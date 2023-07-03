З Днем зенітно-ракетних військ ЗСУ 2023! Найкращі листівки

3 липня українці дякують тим, хто обороняє їхнє життя від ворожих ракет та дронів

Слідом за святом військово-морських сил України у 2023 році відзначається День зенітно-ракетних військ ЗСУ. Сьогодні українці дякують військовослужбовцям за те, що вони захищають їхнє життя від ворожих ракет та дронів.

2011 року міністр оборони України встановив День зенітно-ракетних військ, який щорічно відзначається 3 липня. Українські зенітники з початку повномасштабної російської агресії займаються захистом українського неба від ворожих ракет, літаків і безпілотників.

За словами представників Повітряних сил ЗСУ, наразі воїни зенітно-ракетних військ успішно застосовують найсучасніші у світі зброї для знищення окупантів в українському небі.

"Телеграф" вітає українських воїнів із їхнім професійним святом. Ми зробили добірку гарних листівок та вітальних картинок до Дня зенітно-ракетних військ ЗСУ, якими наші читачі можуть привітати військових по соцмережі, месенджеру.

"Телеграф" писав раніше, з 1 вересня поточного року багато важливих церковних свят повністю перейдуть на новоюліанський календар. Українцям розповіли, коли тепер буде Різдво, Великдень, Покрова та День Святого Миколая.