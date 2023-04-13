Привітання з двадцятиріччям хлопцеві: цікаві побажання

Декілька привітань на честь двадцятиріччя хлопця

Таке особливе свято, як день народження 20 років заслуговує лише на найкращі, прекрасні та теплі побажання. 20-річчя для хлопця знаменує закінчення підліткового віку і початок нового, вже дорослого десятиліття. Без подарунків цього важливого дня не обійтися. Але важливо і те, які привітання з 20-річчям хлопцеві ви подаруєте.

"Телеграф" зібрав кілька ідей побажань із 20-річчям хлопцеві. Надішліть одне з них імениннику або використовуйте за основу для оригінального привітання, яке ви самі придумаєте.

Дорогий мій, вітаю тебе з 20-річчям! Сьогодні чудове свято – ювілей! Бажаю відмінного настрою, більше радості та позитиву! Нехай попереду на тебе чекають лише перемоги, багато яскравих вражень і цікавих пригод! Хай путівна зірка веде тільки вперед, а попутний вітерець наповнює життя добром та любов’ю!

З ювілеєм молодості 20 років! Нехай все збувається, досягається і не буде місця розчаруванням, смутку і нудьзі, а будуть тільки променисте щастя, щире кохання, легка удача, лаври переможця, прагнення пізнання, жага до життя та мрії, яким судилося неодмінно збутися!

У день твого 20-річчя хочу побажати рівного, світлого та успішного життєвого шляху. Зумій добитися в житті всього, що мрієш. Бажаю удачі, статку, процвітання.

Вітаю з 20-річчям мега крутого та чудового хлопця. Нехай корабель твого життя впевнено справляється і з бурею, і зі штормом, і з будь-якою негодою, нехай він пливе хвилями щастя до берегів любові. Бажаю відмінного здоров’я, сміливості та відваги, успіхів та добробуту, достатку та удачі.

У 20 років життя лише починається. Але й швидкість її стрімко зростає. Постарайся встигати жити кожен твій новий день, одержуй радість і радуй інших, закохуйся і твори, мрій і здійснюй!

З двадцятиріччям хлопцеві

У цей прекрасний світлий день хочу побажати, щоб у серці завжди жили любов, тепло і ніжність, щоб розум наповнювали лише гарні думки та ідеї, щоб у тілі завжди було здоров’я, а на обличчі посмішка. Нехай кожен день буде в радість, разом із приємними та коханими людьми.

З Днем народження! Бажати щось такому доброму, веселому і чуйному хлопцеві — все одно, що вулик мазати медом, але здоров’я ніколи не буде зайвим. Тому бажаю здоров’я міцного і постійної яскравості кожного, навіть звичайного дня.

Вітаю з Днем народження найдорожчу та душевну людину! Нехай у твоєму житті не буде місця для прикрощів і смутку, нехай гармонія і безтурботність йдуть пліч-о-пліч, а справжні друзі пізнаються тільки в радості!

Раніше "Телеграф" публікував вітання з днем народження для хлопця у віршах.