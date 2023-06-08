З днем народження, матусю! Найкращі вітання від дочки

У свій день народження мати хоче почути щирі привітання від своїх дітей

Кожна жінка рада особистим вітанням з днем народження від своїх дітей. Наближається день народження мами, але ви все ще шукаєте відповідні слова з цієї нагоди?

"Телеграф" зібрав побажання з днем народження для улюбленої мами від доньки. Ви можете змінити та персоналізувати їх, щоб подарувати матусі ідеальне привітання.

З днем народження матері від дочки

Дорога мамо, з днем ​​народження тебе! Дякую за те, що ти завжди поруч! Так само як ти супроводжувала мене від народження до дорослого життя, я хочу бути поряд з тобою й надалі!

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Мамо, ти багато чого мене навчила протягом усього мого життя. Ти дала мені так багато всього! У твій день народження хочу сказати, як я тобі вдячна і як я тебе люблю!

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Дорога мамо, ми пов’язані вічними тенетами матері та дочки. Ти дбала про мене все моє життя. Скоро ти досягнеш того віку, коли мимоволі думатимеш, хто подбає про тебе, коли ти постарієш і захворієш. І хоч я впевнена, що в тебе завжди буде міцне здоров’я, знай, я завжди буду поряд з тобою.

Так само як ти дбала про мене в дитинстві, я хочу піклуватися про тебе все життя. З днем ​​народження тебе, матусю! Будь здорова, і ти зможеш відсвяткувати ще багато днів народження!

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Люба мамо, я така рада, що ти є! Я не можу висловити словами, як сильно тебе люблю. Я така щаслива відзначити ще один твій день народження і ще щасливіша, що можу провести цей новий рік життя з тобою.

Нехай твоє життя буде довгим, а твоя посмішка завжди такою ж променистою! З днем народження!

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З днем ​​народження, мамо! Ти мій приклад для наслідування, моя любов, моя надія, моя безпека! Дорога, найкраща і чудова мама, сьогодні в тебе день народження, і я щиро вітаю тебе. Бажаю миру в житті та торта, повного свічок. Я люблю тебе найбільше на світі!

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Ти мій надійний друг, з ким я можу поділитися своїми думками й почуттями. Я поважаю і люблю тебе за твою чесність, доброту та відкритість. Нехай цей рік буде радісним та мирним! З днем народження, рідна!

Раніше "Телеграф" публікував вітання з днем народження мамі від дочки у віршах.