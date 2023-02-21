Быстрее за торт, а вкусом не уступает: бабушкин рецепт персикового пирога
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Простой в приготовлении сладкий пирог, который понравится и большим, и маленьким
У каждой бабушки есть свои секретные рецепты, которыми она удивляет родных и знакомых. Эти блюда мы помним с детства и во взрослом возрасте были бы не прочь повторить такие шедевры. На Масленицу, например, можно сделать сладких блинчиков с сыром, которые будут таять во рту, или же приготовить вкусных рыхлых оладий, которые можно нажарить к празднику вместо обычных блинчиков.
Особого внимания заслуживает и еще один необычный рецепт: персиковый пирог на песочном тесте. Эта выпечка настолько вкусная и простая в приготовлении, что попробовать ее приготовить должна каждая хозяйка, передает mega-music.pro.
Ингредиенты:
- Мука ~ 280 г
- Сахар — 80 г
- Сливочное масло – 100 г
- Яйцо – 1 шт.
- Разрыхлитель — 1 ч.л
- Ванильный сахар -8 г
- Соль — по вкусу
- Лимонная цедра
- Персики в сиропе — 400 г (~6-8 половинок)
Приготовление:
- В тарелку разбивают яйцо, добавляют сахар, соль и ванильный сахар, все хорошо перемешивают.
- В глубокую миску высыпают муку и добавляют разрыхлитель. Все хорошенько перемешивают веничком для взбивания.
- Тогда добавляют холодное сливочное масло, порезанное на кусочки, и перетирают масло с мукой в крошку.
- Затем делаем небольшую ямку и выливаем в нее подготовленную яичную смесь.
- Снова перемешиваем все руками, так чтобы образовалась крошка. Эту крошку высыпают в форму, диаметром около 20 см (часть крошки нужно оставить для присыпания пирога).
- Руками формируются бортики и дно – крошку на дне можно прижать обычным стаканом.
- После этого выкладываются персики, на них натирается цедра одного лимона. Сверху все присыпается оставленной крошкой.
- Пирог нужно выпекать в предварительно разогретой до 180 градусов духовке. Время выпекания – 35-40 мин.
- Сверху песочный пирог с персиками украшают сахарной пудрой.
Раньше мы делились также рецептом изумительного торта с нежным кремом, который готовится за 20 мин без духовки. Такая вкуснятина никого не оставит равнодушным!