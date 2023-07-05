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Поздравления с днем рождения невестки: пожелания от свекрови

Автор
Наталья Граковская Наталья Граковская
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Свекровь поздравляет невестку
Свекровь поздравляет невестку. Фото freepik.com

Выберите для любимой невестки самое нежное пожелание

Если отношения свекрови с невесткой складываются, то обе они получают хорошую родственницу и настоящую союзницу. Также отношения между невесткой и свекровью могут быть полны трудных моментов и препятствий, которые преодолеваются годами.

Независимо от того, какие у вас отношения, нужно обязательно поздравить невестку с днем рождения. Вам не нужно изо всех сил устраивать ей грандиозную вечеринку, но убедитесь, что вы нашли время, чтобы отправить жене сына добрые пожелания.

"Телеграф" собрал поздравления с днем рождения для невестки от свекрови. Здесь можно найти пожелания на любой вкус, которые точно передадут ваши чувства и отношение к имениннице.

Поздравление невестки от свекрови

С днем рождения, дорогая невестушка! Желаю тебе оставаться всегда такой же милой, искренней, отзывчивой, веселой и очаровательной. Пусть твоя любовь и забота делают всю семью счастливой и дружной, пусть каждый день твоей жизни будет прекрасным и удивительным, как и ты сама. Желаю не болеть и никогда не грустить, желаю каждый день встречать с улыбкой и великолепным настроением!

***

С днем рождения, дорогая невестушка! Я желаю, чтобы с возрастом, с каждым годом, с каждым новым днём твоя жизнь становилась всё интересней, радостней и ярче. Желаю тебе, милая моя, здоровья, терпения, сил и умения превращать любое ненастье в счастье. Семейного уюта и достатка, любви, удачи и душевного тепла.

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С днем рождения, милая невестка. Желаю, прежде чем ложиться спать, подумать о чём-то прекрасном, желаю, прежде чем вставать с постели, разбудить свою улыбку. Пусть жизнь будет праздником, пусть тебя всегда любят, ценят и радуют. Желаю здоровья, женского счастья и вечной юности доброго сердца!

***

Сегодняшний день особый, ведь на свет появилась наша названая дочь. Ты стала частью семьи и принесла в нее радость и гармонию. Спасибо за заботу о нашем сыне, доброту и понимание. С днем рождения!

***

Милая моя невестушка, поздравляю тебя, доченька, с днем рождения! Желаю тебе сохранить и приумножить твою красоту, женскую мудрость и обаяние. Пусть счастье в семье будет нерушимым и крепким, здоровье не подводит, события, происходящие вокруг, только радуют.

***

Невестка моя, поздравляю с днем рождения. Ты стала мне как дочка. Я очень рада, что у моего сына такая красивая, умная, успешная и мудрая жена. Желаю тебе, чтобы мечты обязательно сбылись, а в вашем доме царила гармония и взаимопонимание.

Поздравление невестке от свекрови с днём рождения в стихах

Когда родился наш сынок,

Мы счастья все ему желали.

Но что окажется таким

Мы даже не предполагали.

Поздравим с Днем Рождения тебя,

Любимая невестка, дорогая!

Друзей пусть будет полон дом,

Живи 100 лет, очаг оберегая!

Пусть счастьем пышет все вокруг,

Глаза искрятся страстью и любовью!

Ты ж наша радость, ты — наш друг,

Ты сыну послана судьбою!

***

Моя милая невестка, родная,

С днем рождения тебя поздравляем,

Пусть успех и удача навсегда блуждают рядом,

Будешь ты для нас всегда, самой доблестной наградой!

С днем рождения любимая невестка!

Пусть сверкает счастье, будет тебе лестно,

Пусть в жизни добро будет сильным как щит,

И семья всегда, во всём тебя боготворит.

С днем рождения невестка, родная,

Пожелаю я любви, тепла, добра,

Пусть печали и тревоги не волнуют никогда,

Пожелаю чуда и спокойного душевного тепла!

Сын выбрал тебя,

Теперь ты дочь моя!

Желаю в день рождения

Здоровья, любви и везения.

Оставайся самой красивой,

Нами вечно любимой.

Оставайся лучшей на свете.

Я счастлива за вас, мои дети!

***

С сыном я своим согласна,

Ты, невестка, хороша.

Молода, умна, прекрасны

И характер, и душа.

Я поздравить тебя рада

С днем рождения твоим!

Пусть весёлым будет праздник

И запомнится таким:

Много шуток, развлечений,

Пёстрых, ярких впечатлений,

Сад цветов, подарков куча,

Пожеланий самых лучших!

Ранее "Телеграф" публиковал красивые поздравления с днем рождения женщине.

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