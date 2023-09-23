Поздоровлення з днем народження зятю з гумором: веселі побажання піднімуть настрій іменинникові
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Підберіть хороші слова, щоб привітати з днем народження зятя прикольно
День народження дорогого зятя – свято, яке не можна пропускати. До того ж це зайвий привід сходити в гості до молодої сім’ї та порадувати їх відмінними подарунками.
І звичайно ж у цей день вимовляються найкращі побажання іменинникові. Можна сказати багато слів, але прикольне привітання зятю не тільки порадує іменника, але й розрядить обстановку і згладить можливі нерівні кути спілкування.
"Телеграф" зібрав в одну добірку жартівливі вітання зятю з днем народження. За допомогою них теща та тесть зможуть ненав’язливо нагадати винуватцеві урочистості, щоб він не забував дбати про їхню дочку та берег її.
Прикольні привітання зятю у віршах
Не дивись на мене з переляком,
Я сьогодні добра і привітна🤗,
Ну що ховаєшся, миленький, в куточок,
Чи сподіваєшся стати непримітним?
З Днем народження🎁🥳💐, зять мій безцінний,
Хай здоров’я не підводить,
Щоб ти був великим, здоровенним,
Щоб працювати у моєму городі!😂
Нехай зарплата зростає активно,
А у сім’ї нехай не буде війни,
Приходьте до мене колективно
По суботах на супер млинці!❤️
***
З Днем народження, любий зять!🥳🎁
Дай тебе розцілувать!
Дай потиснути твою долоню,
Як же я тебе люблю, хоча найбільше – доню!🤗🥰
Щастя, зять мій дорогоцінний,
Скарб для донечки безцінний!
Будь щасливий – буде щаслива сім’я,
У домівці живе хай гармонія.🎁💐🥂
***
Любий зятечку єдиний,
З днем народження тебе!🥂🎁
Хай здійсняться усі мрії,
Круто відчувай себе!
Будь розумним, працьовитим,
Щедрим, люблячим❤️ завжди
Та сім’ю свою красиву
Світлим шляхом проведи!
Все, що хочеш, нехай буде:
Гроші, сила, здравий дух.
А якщо якась проблема —
То розбити в прах та пух!
***
Той хто каже, що зяті завжди не любі
Той хай знає, що це надто грубо,
Бо у мене найкращий у світі зять.
Бажаю прожити йому літ ще сто п`ять.
То ж бо, зяте, вітаю зі святом тебе,
Хай душа твоя квітне, пахне й цвіте,
У сім`ї буде затишок, мир і тепло,
В домі панує любов і добро.
***
З днем народження тебе,💐🥳
Мій чудовий, класний зять.
Можу зараз я тебе
Дуже довго воспівать!🎆
Вдалим та щасливим будь,
Хай сім’я тебе цінує.
І між усіма в сім’ї
Злагода нехай панує!🙏🤗
З днем народження, зятю: прикольні привітання своїми словами
Дорогий зять, бажаємо, щоб додому тебе вела без заторів дорога. Щоб у твоєї дружини ніколи не закінчувалися квіти та щоб всі її мрії сповнювалися. Бажаємо, щоб ти взяв на себе турботи й ваша сім’я світилася від щастя. А якщо серйозно, прибравши гумор, у нас найкращий у світі зять! 😊
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Який розум, яка стати, гордість прямо бере, що це мій зять 😇😊! Нехай вгору рухаються справи, а життя стає легким! Вражаючих перемог, нехай сяє добре світло. Нехай тебе веде, зять, натхнення! Вітаю з днем народження! 🥂🎁💐
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Дорогий зять, сьогодні день твого народження, з чим і вітаю тебе! Ти став ще на рік розумнішим, мудрішим. Нехай серце та інтуїція завжди будуть вірними помічниками у прийнятті головних рішень. Ну а найголовніше для мене — я хочу, щоб у тебе та моєї доньки виповнились усі ваші спільні плани. Нехай у ваших стосунках завжди буде взаєморозуміння та взаємодопомога. Кохайте один одного, жалійте і завжди підтримуйте. Від щирого серця вітаю тебе з днем народження і бажаю бути здоровим, щасливим і успішним!
Веселі вітання з днем народження для зятя у прозі
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Везіння примхливе і мінливе, далеко не до кожного воно поспішає у гості. А мені ось пощастило, оскільки у мене є ти, мій найкращий зять 🤩. З днем народження тебе, мій чудовий! 🥳🎁 І тебе нехай супроводжує везіння у всіх справах, у всіх планах, у всіх поїздках, вдома, на роботі, на відпочинку – і ніколи не залишає тебе! 🙏
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З Днем народження, зятю! 🎁🥂Зовсім дорослий ти став. І їси вже сам, і памперси не носиш. Будь сильним, толерантним і багатим, щоб захищати, терпіти та балувати мою дочку.❤️
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З днем народження, зятю! 🎁 Я п’ю до дна за те, щоб руки твої не знали втоми в будь-яких справах, щоб твій розум завжди знаходив підпитку, а емоції були тільки позитивними. Я бажаю, щоб про тебе судили не з пустих чужих слів, а з твоїх справ і вчинків. Яке б ти не затіяв діло, нехай Бог тобі посилає потрібних попутників та вдалі обставини. 🥳
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