Поздравление с днем рождения учительнице: сердечные пожелания в стихах и прозе, открытки

Пожелания на день рождения учительнице на любой вкус

Учительница отдает всю себя своим ученикам. Самой главной благодарностью для нее является внимание и благодарность учеников. День рождения — прекрасный повод поблагодарить преподавательницу за все, что она сделала для школьников.

В этой подборке "Телеграф" собрал поздравления с днём рождения для учительницы. Здесь можно найти пожелания в стихах и своими словами. Кроме того, выбрать поздравление учительнице с днём рождения от своего имени, или от имени всего класса.

Поздравление учительнице с днем рождения в стихах

Выбранное с душой поздравление с днём рождения учительнице порадует именинницу.

***

Поздравляем с днем рождения!

И желаем Вам всегда

Быть примером, вдохновеньем,

И светить нам, как звезда!

Пожелаем Вам удачи,

Море солнца и тепла,

От учеников — отдачи,

И чтобы жизнь была светла!

***

С днем рожденья, Вашим днем,

Желаю Вам добра во всем,

Учеников примерных

И радости безмерной.

Успехов в непростой работе,

Окруженной быть заботой

И вниманием родных.

И побольше выходных!

***

От души в Ваш день рожденья

Пожелаем воз идей,

Море счастья и веселья,

Водопадов ярких дней!

Крепких нервов из железа,

Самочувствия — на пять,

На душе всегда задора

И во всём преуспевать!

***

Мы от души Вас поздравляем с днем рожденья!

Желаем счастья и здоровья на века!

Пускай сбываются все смелые затеи,

И будет полон дом любви, добра, тепла.

Желаем Вам искать и не сдаваться,

Идти вперед, метелям вопреки,

Желаем Вам смеяться, улыбаться

И зажигать в сердечках огоньки.

Хотим сказать огромное спасибо

За труд Ваш, столь необходимый нам!

Мы любим Вас! Отпразднуйте красиво,

Чтоб мир еще раз улыбнулся Вам!

***

Желаю вам всех благ на свете —

Всего, чего от жизни ждете!

Пускай вас любят, ценят дети,

Которым знания даете!

Пускай в семье царят достаток,

Любовь и счастье рядом будут.

И пусть во всём будет порядок.

Пускай успех вас ждет повсюду!

***

Сегодня выпала высокая мне честь

Учителя поздравить с днем рожденья!

И пожеланий всех не перечесть,

Но все же главное, наверное, терпенья.

Еще здоровья, много, на года,

Признания от всех руководителей.

Не унывать нигде и никогда,

И добрых, уважительных родителей.

Пусть радуют всегда ученики,

В семье ждет понимание и покой.

Не огорчают бытовые пустяки,

Зарплата будет сказочно большой.

Спасибо вам за Ваш нелегкий труд,

За то, что сердце делите с детьми.

Пусть все Вас любят, ценят, берегут.

Кто лучший педагог? Конечно, Вы!

***

Желаем Вам спокойных дней рабочих!

Пусть радует Вас каждый ученик.

Из-под руки пусть Вашей красной строчкой

Пятерки устремляются в дневник.

Пусть в жизни Вашей счастья будет много,

И пусть здоровье не подводит Вас.

Учитель — нет светлей, мудрей дороги!

Вы создаете новый мир за час.

С любовью поздравляем с днем рожденья!

Вы — свет в незнаний полной темноте!

Спасибо Вам за труд Ваш и терпенье!

Желаем быть всегда на высоте!

***

У Вас сегодня день особый,

Собрался вместе целый класс.

Неотразимы, бесподобны.

Хотим поздравить Вас сейчас.

Ваш день рождения сегодня.

Поздравить Вас мы поспешим.

День самый яркий, превосходный,

Желаем Вам достичь вершин.

Успехов дома, на работе.

В семье уюта, разных благ.

Чтоб окружали Вас заботой,

И чтоб не тлел, горел очаг.

Чтоб было счастье полным, ярким.

И чтоб работа в радость Вам.

Примите от судьбы подарки,

Чтоб место было чудесам.

Поверить в волшебство однажды,

Примером быть всегда для всех.

И чтобы брал пример с Вас каждый!

А все дела венчал успех.

Поздравления с днём рождения учительнице своими словами от класса

Какую бы форму вы ни выбрали, поздравление на день рождения учительнице должно быть искренним.

