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З 25-річчям хлопцеві: найкращі побажання та відеопривітання

Автор
Наталя Граковська Наталя Граковська
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Особливі вітання для іменинника
Особливі вітання для іменинника. Фото pexels.com

Не забудьте привітати знайомого хлопця із 25-річчям

25 років – чудовий вік. Це час будувати плани та здійснювати свої мрії, час кохання, щастя та пригод. Враховуючи всі ці фактори, варто підібрати цікаве привітання з 25-річчям хлопцю.

Порадуйте іменинника гарними побажаннями, висловіть своє кохання та підтримку! "Телеграф" склав добірку привітань з ювілеєм 25 років, у якій ви знайдете побажання своїми словами та відеопривітання.

Вітання із 25-річчям чоловікові

  • Твої перші 25 років були чудовими. Я сподіваюся, що твоя наступна чверть століття буде сповнена щастям, любов’ю та радістю. З ювілеєм!
  • Бажаю тобі залишатися сильним та чудовим чоловіком, яким ти є! Вітаю тебе із 25-річчям!
  • У 25 життя тільки починається! Хочу побажати, щоби всі твої дії призводили до потрібних результатів. Нехай все виходить, сміливо йди до своєї мети. Величезного щастя, здоров’я, добробуту та достатку!
  • Вітаю з твоїм 25-м днем народження! Всім серцем хочу, щоб твої очі горіли. Просто радуйся життю і йди тільки вперед. Нехай на твоєму шляху не буде непереборних перешкод. З твоїм святом!
  • Вітаю із ювілеєм! 25 років — чудовий вік. Ти сповнений сил, добрий, здоровий і енергійний. Бажаю досягти в житті успіху, бути вбитим наповал справжнім коханням, сміливо спиратися на відданість справжніх друзів, впевнено крокувати кар’єрними сходами. Проживи щонайменше тричі по стільки ж, отримуючи всілякі життєві доброти та радості. З Днем народження!
  • Вітаю тебе з цим чудовим ювілеєм – 25 років! Нехай у житті будуть лише чудові моменти та події, щоб двері відчинялися для нових досягнень та перемог! Нехай у душі буде радість, а в серці живе кохання, щоб перед тобою відкривалися нові й нові можливості! З Днем народження! Добробуту, достатку та величезного здоров’я! Сьогодні твій день!
  • Вітаю тебе з днем народження, із 25-річчям! Від душі бажаю здійснення найзаповітніших мрій, отримувати від життя найкраще, насолоджуватися кожним його моментом, радіти кожному новому дню та миті! Я завжди поряд і завжди поділю з тобою і радість, і смуток!

Відеовітання з 25-річчям чоловікові

Раніше "Телеграф" публікував гарні вітання із днем народження синові.

Теги:
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