Привітання з днем народження вчительці: сердечні побажання у віршах та прозі, листівки

Побажання на день народження вчительці на будь-який смак

Вчителька віддає всю себе своїм учням. Найголовнішою подякою для неї є увага та подяка учнів. День народження — чудова нагода подякувати викладачці за все, що вона зробила для школярів.

У цій добірці "Телеграф" зібрав вітання з днем народження для вчительки. Тут можна знайти побажання у віршах та своїми словами. Крім того, вибрати привітання вчительці з днем народження від свого імені, або від імені всього класу.

Привітання вчительці з днем народження у віршах

Вибране з душею вітання з днем народження вчительці порадує іменинницю.

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Найкращу вчительку вітаєм,

Наснаги, радості бажаєм,

Терпіння мати до дітей

І тисячу нових ідей.

Ми щиро дякуємо Вам,

Легких для Вас шкільних програм,

Колеги щоби поважали,

Підтримку у батьках Ви мали.

Уклін же Вам за всі знання.

Дітей добра вчите щодня.

Бажаєм радості, любові,

Щоб Ви були завжди здорові.

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Наша вчителька, мов сонце,

Наче промінь у віконце.

Пожаліє, приголубить,

Учнів, як матуся, любить.

Хочем привітати всі

З днем народження її.

Побажати щастя й долі,

Сил, здоров’я і любові,

Довгих років, ясних днів,

Від найкращих школярів!

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З Днем народження вітаю,

Люба вчителько моя.

Щиросердно вам бажаю

Щастя, радості й добра.

Нехай доля вам всміхнется,

Квіти квітнуть у душі

І нехай усе вдається,

Вдало в вашому житті.

***

Вчителько люба, вітаємо з святом,

З найкращим у році, зі світлим Вас днем!

Бажаємо Вам, мов на крилах літати,

Хай серце палає яскравим вогнем.

Вам вдячні за людяність Вашу й підтримку,

За досвід, за мудрість та творчий підхід,

За кожну приємну й веселу хвилинку.

Бажаємо щастя Вам та довгих літ!

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Вчителя чудового, прекрасну милу жінку

З днем народження вітаю від усього серця!

Хай буде плідною робота, веселим відпочинок,

Добро, що Ви віддаєте, нехай Вам повернеться.

Нехай на все Вам стане сили, чекає успіх всюди,

Обходять стороною біди, невдачі і поразки,

Хай поруч з Вами завжди будуть хороші, милі люди,

Хай буде радісним життя, неначе добра казка!

***

Нехай Ваша усмішка завжди сіяє,

Неначе дзвіночок, Ваш голос дзвенить.

Люба учителько, Вас ми вітаємо,

У Ваш день народження, в радісну мить.

Здоров’я бажаємо й посмішок щирих,

Залізної витримки, натхнення в роботі.

Життя буде повне хай злагоди й миру,

Від учнів і рідних побільше турботи.

***

Вчителько наша, зі святом!

Ми зичимо Вам пребагато

Щастя, здоров’я, тепла, визнання,

Ми вдячні Вам дуже за здобуті знання!

Хай завжди всміхається Вам у віконце

Небо безхмарне та лагідне сонце,

Нехай на душі в Вас не буде негоди,

Бажаєм, щоб Вас оминали незгоди!

Поздоровлення з днем народження вчительці своїми словами від класу

Яку б форму ви не обрали, вітання на день народження вчительці має бути щирим.

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З днем народження, улюблена вчителько! 💐 Вітаємо Вас з днем народження! 🥳 Бажаємо Вам міцного здоров’я, багато радостей у житті та простого людського щастя. Ваша праця безцінна, і навіть якщо часом буває складно, знайте, що ми Вас цінуємо та поважаємо – цінуємо те, що маємо Вас і те, що Ви робите для нас. Нехай все у Вашому житті складається вдало та гармонійно. З днем народження Вас! 🎂🥳🎁

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Нехай у Ваш день народження 🎉буде багато компліментів, добрих слів та приємних сюрпризів, адже Ви чудовий вчитель та просто чудова людина! 🌺❤️⭐️ Бажаємо, щоб Ваші очі вічно сяяли від щастя! Нехай Ваше життя наповнюється лише яскравими хвилинами, щирою любов’ю та блискучими успіхами!

