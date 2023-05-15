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Душевные поздравления с Днем семьи! Яркие картинки и открытки на украинском языке

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
Дата публикации
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Автор
Международный день семьи ежегодно отмечается 15 мая Новость обновлена 15 мая 2023, 12:00
Международный день семьи ежегодно отмечается 15 мая. Фото pexels.com

Не забудьте поздравить своих самых близких с этим теплым праздником

На следующий день после празднования Дня матери отмечается не менее важный семейный праздник — Международный день семьи. Праздник был учрежден в 1993 году Генеральной Ассамблеей ООН, чтобы привлечь внимание общественности к проблемам семей и укрепить семейные ценности.

В честь этого праздника устраивают различные конференции, круглые столы, дискуссии, форумы, а также различные культурно-массовые, развлекательные мероприятия, игры для родителей и детей, флешмобы, в которых могут поучаствовать все члены семьи. Все это влияет на сплоченность семейных отношений.

"Телеграф" подготовил красивые поздравительные открытки и картинки ко Дню семьи15 мая на украинском языке, которые вы можете отправить своим близким с помощью социальной сети или мессенджера.

Поздравления с Днем семьи: картинки и открытки

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Поздравления с Днем семьи 15 мая на украинском языке

Ранее "Телеграф" рассказывал, какие еще праздники отмечают в мае украинцы. Подробнее можно узнать в нашем календаре на месяц.

Теги:
#День семьи #Поздравления #Картинки #Открытки