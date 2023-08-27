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Поздравления с Успением Пресвятой Богородицы на украинском языке: картинки и открытки

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
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Автор
Поздравления с Успением Пресвятой Богородицы 2023
Поздравления с Успением Пресвятой Богородицы 2023. Фото Телеграф

Обязательно поздравьте своих близких с этим великим праздником.

Согласно церковному календарю праздников на август 2023 года, в понедельник, 28 августа, отмечается один из двенадцати крупнейших христианских праздников — Успение Пресвятой Богородицы и Приснодевы Марии, который часто называют Богородичной Пасхой. Этот день посвящен памяти о смерти Божией Матери, Святой Девы Марии.

В этот праздник важно посетить церковь, чтобы помолиться Богородице, а также в этот день верующие несут в храм свой первый урожай. Чтобы добиться милосердия святой, верующие также приносят ей цветы. Также, на Успение принято заниматься рукоделием и солить разные овощи, фрукты и обязательно огурцы.

"Телеграф" подготовил для вас красивые открытки и картинки с пожеланиями на украинском языке, которые вы можете отправить в соцсетях или мессенджерах своим близким и знакомым.

Поздравление с Успением Пресвятой Богородицы 2023: картинки и открытки на украинском языке

Поздравление с Успением Пресвятой Богородицы 2023 картинки и открытки на украинском языке
Поздравление с Успением Пресвятой Богородицы 2023 картинки на украинском языке
Поздравление с Успением Пресвятой Богородицы 2023 открытки на украинском языке
Поздравление с Успением Пресвятой Богородицы 2023 на украинском языке
Поздравление с Успением Пресвятой Богородицы 2023
Поздравление с Успением Пресвятой Богородицы
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Отметим, что в Украине продлили военное положение, поэтому в августе в связи с религиозными праздниками не будет дополнительных выходных или сокращенных рабочих дней.

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