С Днем предпринимателя 2023! Красивые открытки и картинки

В первое воскресенье сентября принимают поздравления с профессиональным праздником украинские предприниматели

Каждый год в Украине День предпринимателя празднуется в первое воскресенье сентября. Этот праздник был установлен указом президента Леонидом Кучмой еще в октябре 1998 году. В 2023 году событие приходится на 3 сентября.

Осуществление предпринимательской деятельности является сложным занятием, особенно в период военных действий и в условиях экономической нестабильности. Тем не менее маленькие и большие компании, которые удерживаются на плаву, вносят значительный вклад в нашу страну и ее экономику.

Не забудьте поздравить знакомого предпринимателя или предпринимательницу с праздником 3 сентября. "Телеграф" сделал подборку красивых открыток и поздравительных картинок с пожеланиями успеха, больших доходов и удачных покорений новых вершин.

С Днем предпринимателя 2023: открытки и картинки

Напомним, даже если бы в сентябре были красные дни календаря, выпадающие на будни, выходными они бы все равно не были. Это обусловлено действием военного положения, которое в июле 2023 года Верховная Рада продлила до 15 ноября.