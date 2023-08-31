С Днем знаний 2023! Красочные открытки и поздравления на украинском языке с пожеланиями мира
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
Во время войны не все украинские школьники смогут вернуться в школы
В 2023 году День знаний 1 сентября, важная дата в календаре на месяц, выпадает на пятницу. В условиях полномасштабной российско-украинской войны во многих школах в Украине праздник первого звонка сможет состояться только в онлайн-условиях.
"Телеграф" в канун начала нового учебного года публикует подборку ярких открыток с Днем знаний во время войны. Вы можете скачать картинку на свой гаджет и переслать родным и друзьям в удобном мессенджере. Также делитесь поздравительными изображениями в социальных сетях.
Красивые картинки с Днем знаний 2023
Пусть новый учебный год принесет интересные уроки и полезные знания! Сил, воодушевления, мирного неба ученикам и учителям!
Яркие открытки на 1 сентября на украинском языке
Вот и наступает 1 сентября – пора возвращаться в школу. Онлайн или нет, но учебный год начинается во всех уголках страны. Поздравляем украинцев с Днем знаний, с праздником первого звонка!
Ранее "Телеграф" сообщал, какую погоду ожидать украинцам в пятницу 1 сентября. Праздничный день в некоторых регионах обещает адскую жару, другие же области могут надеяться на дождь.