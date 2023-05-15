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Душевні привітання з Днем сім’ї! Яскраві картинки та листівки українською мовою

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
Дата публікації
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Автор
Міжнародний день сім’ї щорічно відзначається 15 травня Новина оновлена 15 травня 2023, 12:00
Міжнародний день сім’ї щорічно відзначається 15 травня. Фото pexels.com

Не забудьте привітати своїх найближчих із цим теплим святом

Наступного дня після святкування Дня матері відзначається не менш важливе сімейне свято – Міжнародний день сім’ї. Свято було засноване у 1993 році Генеральною Асамблеєю ООН, щоб привернути увагу громадськості до проблем сімей та зміцнити сімейні цінності.

На честь цього свята влаштовують різноманітні конференції, круглі столи, дискусії, форуми, а також різноманітні культурно-масові, розважальні заходи, ігри для батьків та дітей, флешмоби, у яких можуть взяти участь усі члени сім’ї. Усе це впливає згуртованість сімейних відносин.

"Телеграф" підготував красиві вітальні листівки та картинки до Дня сім’ї 15 травня українською мовою, які ви можете надіслати своїм близьким за допомогою соціальної мережі чи месенджера.

Привітання з Днем сім’ї: картинки та листівки

Вітання з Днем сім’ї
Поздоровлення з Днем сім’ї 15 травня
Привітання з Днем сім’ї.
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Привітання з Днем сім’ї 15 травня
Вітання з Днем сім’ї 15 травня.
Вітання з Днем сім’ї 15 травня українською мовою

Раніше "Телеграф" розповідав, які ще свята відзначають у травні українці. Докладніше можна дізнатися у нашому календарі на місяць.

Теги:
#День сім'ї #Поздоровлення #Картинки #Листівки