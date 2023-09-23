Поздравления с днем рождения зятю с юмором: веселые пожелания поднимут настроение имениннику
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Подберите хорошие слова, чтобы поздравить с днем рождения зятя прикольно
День рождения дорогого зятя — праздник, который нельзя пропускать. К тому же это лишний повод сходить в гости к молодой семье и порадовать их отличными подарками.
И конечно же в этот день произносятся самые лучшие пожелания имениннику. Можно сказать много слов, но прикольное поздравление зятю не только порадует именника, но и разрядит обстановку и сгладит возможные неровные углы в общении.
"Телеграф" собрал в одну подборку шуточные поздравления зятю с днем рождения. С помощью них теща и тесть смогут ненавязчиво напомнить виновнику торжества, чтобы он не забывал заботиться об их дочери и берег ее.
Прикольные поздравления зятю в стихах
С днем рожденья, зять чудесный,
Работящий, распрелестный🤩!
Будь здоров и полон сил.
С тещей будь любезен, мил.
Я желаю дочь беречь,
Приодеть, обуть, развлечь,
Капитал в дом принести,
Развиваться и расти.
На диване не лежать,
Гвозди в стены забивать,
Не лениться, а трудиться
И по дому помогать!
Радости тебе, добра,
Мира в доме, благ сполна!🥳
***
Да, я — теща, ну и что!
Вы посмейтесь, мне не жалко.
Я за зятя своего
Хоть кого огрею палкой😂!
Дорогой любимый зять!
Поздравляю с днем рожденья🥂!
И хочу я пожелать
Лад в семье, в делах — везенье,
Сил, здоровья на сто лет,
Чтобы радовали дети,
Жить без горестей и бед
Зятю лучшему на свете!🪷
***
Быть зятем моим нелегко, я-то знаю,
Уж очень характерец мой непростой.
Но ты молодец, я тебя уважаю,
Сумел приспособиться к жизни со мной!☺️
Зятек, с днем рождения! 🥳Здоровья и счастья,
Карьерного роста, терпения, любви!
А если проблемы вдруг будут встречаться,
Мы их порешаем, ко мне приходи!
Тебе благодарна за внуков, за дочку,
Судьбы я для них не желаю иной.
Пожалуй, ты лучший! Сказала — и точка.
Теперь наливай. С днем рождения, родной!
***
Дорогой мой зять, любимый,
Я не спорю: ты красивый,
И конечно, умный, статный,
И в общении приятный!
И не пьющий, не курящий,
И с карьерою блестящей!
Тещу ты не забываешь,
Тестю в деле помогаешь,
В общем, ценим мы тебя,
С днем рождения — любя!🥳🥂🎁
***
Угораздило парнишку
Мою дочку замуж взять…
Носит гордое названье
Он теперь, мой милый зять❤️.
Будь здоров, сынок, удачи,
С днем рождения тебя!💐
И хоть злая я бываю,
Но побалую, любя.
Я тебе на стол поставлю
Целый тазик пирогов,
Только ты моей дочурке,
Чур, не наставляй рогов!😇
Счастлив будь в семье и крепок,
Не страшись вторую мать.
Я люблю тебя, сынок мой,
Буду крепко обнимать.
***
Если есть хороший зять,
Это мой! Ни дать, ни взять —
Дочке муж и человек,
Теще угодил вовек!🤩
И сегодня в день рожденья
Прими, зять, ты, поздравленья!
Пожелания удачи
В любой жизненной задаче.
И везения во всем,
Чтоб добром заполнен дом.
И здоровья, зятек милый,
Чтоб на все хватало силы!🥳
С днем рождения, зятек: прикольные поздравления своими словами
Дорогой зять, желаем, чтобы к дому тебя вела без пробок дорога. Чтобы у твоей жены никогда не кончались цветы 💐и чтобы все ее мечты исполнялись💃. Желаем, чтобы ты взял на себя заботы и ваша семья светилась от счастья❤️. А если серьезно, убрав юморок, у нас самый лучший на свете зятек!😊
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Какой ум, какая стать, гордость прям берет, что это мой зять😇😊! Пусть вверх движутся дела, а жизнь становится легка! Поразительных побед пусть сияет добрый свет. Пусть тебя ведет, зять, вдохновенье! Поздравляю с днем рожденья!🥂🎁💐
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Дорогой зять, сегодня день твоего рождения, с чем и поздравляю тебя🥳! Ты стал ещё на год умнее, мудрее. Пусть сердце и интуиция всегда будут верными помощниками в принятии главных решений. Ну а самое главное для меня — я хочу, чтобы у тебя и моей дочери исполнились все ваши совместные планы.🥰 Пусть в ваших отношениях всегда будет взаимопонимание и взаимопомощь. Любите друг друга, жалейте и всегда поддерживайте. От души поздравляю тебя с днём рождения и желаю быть здоровым, счастливым и успешным!
Веселые поздравления с днем рождения для зятя в прозе
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Везение капризно и переменчиво, далеко не к каждому оно спешит в гости. А мне вот крупно повезло, поскольку у меня есть ты, мой самый лучший зять🤩. С днём рождения тебя, мой замечательный!🥳🎁 И тебя пусть сопровождает везение во всех делах, во всех планах, во всех поездках, дома, на работе, на отдыхе — и никогда не покидает тебя!🙏
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С Днем рождения, зятек! 🎁🥂Совсем взрослый ты стал. И кушаешь уже сам и памперсы не носишь. Будь сильным, толерантным и богатым, чтобы защищать, терпеть и баловать мою дочь.❤️
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С днем рождения, зять!🎁 Я пью до дна 🥂за то, чтобы руки твои не знали усталости в любых делах, чтобы твой ум всегда находил пищу, а эмоции были только положительными. Я желаю, чтобы о тебе судили не по досужим чужим словам, а по твоим делам и поступкам. Какое бы ты ни затеял предприятие, пусть Бог тебе посылает нужных попутчиков и удачные обстоятельства.🥳
Также на "Телеграфе" можно найти трогательные поздравления с днем рождения для дочери.