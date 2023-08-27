Привітання з Успінням Пресвятої Богородиці українською мовою: картинки та листівки

Обов’язково привітайте своїх близьких із цим великим святом.

Згідно з церковним календарем свят на серпень 2023 року, у понеділок, 28 серпня, відзначається одне з дванадцяти найбільших християнських свят — Успіння Пресвятої Богородиці та Приснодіви Марії, яке часто називають Богородичним Великоднем. Цей день присвячений пам’яті про смерть Божої Матері, Святої Діви Марії.

У це свято важливо відвідати церкву, щоби помолитися Богородиці, а також цього дня віряни несуть у храм свій перший урожай. Щоб добитися милосердя святого, віряни також приносять їй квіти. Також, на Успіння заведено займатися рукоділлям та солити різні овочі, фрукти та обов’язково огірки.

"Телеграф" підготував для вас красиві листівки та картинки з побажаннями українською мовою, які ви можете надіслати у соцмережах чи месенджерах своїм близьким та знайомим.

Привітання з Успінням Пресвятої Богородиці 2023: картинки та листівки українською мовою

Зазначимо, що в Україні продовжили воєнний стан, тому у серпні у зв’язку з релігійними святами не буде додаткових вихідних чи скорочених робочих днів.