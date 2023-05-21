З останнім шкільним дзвінком 2023! Красиві листівки та привітання своїми словами

Немає приводу сумувати, адже попереду новий цікавий етап життя

Наближаються літні канікули, і українські школярі готуються до закінчення навчального року та своїх останніх шкільних дзвінків. Відомо, що навчальний рік цього року завершиться 16 червня. У зв’язку з війною, у школах, де немає доступу до укриттів, останній дзвінок може пройти в онлайн-режимі.

Цього дня, який одночасно радісний та сумний, одні школярі прощаються зі школою на час літніх канікул, тоді як інші вирушають у світ дорослих та залишають стіни своєї школи назавжди. У будь-якому випадку закінчення навчального року є особливою та святковою подією як для одних, так і для інших. Також цей день важливий для вчителів, які несуть знання, а також батьків, чиї діти ці знання приймають і застосовують у житті.

"Телеграф" підготував добірку гарних привітань у листівках та картинках, а також привітання у прозі, які відгукнуться у серцях усіх учнів, випускників, їхніх батьків.

З Останнім дзвінком 2023: листівки, картинки і проза

Пролетіли шкільні роки — попереду довгий та дорослий шлях, важливі рішення та серйозні завдання. Нехай будь-який зроблений вибір виявиться вірним, а будь-який крок — правильним. Легких починань та великих успіхів. І найголовніше – не треба нічого боятися. Будь відкритим для всього і світ буде відкритий!

Вітаю з останнім дзвінком! Бажаю нових відкриттів, радісних перемог, підкорення нових висот! Нехай наступний життєвий шлях буде гідним, цікавим та захоплюючим, а поруч будуть вірні друзі та доброзичливі люди. Впевнено йди до цілей, реалізуй можливості, домагайся дивовижних результатів!

Вітаю з останнім дзвінком! Нехай цей день відкриє дорогу у світ прекрасного майбутнього. Нехай усі плани здійснюються, нехай мрії стають досяжною метою. Нехай доросле життя буде сповнене сюрпризів.

Ось і настав цей день, який здавався таким далеким — останній дзвінок! Бажаю згадати свій шкільний шлях, насолодитися цим останнім моментом шкільного життя і впевнено ступити назустріч наступному життєвому етапу!

Вітаю із закінченням школи! Останній дзвінок – це завжди хвилюючий та зворушливий момент. Нехай від школи залишаться лише теплі спогади, а майбутнє буде новою захоплюючою пригодою. В добрий шлях!

Раніше "Телеграф" зібрав для читачів тематичні та красиві листівки із побажаннями спеціально до останнього дзвінка. Їх можна відправити в будь-якій соціальній мережі та месенджері.