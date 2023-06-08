С днем рождения, мамочка! Самые лучшие поздравления от дочери

В свой день рождения мама хочет услышать искренние поздравления от своих детей

Каждая женщина рада личным поздравлениям с днем рождения от своих детей. Приближается день рождения мамы, но вы все еще ищете подходящие слова по этому случаю?

"Телеграф" собрал пожелания с днем рождения любимой маме от дочки. Вы можете изменить и персонализировать их, чтобы подарить мамочке идеальное поздравление.

С днем рождения маме от дочери

Дорогая мама, с днем ​​рождения тебя! Спасибо за то, ты вы всегда рядом! Так же, как ты сопровождала меня от рождения до взрослой жизни, я хочу быть рядом с тобой и дальше!

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Мама, ты многому меня научила на протяжении всей моей жизни. Ты дала мне так много всего! В твой день рождения хочу сказать, как я тебе благодарна и как сильно я тебя люблю!

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Дорогая мама, мы связаны вечными узами матери и дочери. Ты заботилась обо мне всю мою жизнь. Скоро ты достигнешь того возраста, когда невольно будешь думать о том, кто позаботиться о тебе, когда ты состаришься и заболеешь. И хоть я уверена, что у тебя всегда будет крепкое здоровье, знай, я всегда буду рядом с тобой.

Так же, как ты заботилась обо мне в детстве, я хочу заботиться о тебе всю оставшуюся жизнь. С днем ​​​​рождения тебя, мамочка! Будь здорова и ты сможешь отпраздновать еще много дней рождения!

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Дорогая мама, я так рада, что ты есть! Я не могу выразить словами, как сильно я тебя люблю. Я так счастлива отметить еще один твой день рождения и еще счастливее, что могу провести этот новый год жизни с тобой.

Пусть твоя жизнь будет долгой, а твоя улыбка всегда такой же лучезарной! С днем рождения!

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С днем ​​рождения, мама! Ты мой пример для подражания, моя любовь, моя надежда, моя безопасность! Дорогая, самая лучшая и замечательная мама, сегодня у тебя день рождения, и я от всего сердца поздравляю тебя. Желаю мира в жизни и торта, полного свечей. Я люблю тебя больше всего на свете!

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Ты — мой надежный друг, с кем я могу поделиться своими мыслями и чувствами. Я уважаю и люблю тебя за твою честность, доброту и открытость. Пусть этот год будет радостным и мирным! С днем рождения, родная!

Ранее "Телеграф" публиковал поздравления с днем рождения маме от дочери в стихах.