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Поздравления с днем рождения зятю с юмором: веселые пожелания поднимут настроение имениннику

Автор
Наталья Граковская Наталья Граковская
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Прикольные поздравления для зятя добавят красок празднику
Прикольные поздравления для зятя добавят красок празднику. Фото pexels.com

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День рождения дорогого зятя — праздник, который нельзя пропускать. К тому же это лишний повод сходить в гости к молодой семье и порадовать их отличными подарками.

И конечно же в этот день произносятся самые лучшие пожелания имениннику. Можно сказать много слов, но прикольное поздравление зятю не только порадует именника, но и разрядит обстановку и сгладит возможные неровные углы в общении.

"Телеграф" собрал в одну подборку шуточные поздравления зятю с днем рождения. С помощью них теща и тесть смогут ненавязчиво напомнить виновнику торжества, чтобы он не забывал заботиться об их дочери и берег ее.

Прикольные поздравления зятю в стихах

С днем рожденья, зять чудесный,

Работящий, распрелестный🤩!

Будь здоров и полон сил.

С тещей будь любезен, мил.

Я желаю дочь беречь,

Приодеть, обуть, развлечь,

Капитал в дом принести,

Развиваться и расти.

На диване не лежать,

Гвозди в стены забивать,

Не лениться, а трудиться

И по дому помогать!

Радости тебе, добра,

Мира в доме, благ сполна!🥳

***

Да, я — теща, ну и что!

Вы посмейтесь, мне не жалко.

Я за зятя своего

Хоть кого огрею палкой😂!

Дорогой любимый зять!

Поздравляю с днем рожденья🥂!

И хочу я пожелать

Лад в семье, в делах — везенье,

Сил, здоровья на сто лет,

Чтобы радовали дети,

Жить без горестей и бед

Зятю лучшему на свете!🪷

***

Быть зятем моим нелегко, я-то знаю,

Уж очень характерец мой непростой.

Но ты молодец, я тебя уважаю,

Сумел приспособиться к жизни со мной!☺️

Зятек, с днем рождения! 🥳Здоровья и счастья,

Карьерного роста, терпения, любви!

А если проблемы вдруг будут встречаться,

Мы их порешаем, ко мне приходи!

Тебе благодарна за внуков, за дочку,

Судьбы я для них не желаю иной.

Пожалуй, ты лучший! Сказала — и точка.

Теперь наливай. С днем рождения, родной!

***

Дорогой мой зять, любимый,

Я не спорю: ты красивый,

И конечно, умный, статный,

И в общении приятный!

И не пьющий, не курящий,

И с карьерою блестящей!

Тещу ты не забываешь,

Тестю в деле помогаешь,

В общем, ценим мы тебя,

С днем рождения — любя!🥳🥂🎁

***

Угораздило парнишку

Мою дочку замуж взять…

Носит гордое названье

Он теперь, мой милый зять❤️.

Будь здоров, сынок, удачи,

С днем рождения тебя!💐

И хоть злая я бываю,

Но побалую, любя.

Я тебе на стол поставлю

Целый тазик пирогов,

Только ты моей дочурке,

Чур, не наставляй рогов!😇

Счастлив будь в семье и крепок,

Не страшись вторую мать.

Я люблю тебя, сынок мой,

Буду крепко обнимать.

***

Если есть хороший зять,

Это мой! Ни дать, ни взять —

Дочке муж и человек,

Теще угодил вовек!🤩

И сегодня в день рожденья

Прими, зять, ты, поздравленья!

Пожелания удачи

В любой жизненной задаче.

И везения во всем,

Чтоб добром заполнен дом.

И здоровья, зятек милый,

Чтоб на все хватало силы!🥳

С днем рождения, зятек: прикольные поздравления своими словами

Дорогой зять, желаем, чтобы к дому тебя вела без пробок дорога. Чтобы у твоей жены никогда не кончались цветы 💐и чтобы все ее мечты исполнялись💃. Желаем, чтобы ты взял на себя заботы и ваша семья светилась от счастья❤️. А если серьезно, убрав юморок, у нас самый лучший на свете зятек!😊

***

Какой ум, какая стать, гордость прям берет, что это мой зять😇😊! Пусть вверх движутся дела, а жизнь становится легка! Поразительных побед пусть сияет добрый свет. Пусть тебя ведет, зять, вдохновенье! Поздравляю с днем рожденья!🥂🎁💐

***

Дорогой зять, сегодня день твоего рождения, с чем и поздравляю тебя🥳! Ты стал ещё на год умнее, мудрее. Пусть сердце и интуиция всегда будут верными помощниками в принятии главных решений. Ну а самое главное для меня — я хочу, чтобы у тебя и моей дочери исполнились все ваши совместные планы.🥰 Пусть в ваших отношениях всегда будет взаимопонимание и взаимопомощь. Любите друг друга, жалейте и всегда поддерживайте. От души поздравляю тебя с днём рождения и желаю быть здоровым, счастливым и успешным!

Веселые поздравления с днем рождения для зятя в прозе

***

Везение капризно и переменчиво, далеко не к каждому оно спешит в гости. А мне вот крупно повезло, поскольку у меня есть ты, мой самый лучший зять🤩. С днём рождения тебя, мой замечательный!🥳🎁 И тебя пусть сопровождает везение во всех делах, во всех планах, во всех поездках, дома, на работе, на отдыхе — и никогда не покидает тебя!🙏

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С Днем рождения, зятек! 🎁🥂Совсем взрослый ты стал. И кушаешь уже сам и памперсы не носишь. Будь сильным, толерантным и богатым, чтобы защищать, терпеть и баловать мою дочь.❤️

***

С днем рождения, зять!🎁 Я пью до дна 🥂за то, чтобы руки твои не знали усталости в любых делах, чтобы твой ум всегда находил пищу, а эмоции были только положительными. Я желаю, чтобы о тебе судили не по досужим чужим словам, а по твоим делам и поступкам. Какое бы ты ни затеял предприятие, пусть Бог тебе посылает нужных попутчиков и удачные обстоятельства.🥳

Также на "Телеграфе" можно найти трогательные поздравления с днем рождения для дочери.

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