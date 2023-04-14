С 25-летием парню: лучшие пожелания и видеопоздравления

Не забудьте поздравить знакомого парня с 25-летием

25 лет — чудесный возраст. Это время строить планы и осуществлять свои мечты, время любви, счастья и приключений. Учитывая все эти факторы стоит подобрать интересное поздравление с 25-летием парню.

Порадуйте именинника красивыми пожеланиями, выразите свою любовь и поддержку! "Телеграф" составил подборку поздравлений с юбилеем 25 лет, в которой вы найдете пожелания своими словами и видеопоздравления.

Поздравления с 25-летием мужчине

Твои первые 25 лет были потрясающими. Я надеюсь, что твоя следующая четверть века будет наполнена счастьем, любовью и радостью. С юбилеем!

Желаю тебе оставаться сильным и великолепным мужчиной, которым ты являешься! Поздравляю тебя с 25-летием!

В 25 жизнь только начинается! Хочу пожелать, чтобы все твои действия приводили к нужным результатам. Пусть все получается, смело шагай к своей цели. Огромного счастья, здоровья, благополучия и достатка!

Поздравляю с твоим 25-м днём рождения! Всем сердцем хочу, чтобы твои глаза горели. Просто радуйся жизни и стремись только вперёд. Пусть на твоём пути не будет непреодолимых преград. С твоим праздником!

Поздравляю с юбилеем! 25 лет — великолепный возраст. Ты полон сил, хорош, здоров и энергичен. Желаю добиться в жизни успеха, быть убитым наповал настоящей любовью, смело опираться на преданность настоящих друзей, уверенно шагать по карьерной лестнице. Проживи как минимум трижды по столько же, получая всевозможные жизненные доброты и радости. С днём рождения!

Поздравляю тебя с этим чудесным юбилеем — 25 лет! Пусть в жизни будут только прекрасные моменты и события, чтобы двери открывались для новых достижений и побед! Пусть в душе будет радость, а в сердце живет любовь, чтобы перед тобой открывались все новые и новые возможности! С Днем рождения! Благополучия, достатка и огромного здоровья! Сегодня твой день!

Поздравляю тебя с днём рождения, с 25-летием! От души желаю исполнения самых заветных желаний и мечт, получать от жизни самое лучшее, наслаждаться каждым ее моментом, радоваться каждому новому дню и мгновению! Я всегда рядом и всегда разделю с тобой и радость, и печаль!

Видеопоздравления с 25 летием мужчине

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