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С днем рождения, любимая учительница!💐 Поздравляем Вас с днем рождения!🥳 Желаем Вам крепкого здоровья, много радостей в жизни и простого человеческого счастья. Ваш труд бесценен, и даже если порой бывает сложно, знайте, что мы Вас ценим и уважаем ― ценим то, что Вы у нас есть и то, что Вы делаете для нас. Пусть все в Вашей жизни складывается удачно и гармонично.❤️ Пусть каждый день начинается только с радостной улыбки, а в жизни происходят только приятные и веселые события. С днем рождения Вас!🎂🥳🎁

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Пускай в Ваш день рождения 🎉будет много комплиментов, добрых слов и приятных сюрпризов, ведь Вы прекрасный учитель и просто замечательный человек! 🌺❤️⭐️Желаем, чтобы Ваши глаза вечно сияли от счастья! Пусть Ваша жизнь наполняется только яркими минутами, искренней любовью и блестящими успехами!

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Желаем Вам в день рождения, чтобы все Ваши мечты сбывались, а каждый день был полон добра, счастья и удачи! 🎁💐Пускай Ваша работа будет всегда приносить положительные эмоции, приятные знакомства, радостные встречи и хороший заработок! Вы отличный учитель и замечательный человек! Главное — будьте здоровы и живите в гармонии и любви!🌹❤️🌺🎁

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Уважаемая и любимая наша учительница! Поздравляем Вас с днем рождения и желаем очень крепкого здоровья, чтобы его хватило на наших деточек, не всегда послушных и смирных! 🥳Еще желаем, чтобы в Вашей жизни было очень много прекрасных, счастливых и светлых дней, чтобы радость постоянно сопровождала Вас и вдохновляла! Насыщенных будней и отличного отдыха, любви и уважения от детей и родителей, очень счастливой и спокойной личной жизни в любви и согласии! Будьте просто счастливой и любимой женщиной👸💐!

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Примите сердечные поздравления с днем рождения🎂💐🎁. Примите также слова благодарности за Ваш каждодневный труд. Пусть в Вашей работе не будет трудностей, пусть она будет только в радость, а ученики будут послушными и успешными. Желаю здоровья, огромного счастья, радости и всяческих благ!

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Поздравляем нашу уважаемую и любимую учительницу с днем рождения🎂🥳! Желаем, чтобы все в Вашей жизни было замечательно. Чтобы как на работе, так и дома все ладилось и получалось. Желаем Вам успеха, здоровья, больших достижений, достатка, комфорта и личного счастья!

Поздравления с днем рождения любимой учительнице в прозе

Уместно будет поздравить любимую учительницу с днем рождения от своего имени.

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С днем рождения, дорогая учительница! 🥳Я желаю большого терпения и крепких нервов, пусть никогда в глазах не будет печали и грусти, разочарования и обиды. Пусть все желания сбываются! Спасибо за то, что Вы с нами, за Ваше понимание и счастливые моменты, которые Вы нам даете!🎂🎁💐

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С днем рождения, мой дорогой учитель! 🌺Желаю Вам здоровья, мира, счастья, радости, любви, удачи, вдохновения, достатка, уважения, успеха, благополучия, уверенности и душевной теплоты.💐 Пусть каждый день влечёт за собой приятные события, пусть каждый человек из Вашего окружения Вас ценит и Вами дорожит🌹.

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Поздравляю Вас! Оставайтесь всегда настоящим учителем, преданным своему делу, чтобы с улыбкой😇 начинался каждый день, а заканчивался победами и успехами.🎉 И пусть та вера в чудеса, которой Вы учите нас, будет с вами всегда, а сами чудеса пусть сбываются🌺.

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Поздравляю самого хорошего, доброго и продвинутого учителя🥳🎁. Желаю Вам здоровья и всегда яркого настроения. Желаю всегда находить хорошее, даже в самый плохой день. Желаю поменьше нервничать, почаще улыбаться, никогда не злиться на нас, потому что мы Вас уважаем и любим. 🎉С днем рождения!🎂

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С днем рождения, дорогой мой учитель. 🎁🎂💐Я искренне желаю Вам здоровья, мира, счастья и любви, а также несметного богатства для Вашего внутреннего мира, для Ваших идей, для всей Вашей жизни. Пусть на Ваши уроки все ученики бегут с удовольствием, пусть каждый день для Вас готовит что-то интересное и хорошее.

Открытки с днем рождения любимой учительнице

Открытка учительнице с днём рождения

Открытка любимой учительнице с днем рождения

Поздравление учительнице на день рождения

Открытка с днем рождения дорогой учительнице

Открытка с днем рождения лучшей учительнице

С днем рождения, самая лучшая учительница

Ранее "Телеграф" публиковал душевные поздравления с днем рождения первой учительнице.