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Бажаємо Вам у день народження, щоб усі Ваші мрії збувалися, а кожен день був сповнений добра, щастя та удачі! 🎁💐Нехай Ваша робота завжди приноситиме позитивні емоції, приємні знайомства, радісні зустрічі та гарний заробіток! Ви чудовий вчитель і чудова людина! Головне — будьте здорові й живіть в гармонії та коханні! 🌹❤️🌺🎁

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Шановна та улюблена наша вчителько! Вітаємо Вас з днем народження та бажаємо дуже міцного здоров’я, щоб його вистачило на всіх діточок, не завжди слухняних та смирних! 🥳Ще бажаємо, щоб у Вашому житті було дуже багато прекрасних, щасливих та світлих днів, щоб радість постійно супроводжувала Вас та надихала! Насичених буднів та відмінного відпочинку, кохання та поваги від дітей та батьків, дуже щасливого та спокійного особистого життя у любові та злагоді! Будьте просто щасливою та коханою жінкою👸💐!

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Прийміть вітання з днем народження 🎂💐🎁. Прийміть також слова подяки за вашу щоденну працю. Нехай у Вашій роботі не буде труднощів, нехай вона буде тільки на радість, а учні будуть слухняними та успішними. Бажаємо здоров’я, величезного щастя, радості та усіляких благ!

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Вітаємо нашу шановну та улюблену вчительку з днем народження! Бажаємо, щоб все у Вашому житті було чудово. Щоб як на роботі, так і вдома все лагодилося та виходило. Бажаємо Вам успіху, здоров’я, великих досягнень, достатку, комфорту та особистого щастя!

Привітання з днем народження коханій вчительці у прозі

Доречно привітати улюблену вчительку з днем народження від свого імені.

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З днем народження, любо вчителько! 🥳Я бажаю великого терпіння та міцних нервів, нехай ніколи в очах не буде смутку, розчарування та образи. Нехай усі бажання збуваються! Дякуємо за те, що Ви з нами, за Ваше розуміння та щасливі моменти, які Ви нам даєте! 🎂🎁💐

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З днем народження, мій любий учителю! 🌺Бажаю Вам здоров’я, миру, щастя, радості, любові, удачі, натхнення, достатку, поваги, успіху, добробуту, впевненості та душевної теплоти!

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Вітаю вас! Залишайтеся завжди справжнім учителем, відданим своїй справі, щоб з усмішкою починався кожен день, а закінчувався перемогами та успіхами.

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Вітаю найкращого, доброго та просунутого вчителя 🥳🎁. Бажаю Вам здоров’я та завжди яскравого настрою. Бажаю завжди знаходити хороше, навіть у найгірший день. Бажаю менше нервувати, частіше посміхатися, ніколи не злитися на нас, тому що ми Вас поважаємо та любимо. 🎉З днем народження!🎂

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З днем народження, любий мій учитель. 🎁🎂💐Я щиро бажаю Вам здоров’я, миру, щастя та любові, а також незліченного багатства для Вашого внутрішнього світу, для Ваших ідей, для всього Вашого життя. Нехай на Ваші уроки всі учні біжать із задоволенням, нехай щодня для Вас готує щось цікаве та гарне.

Листівки з днем народження улюбленій вчительці

Листівка вчительці з днем народження

Листівка улюбленій вчительці з днем народження

Вітання вчительці на день народження

Листівка з днем народження дорогій вчительці

Листівка з днем народження найкращій вчительці

З днем народження, найкраща вчителько

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