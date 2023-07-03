С Днем национальной полиции Украины! Душевные поздравления с праздником и пожеланиями мирного неба

Поздравьте служителей правопорядка с их профессиональным праздником

Во вторник, 4 июля 2023 года, отмечается День Национальной полиции Украины, как свидетельствует календарь выходных и праздников на июль. Событие посвящено служителям правопорядка. В эту профессиональную дату принято поздравлять полицейских и благодарить их за службу, особенно важную в условиях полномасштабной российско-украинской войны.

"Телеграф" подготовил открытки ко Дню Национальной полиции Украины. Выбирайте понравившуюся картинку и присылайте стражам порядка, которых желаете поздравить, а также делитесь изображениями в социальных сетях. Дополните приветствие пожеланиями здоровья, счастья, карьерных успехов, мира и победы.

Восемь лет назад, 4 июля 2015 года, первые патрульные полицейские в Украине приняли первую присягу на Софийской площади в Киеве. Это событие и стало поводом установить праздник всех полицейских именно на эту дату. А в 2018 году президентский указ официально постановил, что отмечать День национальной полиции Украины будем ежегодно 4 июля.

Картинки на День национальной полиции Украины

Открытки с Днем полиции Украины

Ранее "Телеграф" сообщал, какие еще праздники будут отмечать украинцы в июле этого года. Многие важные даты предусмотрены церковным календарем на второй летний месяц. А уже скоро ожидается народный праздник Ивана Купала.