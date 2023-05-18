Коли у школах Києва пролунає останній дзвоник: названо дату

Останній дзвоник у школах, де немає доступу до укриттів, може пройти в онлайн-режимі

Наближаються літні канікули, а перед ними для учнів України пролунають останні дзвінки. У школах Києва свято останнього дзвоника проведуть 16 червня.

Як повідомив заступник міністра освіти та науки України Андрій Вітренко в ефірі національного телемарафону "Єдині новини", навчальний рік у 2023 році рекомендують завершити 16 червня, а документи про освіту вручати не пізніше 21-23 червня.

При цьому він наголосив, що остаточне рішення з цього питання ухвалюють військові адміністрації регіонів залежно від ситуації з безпекою.

Згідно з документом, оприлюдненим Департаментом освіти та науки Києва у Facebook, освітній процес загалом триватиме до 30 червня. А навчання у школах за класно-урочною системою має завершитися до 16 червня – саме цього дня і пролунають останні дзвоники у столичних школах.

Як додав Вітренко, якщо у школі чи поруч із нею немає укриттів, останній дзвоник може проводитись в онлайн-режимі.

Раніше "Телеграф" розповідав, що в українських школах можуть скоротити кількість предметів. Таку пропозицію для обговорення вніс міністр освіти та науки України Оксен Лісовий.