготовить вкусных рыхлых оладий, которые можно нажарить к празднику вместо обычных блинчиков.

Особого внимания заслуживает и еще один необычный рецепт: персиковый пирог на песочном тесте. Эта выпечка настолько вкусная и простая в приготовлении, что попробовать ее приготовить должна каждая хозяйка, передает mega-music.pro.

Ингредиенты:

  • Мука ~ 280 г
  • Сахар — 80 г
  • Сливочное масло – 100 г
  • Яйцо – 1 шт.
  • Разрыхлитель — 1 ч.л
  • Ванильный сахар -8 г
  • Соль — по вкусу
  • Лимонная цедра
  • Персики в сиропе — 400 г (~6-8 половинок)

Приготовление:

  1. В тарелку разбивают яйцо, добавляют сахар, соль и ванильный сахар, все хорошо перемешивают.
  2. В глубокую миску высыпают муку и добавляют разрыхлитель. Все хорошенько перемешивают веничком для взбивания.
  3. Тогда добавляют холодное сливочное масло, порезанное на кусочки, и перетирают масло с мукой в крошку.
  4. Затем делаем небольшую ямку и выливаем в нее подготовленную яичную смесь.
  5. Снова перемешиваем все руками, так чтобы образовалась крошка. Эту крошку высыпают в форму, диаметром около 20 см (часть крошки нужно оставить для присыпания пирога).
  6. Руками формируются бортики и дно – крошку на дне можно прижать обычным стаканом.
  7. После этого выкладываются персики, на них натирается цедра одного лимона. Сверху все присыпается оставленной крошкой.
  8. Пирог нужно выпекать в предварительно разогретой до 180 градусов духовке. Время выпекания – 35-40 мин.
  9. Сверху песочный пирог с персиками украшают сахарной пудрой.

Раньше мы делились также рецептом изумительного торта с нежным кремом, который готовится за 20 мин без духовки. Такая вкуснятина никого не оставит равнодушным!

Теги:
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