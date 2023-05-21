С последним школьным звонком 2023! Красивые открытки и поздравления своими словами

Нет повода грустить, ведь впереди новый интересный этап жизни

Приближаются летние каникулы, и украинские школьники готовятся к окончанию учебного года и своим последним школьным звонкам. Известно, что учебный год в этом году завершится 16 июня. В связи с войной, в школах, где нет доступа к укрытиям, последний звонок может пройти в онлайн-режиме.

В этот день, который одновременно радостный и грустный, одни школьники прощаются со школой на время летних каникул, тогда как другие отправляются в мир взрослых и оставляют стены своей школы навсегда. В любом случае окончание учебного года является особым и праздничным событием как для одних, так и для других. Также этот день важен для учителей, которые несут знания, а также родителей, чьи дети эти знание обретают и применяют в жизни.

"Телеграф" подготовил подборку красивых поздравлений в открытках и картинках, а также поздравления в прозе, которые откликнутся в сердцах всех учеников, выпускников, их родителей.

С Последним звонком 2023: открытки, картинки и проза

Пролетели школьные годы — впереди долгий и взрослый путь, важные решения и серьёзные задачи. Пусть любой сделанный выбор окажется верным, а любой шаг — правильным. Лёгких начинаний и больших успехов. И самое главное − не нужно ничего бояться. Будь открытым для всего, и мир будет открыт!

Поздравляю с последним звонком! Желаю новых открытий, радостных побед, покорения новых высот! Пусть последующий жизненный путь будет достойным, интересным и увлекательным, а рядом будут верные друзья и доброжелательные люди. Уверенно иди к целям, реализуй возможности, добивайся удивительных результатов!

Поздравляю с последним звонком! Пусть этот день откроет дорогу в мир прекрасного будущего. Пусть все планы исполняются, пусть мечты становятся достижимой целью. Пусть взрослая жизнь будет полна сюрпризов.

Вот и наступил это день, который казался таким далеким — последний звонок! Желаю вспомнить свой школьный путь, насладится этим последним моментом школьной жизни и уверенно шагнуть навстречу следующему жизненному этапу!

Поздравляю с окончанием школы! Последний звонок — это всегда волнительный и трогательный момент. Пусть от школы останутся только теплые воспоминания, а будущее будет новым захватывающим приключением. В добрый путь!

Ранее "Телеграф" собрал для читателей тематические и красивые открытки с пожеланиями специально к последнему звонку. Их можно отправить в любой социальной сети и мессенджере.