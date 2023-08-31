З Днем знань 2023! Барвисті листівки і привітання українською мовою з побажаннями миру

Під час війни не всі українські школярі зможуть повернутися в школи

В 2023 році День знань 1 вересня, важлива дата в календарі на місяць, випадає на п’ятницю. В умовах повномасштабної російсько-української війни у багатьох школах в Україні свято першого дзвоника зможе відбутися лише в онлайн-умовах.

"Телеграф" напередодні початку нового навчального року публікує добірку яскравих листівок з Днем знань під час війни. Ви можете завантажити картинку на свій гаджет і переслати рідним і друзям у зручному месенджері. Також діліться привітальними зображеннями в соціальних мережах.

Красиві картинки з Днем знань 2023

Хай новий навчальний рік принесе цікаві уроки і корисні знання! Сил, наснаги, мирного неба учням й учителям!

Яскраві листівки на 1 вересня українською мовою

Ось і настає 1 вересня – час повертатися до школи. Онлайн чи ні, але навчальний рік розпочинається в усіх куточках країни. Вітаємо українців з Днем знань, зі святом першого дзвоника!

Раніше "Телеграф" повідомляв, на яку погоду очікувати українцям у п’ятницю 1 вересня. Святковий день у деяких регіонах обіцяє пекельну спеку, інші ж області можуть сподіватися на дощ.