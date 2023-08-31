С Днем знаний 2023! Красочные открытки и поздравления на украинском языке с пожеланиями мира

Во время войны не все украинские школьники смогут вернуться в школы

В 2023 году День знаний 1 сентября, важная дата в календаре на месяц, выпадает на пятницу. В условиях полномасштабной российско-украинской войны во многих школах в Украине праздник первого звонка сможет состояться только в онлайн-условиях.

"Телеграф" в канун начала нового учебного года публикует подборку ярких открыток с Днем знаний во время войны. Вы можете скачать картинку на свой гаджет и переслать родным и друзьям в удобном мессенджере. Также делитесь поздравительными изображениями в социальных сетях.

Красивые картинки с Днем знаний 2023

Пусть новый учебный год принесет интересные уроки и полезные знания! Сил, воодушевления, мирного неба ученикам и учителям!

Яркие открытки на 1 сентября на украинском языке

Вот и наступает 1 сентября – пора возвращаться в школу. Онлайн или нет, но учебный год начинается во всех уголках страны. Поздравляем украинцев с Днем знаний, с праздником первого звонка!

Ранее "Телеграф" сообщал, какую погоду ожидать украинцам в пятницу 1 сентября. Праздничный день в некоторых регионах обещает адскую жару, другие же области могут надеяться на дождь.