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З Рош га-Шана! Гарні листівки до єврейського Нового року 2023

Автор
Таїсія Єрохіна Таїсія Єрохіна
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Іудейський новий рік святкується з 15 по 17 вересня
Іудейський новий рік святкується з 15 по 17 вересня. Фото Freepik

Євреї зустрічають одне з найголовніших свят

Ті, хто сповідує іудаїзм, з 15 по 17 вересня 2023 року відзначать свято Рош га-Шана (Рош а-Шана), також відоме як єврейський Новий рік. Це один із найважливіших днів для євреїв, саме з цього періоду починається відлік нового єврейського року.

Першого вечора юдеї влаштовують святкові трапези з хлібом, медом та яблуками. У синагозі читаються особливі молитви та звучить під час служби шофар (єврейський ритуальний духовий музичний інструмент, зроблений із рогу тварини).

Іудеї вірять, що у Новий рік Бог робить запис до "Книги доль", тому євреї у святкові дні багато моляться, каються і переосмислюють свої вчинки. Люди вітають один одного, зазвичай вимовляючи "Шана Това", тобто бажають гарного року.

"Телеграф" розміщує красиві листівки з Рош га-Шана. У єврейський Новий рік з 15 по 17 вересня 2023 року можна привітати близьких яскравими картинками та побажати всього найкращого.

Вітання з Рош га-Шана

Rosh Hashanah
Вітання з єврейським Новим роком українською мовою
Rosh Hashanah
Rosh Hashanah

Листівки з єврейським Новим роком 2023

Вітання з Рош а-Шана
Вітання з Рош ха-Шана
Вітання з Рош ха-Шана

Картинки з Рош а-Шана

Листівка з Рош ха-Шана
Листівка з Рош ха-Шана
Шана Това
Листівка з Рош ха-Шана

Раніше "Телеграф" повідомляв, які свята відзначають українці у вересні 2023 року. Крім того, чимало важливих дат у церковному календарі цього місяця.

Теги:
#Рош а-Шана #Листівки #Єврейський новий рік #Рош-Ха-Шана