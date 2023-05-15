Душевні привітання з Днем сім’ї! Яскраві картинки та листівки українською мовою

Не забудьте привітати своїх найближчих із цим теплим святом

Наступного дня після святкування Дня матері відзначається не менш важливе сімейне свято – Міжнародний день сім’ї. Свято було засноване у 1993 році Генеральною Асамблеєю ООН, щоб привернути увагу громадськості до проблем сімей та зміцнити сімейні цінності.

На честь цього свята влаштовують різноманітні конференції, круглі столи, дискусії, форуми, а також різноманітні культурно-масові, розважальні заходи, ігри для батьків та дітей, флешмоби, у яких можуть взяти участь усі члени сім’ї. Усе це впливає згуртованість сімейних відносин.

"Телеграф" підготував красиві вітальні листівки та картинки до Дня сім’ї 15 травня українською мовою, які ви можете надіслати своїм близьким за допомогою соціальної мережі чи месенджера.

Привітання з Днем сім’ї: картинки та листівки

Раніше "Телеграф" розповідав, які ще свята відзначають у травні українці. Докладніше можна дізнатися у нашому календарі на місяць.