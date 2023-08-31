Пока, лето! Красочные поздравления, картинки и открытки с последним летним днем 2023

Не забудьте отправить своим родным и друзьям поздравление с последним днем лета

Как бы многим не хотелось, особенно школьникам и студентам, но на календаре 31 августа, а это значит, что лето подошло к концу. И если солнечная летняя погода в сентябре нас еще порадует, то каникулы закончены. Однако не стоит унывать по этому поводу, ведь осень — это по своему красивая пора года, которую нельзя не любить.

Мы надеемся, что это лето, несмотря на продолжающеюся полномасштабную войну, подарило вам много положительных и запоминающихся моментов и событий, которые будут греть вас в холодные поры года. А сегодня, 31 августа, обязательно отправьте своим друзьям красивую открытку с последним летним днем и пожелайте им мира, радости и веры в победу.

"Телеграф" подготовил для вас яркие, красочные открытки и картинки с последним днем лета в 2023 году. Вы сможете отправить их всем своим друзьям, близким и родным в соцсетях или мессенджерах.

Поздравления с последним днем лета 2023: картинки и открытки

Напомним, что 24 мая ПЦУ утвердила полный переход на новоюлианский календарь, а это значит, что многие праздники теперь будут отмечаться в другие даты. Изменения вступят в силу с 1 сентября.