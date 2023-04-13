Поздравление с двадцатилетием парню: интересные пожелания

Несколько поздравлений в честь двадцатилетия парня

Такой особенный праздник, как день рождения 20 лет заслуживает только самых лучших, прекрасных и теплых пожеланий. 20-летие для парня знаменует собой окончание подросткового возраста и начало нового, уже взрослого десятилетия. Без подарков в этот важный день не обойтись. Но важно и то, какие поздравления с 20-летием парню вы преподнесете.

"Телеграф" собрал несколько идей пожеланий с 20-летием парня. Отправьте одно из них имениннику или используйте за основу для оригинального поздравления, которое придумаете вы сами.

Дорогой мой, поздравляю тебя с 20-летием! Сегодня замечательный праздник — юбилей! Желаю отличного настроения, больше радости и позитива! Пускай впереди тебя ждут только победы, много ярких впечатлений и интересных приключений! Путеводная звезда, ведет только вперед, попутный ветерок, наполняет жизнь добром и любовью!

С юбилеем молодости 20 лет! Пусть все сбывается, достигается и не будет места разочарованиям, грусти и хандре, а будут только лучезарное счастье, искренняя любовь, легкая удача, лавры победителя, стремление к познанию, жажда жизни и мечты, которым суждено непременно сбыться!

В день твоего 20-летия хочу пожелать ровного, светлого и успешного жизненного пути. Сумей добиться в жизни всего, о чем мечтаешь. Желаю удачи, достатка, процветания.

Поздравляю с 20-летием мега крутого и замечательного парня. Пусть корабль твоей жизни уверенно справляется и с бурей, и штормом, и любой непогодой, пусть он плывёт по волнам счастья к берегам любви. Желаю отличного здоровья, смелости и отваги, успехов и благополучия, достатка и удачи.

В 20 лет жизнь только начинается. Но и скорость её стремительно возрастает. Постарайся успевать жить каждый твой новый день, получай радость и радуй других, влюбляйся и созидай, мечтай и осуществляй!

С двадцатилетием парню

В этот прекрасный светлый день хочу пожелать чтоб в сердце всегда жили любовь, тепло и нежность, чтоб разум наполняли только хорошие мысли и идеи, чтоб в теле всегда присутствовало здоровье, а на лице улыбка. Пусть каждый день будет в радость, вместе с приятными и любимыми сердцу людьми.

С днем рожденья! Желать что-то столь доброму, веселому и отзывчивому человеку — все равно, что улей медом мазать, но здоровье никогда не будет лишним. Поэтому желаю здоровья крепкого и неизменной яркости каждого, даже самого обычного дня.

Поздравляю с Днем рождения самого драгоценного и душевного человека! Пусть в твоей жизни не будет места огорчениям и грусти, пусть гармония и безмятежность идут рука об руку, а истинные друзья познаются только в радости!

Ранее "Телеграф" публиковал поздравления с днем рождения парня в стихах.