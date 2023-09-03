З Днем підприємця 2023! Гарні листівки та картинки українською

У першу неділю вересня приймають вітання із професійним святом українські підприємці

Щороку в Україні День підприємця святкується першої неділі вересня. Це свято було встановлено указом президента Леонідом Кучмою ще у жовтні 1998 року. 2023 року подія припадає на 3 вересня.

Здійснення підприємницької діяльності є складним заняттям, особливо у період воєнних дій та в умовах економічної нестабільності. Проте маленькі та великі компанії, які утримуються на плаву, роблять значний внесок у нашу країну та її економіку.

Не забудьте привітати знайомого підприємця чи підприємицю зі святом 3 вересня. "Телеграф" зробив добірку гарних листівок та вітальних картинок з побажаннями успіху, великих доходів та вдалих підкорень нових вершин.

З Днем підприємця 2023: листівки та картинки

Фото: amazingukraine

Фото: amazingukraine

Нагадаємо, навіть якби у вересні були червоні дні календаря, що випадали на будні, вихідними вони все одно не були б. Це обумовлено дією воєнного стану, яке у липні 2023 року Верховна Рада продовжила до 15 листопада.