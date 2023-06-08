Укр

С днем рождения, мамочка! Самые лучшие поздравления от дочери

Автор
Наталья Граковская Наталья Граковская
Дата публикации
Читати українською
Автор
Красивое поздравление маме на день рождения
Красивое поздравление маме на день рождения. Фото pexels.com

В свой день рождения мама хочет услышать искренние поздравления от своих детей

Каждая женщина рада личным поздравлениям с днем рождения от своих детей. Приближается день рождения мамы, но вы все еще ищете подходящие слова по этому случаю?

"Телеграф" собрал пожелания с днем рождения любимой маме от дочки. Вы можете изменить и персонализировать их, чтобы подарить мамочке идеальное поздравление.

С днем рождения маме от дочери

Дорогая мама, с днем ​​рождения тебя! Спасибо за то, ты вы всегда рядом! Так же, как ты сопровождала меня от рождения до взрослой жизни, я хочу быть рядом с тобой и дальше!

***

Мама, ты многому меня научила на протяжении всей моей жизни. Ты дала мне так много всего! В твой день рождения хочу сказать, как я тебе благодарна и как сильно я тебя люблю!

***

Дорогая мама, мы связаны вечными узами матери и дочери. Ты заботилась обо мне всю мою жизнь. Скоро ты достигнешь того возраста, когда невольно будешь думать о том, кто позаботиться о тебе, когда ты состаришься и заболеешь. И хоть я уверена, что у тебя всегда будет крепкое здоровье, знай, я всегда буду рядом с тобой.

Так же, как ты заботилась обо мне в детстве, я хочу заботиться о тебе всю оставшуюся жизнь. С днем ​​​​рождения тебя, мамочка! Будь здорова и ты сможешь отпраздновать еще много дней рождения!

***

Дорогая мама, я так рада, что ты есть! Я не могу выразить словами, как сильно я тебя люблю. Я так счастлива отметить еще один твой день рождения и еще счастливее, что могу провести этот новый год жизни с тобой.

Пусть твоя жизнь будет долгой, а твоя улыбка всегда такой же лучезарной! С днем рождения!

***

С днем ​​рождения, мама! Ты мой пример для подражания, моя любовь, моя надежда, моя безопасность! Дорогая, самая лучшая и замечательная мама, сегодня у тебя день рождения, и я от всего сердца поздравляю тебя. Желаю мира в жизни и торта, полного свечей. Я люблю тебя больше всего на свете!

***

Ты — мой надежный друг, с кем я могу поделиться своими мыслями и чувствами. Я уважаю и люблю тебя за твою честность, доброту и открытость. Пусть этот год будет радостным и мирным! С днем рождения, родная!

Ранее "Телеграф" публиковал поздравления с днем рождения маме от дочери в стихах.

Теги:
#Праздник #День рождения #Поздравления #Пожелания #С Днем рождения