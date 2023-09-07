С Днем внучат! Красочные открытки и милые поздравления внукам и внучкам

В праздничную дату можно собраться вместе с родными за одним столом

День внучат – милый семейный праздник, который подчеркивает важность отношений между бабушками, дедушками и внуками. Старшое поколение участвует в воспитании младшего, иногда связь детей с бабушками и дедушками даже глубже, чем с родителями.

В большинстве стран отмечается Grandparents' Day – праздник, посвященной общению бабушек, дедушек и внуков. В некоторых государствах, как в Польше, бабушек чествуют в одну дату, дедушек – в другую.

Праздник внучат (Grandchildren's Day) существует во многих странах, но отмечается в разные даты. К примеру, в Аргентине в мае, в Канаде – феврале. В некоторых государствах есть отдельные Дни внучек и Дни внуков.

В Украине последние несколько лет приобрел популярность День внучат, который ежегодно отмечают 7 сентября. В праздник бабушки и дедушки поздравляют своих внуков, семья собирается вместе за одним столом.

"Телеграф" публикует красивые открытки с Днем внучат. Выбирайте картинку, которая понравилась, загружайте на свой гаджет и отправляйте родным в мессенджерах или публикуйте в социальных сетях.

Открытки с Днем внучат

Поздравления на День внучат в картинках

Ранее "Телеграф" рассказывал, какие праздники отмечают украинцы в сентябре. После Дня знаний в календаре еще много важных дат.