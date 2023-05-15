Душевные поздравления с Днем семьи! Яркие картинки и открытки на украинском языке

Не забудьте поздравить своих самых близких с этим теплым праздником

На следующий день после празднования Дня матери отмечается не менее важный семейный праздник — Международный день семьи. Праздник был учрежден в 1993 году Генеральной Ассамблеей ООН, чтобы привлечь внимание общественности к проблемам семей и укрепить семейные ценности.

В честь этого праздника устраивают различные конференции, круглые столы, дискуссии, форумы, а также различные культурно-массовые, развлекательные мероприятия, игры для родителей и детей, флешмобы, в которых могут поучаствовать все члены семьи. Все это влияет на сплоченность семейных отношений.

"Телеграф" подготовил красивые поздравительные открытки и картинки ко Дню семьи15 мая на украинском языке, которые вы можете отправить своим близким с помощью социальной сети или мессенджера.

Поздравления с Днем семьи: картинки и открытки

Ранее "Телеграф" рассказывал, какие еще праздники отмечают в мае украинцы. Подробнее можно узнать в нашем календаре на месяц.