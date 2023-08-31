Бувай, літо! Барвисті привітання, картинки та листівки з останнім літнім днем 2023

Не забудьте надіслати своїм рідним та друзям привітання з останнім днем літа

Як би багатьом не хотілося, особливо школярам та студентам, але на календарі 31 серпня, а це означає, що літо добігло кінця. І якщо сонячна літня погода у вересні нас ще потішить, то канікули закінчені. Однак не варто сумувати з цього приводу, адже осінь — це по-своєму гарна пора року, яку не можна не любити.

Ми сподіваємося, що це літо, попри повномасштабну війну, що тривала, подарувало вам багато позитивних моментів і подій, що запам’ятовуються, які будуть гріти вас в холодні пори року. А сьогодні, 31 серпня, обов’язково надішліть своїм друзям гарну листівку з останнім літнім днем та побажайте їм миру, радості та віри у перемогу.

"Телеграф" підготував для вас яскраві, барвисті листівки та картинки з останнім днем літа 2023 року. Ви зможете відправити їх усім своїм друзям, близьким та рідним у соцмережах чи месенджерах.

Привітання з останнім днем літа 2023: картинки та листівки

Нагадаємо, що 24 травня ПЦУ затвердила повний перехід на новоюліанський календар, а це означає, що багато свят тепер відзначатимуться в інші дати. Зміни набудуть чинності з 1 вересня.