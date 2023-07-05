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Вітання з днем народження невістці: побажання від свекрухи

Автор
Наталя Граковська Наталя Граковська
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Свекруха вітає невістку
Свекруха вітає невістку. Фото freepik.com

Виберіть для улюбленої невістки найніжніше побажання

Якщо стосунки свекрухи з невісткою складаються, то обидві вони отримують справжню родичку та союзницю. Також відносини між невісткою та свекрухою можуть бути сповнені важких моментів та перешкод, які долаються роками.

Незалежно від того, які у вас стосунки потрібно обов’язково привітати невістку з днем народження. Вам не потрібно щосили влаштовувати їй грандіозну вечірку, але переконайтеся, що ви знайшли час, щоб відправити дружині сина добрі побажання.

"Телеграф" зібрав вітання з днем народження для невістки від свекрухи. Тут можна знайти побажання на будь-який смак, які точно передадуть ваші почуття та ставлення до іменинниці.

Привітання невістці від свекрухи

З днем народження, люба невістка! Бажаю тобі залишатися завжди такою ж милою, щирою, чуйною, веселою та чарівною. Нехай твоя любов і турбота роблять усю сім’ю щасливою та дружною, нехай щодня твоє життя буде прекрасним і дивовижним, як і ти сама. Бажаю не хворіти та ніколи не сумувати, бажаю кожен день зустрічати з усмішкою та чудовим настроєм!

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З днем народження, люба невістка! Я бажаю, щоб з віком, з кожним роком, з кожним новим днем твоє життя ставало все цікавішим, радіснішим і яскравішим. Бажаю тобі, люба моя, здоров’я, терпіння, сил і вміння перетворювати будь-яку негоду на щастя. Сімейного затишку та достатку, кохання, удачі та душевного тепла.

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З днем народження, мила невістка. Бажаю, перш ніж лягати спати, подумати про щось прекрасне, бажаю, перш ніж вставати з ліжка, розбудити свою посмішку. Нехай життя буде святом, нехай тебе завжди люблять, цінують та радують. Бажаю здоров’я, жіночого щастя та вічної юності доброго серця!

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Сьогодні особливий, адже на світ з’явилася наша названа дочка. Ти стала частиною сім’ї та принесла до неї радість та гармонію. Дякуємо за турботу про нашого сина, доброту та розуміння. З Днем народження!

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Мила моя невесточка, вітаю тебе, доню, з днем народження! Бажаю тобі зберегти й примножити твою красу, жіночу мудрість та чарівність. Нехай щастя в сім’ї буде непорушним і міцним, здоров’я не підводить, події, що відбуваються навколо, тільки тішать.

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Невістка моя, вітаю з днем народження. Ти стала мені як донька. Я дуже рада, що у мого сина така гарна, розумна, успішна та мудра дружина. Бажаю тобі, щоб мрії обов’язково справдилися, а у вашому домі панувала гармонія та порозуміння.

Привітання невістці від свекрухи з днем народження у віршах

З днем народження, невістко!

Щастя й грошей я бажаю,

Як на дереві хай листя,

З часом лише прибуває.

Хай життя казкове буде,

В домі буде хай достаток,

Хай тебе цінують всюди,

Хай росте сімейний статок!

***

Дорогу мою невісточку

Привітати нині хочу!

Нехай буде щастя вісточка

До взаємності охоча.

Миру, злагоди, терпіння,

Мудрості в житті повсюди,

Господа благословення,

Поважають нехай люди!

З днем народження, невісточко моя!

Нехай буде свято гарне нині,

Аби світла доленька твоя

Була, дорогій моїй дитині.

Будь щаслива, вродою багата,

Посмішка палає на обличчі,

Креативного і затишного свята,

Настрою і втіхи тобі зичу!

***

З днем народження, невістко,

Ми вітаємо тебе!

Ти у нас немов артистка,

Твій талант — понад усе.

Працьовита господиня,

Руки твої — золоті,

Тебе любить вся родина,

Поважають тебе всі.

Від душі тобі бажаю

Щастя, радості, тепла,

Щоб здійснилися всі мрії,

Щоб здоровою була!

Раніше "Телеграф" публікував гарні вітання із днем народження жінці.

Теги:
#Поздоровлення #Побажання #З Днем народження