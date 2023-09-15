С Рош ха-Шана! Красивые открытки к еврейскому Новому году 2023

Евреи встречают один из главнейших праздников

Те, кто исповедуют иудаизм, с 15 по 17 сентября 2023 года отметят праздник Рош ха-Шана (Рош а-Шана), также известный как еврейский Новый год. Это один из важнейших дней для евреев, именно с этого периода начинается отсчет нового еврейского года.

В первый вечер иудеи устраивают праздничные трапезы с хлебом, медом и яблоками. В синагоге читаются особые молитвы и звучит во время службы шофар (еврейский ритуальный духовой музыкальный инструмент, сделан из рога животного).

Иудеи верят, что в Новый год Бог делает запись в "Книгу судеб", поэтому евреи в праздничные дни много молятся, каются и переосмысливают свои поступки. Люди приветствуют друг друга, обычно произнося "Шана Това", то есть желают хорошего года.

"Телеграф" размещает красивые открытки с Рош ха-Шана. В еврейский Новый год с 15 по 17 сентября 2023 года можно поздравить близких яркими картинками и пожелать всего самого доброго.

Поздравления с Рош ха-Шана

Открытки с еврейским Новым годом 2023

Картинки с Рош а-Шана

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