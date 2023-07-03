С Днем зенитно-ракетных войск ВСУ 2023! Лучшие открытки

3 июля украинцы благодарят тех, кто обороняет их жизни от вражеских ракет и дронов

Вслед за праздником военно-морских сил Украины в 2023 году отмечается День зенитно-ракетных войск ВСУ. Сегодня украинцы благодарят военнослужащих за то, что они обороняют их жизни от вражеских ракет и дронов.

В 2011 году министр обороны Украины установил День зенитно-ракетных войск, который ежегодно отмечается 3 июля. Украинские зенитчики с момента начала полномасштабной российской агрессии занимаются защитой украинского неба от вражеских ракет, самолетов и беспилотников.

По словам представителей Воздушных сил ВСУ, в настоящее время воины зенитно-ракетных войск успешно применяют самые современные в мире оружия для уничтожения оккупантов в украинском небе.

"Телеграф" поздравляет украинских воинов с их профессиональным праздником. Мы сделали подборку красивых открыток и поздравительных картинок ко Дню зенитно-ракетных войск ВСУ, которыми наши читатели могут поздравить военных по соцсети, мессенджеру.

"Телеграф" писал ранее, с 1 сентября текущего года многие важные церковные праздники полностью перейдут на новоюлианский календарь. Украинцам рассказали, когда теперь будет Рождество, Пасха, Покрова и День Святого Николая.