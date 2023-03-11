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С днем рождения! Короткие поздравления мужчине

Автор
Наталья Граковская Наталья Граковская
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Автор
Пожелания для мужчины
Пожелания для мужчины. Фото freepik.com

Не нужно много слов, чтобы сказать самое главное

В день рождения мужчины хочется подарить ему такое поздравление, которое поможет выразить чувства и надолго врежется в его память. Представители сильного пола часто немногословны и особо ценят короткие поздравления для мужчин.

На самом деле не нужно сильно много слов, чтобы сказать имениннику о самом главном. В этой подборке "Телеграф" собрал короткие поздравления с днем рождения в прозе мужчине.

С днем рождения. Пускай в вашей жизни все будет беззаботно, безбедно, без проблемно, безгранично и бесплатно.

Желаю тебе, чтобы годы, пролетая со свистом, уносили плохое и приносили хорошее!

Желаю оптимизма, позитива, творчества, вдохновения, интересных событий в жизни, приятного общения, любви и радости! Пусть все складывается самым лучшим образом, и всегда сопутствует удача!

Желаю тебе побольше удачи в жизни, успехов во всех делах, стабильности, достижения поставленных целей! И, конечно же, семейного счастья и гармонии!

Будь всегда счастливым, успешным, радуйся жизни и делай счастливыми своих близких! С Днем рождения!

С днем рождения! Желаю жизненных сил и энергии, желаю крепкого здоровья и ясного ума! Будь счастливым человеком и успешным мужиком!

В день рождения, мужчина, желаем вам неизменного отличного настроения, оптимизма, силы духа, добра и терпения.

Желаю быть, как хороший коньяк, который с годами становится более крепким, выдержанным и намного больше ценится. И долгих-долгих лет жизни!

Пусть непременно сбываются мечты, пусть исполняются желания! Большой чистой любви, радости, свободы и благополучия! Пусть все будет так, как ты задумал!

Пусть жизнь твоя стремится, как ракета, вперед! Рядом пусть всегда будут близкие по духу люди. Желаю полного кошелька, семейного очага с тёплым светом любви и крепкого, стального здоровья!

Желаю, чтобы лучший из прошлых годов твоей жизни был худшим по сравнению с будущими!

Желаю благополучия во всех отношениях: материального, личного, физического и профессионального. Гордись успехами и здоровьем. С днем рождения!

Желаю огромного счастья, интересной и яркой жизни, пусть на лице светится улыбка, в жизни все складывается наилучшим образом!

Ранее "Телеграф" публиковал стильные открытки с днем рождения мужчине.

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