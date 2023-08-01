С Днем подруги! Душевные поздравления и милые открытки с праздником женской дружбы
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
- 1240
Порадуйте любимых подруг приятными пожеланиями и прикольными открытками
Во вторник 1 августа мир отмечает День подруги (Girlfriends Day). Праздник возник в США около 20 лет назад. Событие посвящено женской дружбе и сестринству. В этот день женщины поздравляют друг друга, благодарят за дружбу и поддержку.
"Телеграф" публикует открытки с Днем подруги 1 августа 2023 года. Отправьте душевное поздравление подруге в этот праздник в любом мессенджере. Милая картинка точно вызовет улыбку на ее лице!
Подруга – особенный человек в жизни каждой женщины. Никто не умеет поддерживать, хранить секреты и давать советы так, как она. У подруги всегда найдется время для "сестры не по крови". День подруги – отличный повод рассказать близкому человеку о том, что он значит для вас.
Картинки с Днем подруги
Открытки на День подруги 1 августа
Поздравления с Днем подруги 2023
Ранее "Телеграф" рассказывал, какие еще праздники отмечают украинцы в августе: все даты найдете в нашем календаре. Кроме того, не стоит забывать о церковных праздниках этого месяца, среди которых Спас (Медовый, Яблочный и Ореховый).