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Поздоровлення з днем народження зятю з гумором: веселі побажання піднімуть настрій іменинникові

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Наталя Граковська Наталя Граковська
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Прикольні поздоровлення для зятя додадуть фарб святу
Прикольні поздоровлення для зятя додадуть фарб святу. Фото pexels.com

Підберіть хороші слова, щоб привітати з днем народження зятя прикольно

День народження дорогого зятя – свято, яке не можна пропускати. До того ж це зайвий привід сходити в гості до молодої сім’ї та порадувати їх відмінними подарунками.

І звичайно ж у цей день вимовляються найкращі побажання іменинникові. Можна сказати багато слів, але прикольне привітання зятю не тільки порадує іменника, але й розрядить обстановку і згладить можливі нерівні кути спілкування.

"Телеграф" зібрав в одну добірку жартівливі вітання зятю з днем народження. За допомогою них теща та тесть зможуть ненав’язливо нагадати винуватцеві урочистості, щоб він не забував дбати про їхню дочку та берег її.

Прикольні привітання зятю у віршах

Не дивись на мене з переляком,

Я сьогодні добра і привітна🤗,

Ну що ховаєшся, миленький, в куточок,

Чи сподіваєшся стати непримітним?

З Днем народження🎁🥳💐, зять мій безцінний,

Хай здоров’я не підводить,

Щоб ти був великим, здоровенним,

Щоб працювати у моєму городі!😂

Нехай зарплата зростає активно,

А у сім’ї нехай не буде війни,

Приходьте до мене колективно

По суботах на супер млинці!❤️

***

З Днем народження, любий зять!🥳🎁

Дай тебе розцілувать!

Дай потиснути твою долоню,

Як же я тебе люблю, хоча найбільше – доню!🤗🥰

Щастя, зять мій дорогоцінний,

Скарб для донечки безцінний!

Будь щасливий – буде щаслива сім’я,

У домівці живе хай гармонія.🎁💐🥂

***

Любий зятечку єдиний,

З днем народження тебе!🥂🎁

Хай здійсняться усі мрії,

Круто відчувай себе!

Будь розумним, працьовитим,

Щедрим, люблячим❤️ завжди

Та сім’ю свою красиву

Світлим шляхом проведи!

Все, що хочеш, нехай буде:

Гроші, сила, здравий дух.

А якщо якась проблема —

То розбити в прах та пух!

***

Той хто каже, що зяті завжди не любі

Той хай знає, що це надто грубо,

Бо у мене найкращий у світі зять.

Бажаю прожити йому літ ще сто п`ять.

То ж бо, зяте, вітаю зі святом тебе,

Хай душа твоя квітне, пахне й цвіте,

У сім`ї буде затишок, мир і тепло,

В домі панує любов і добро.

***

З днем народження тебе,💐🥳

Мій чудовий, класний зять.

Можу зараз я тебе

Дуже довго воспівать!🎆

Вдалим та щасливим будь,

Хай сім’я тебе цінує.

І між усіма в сім’ї

Злагода нехай панує!🙏🤗

З днем народження, зятю: прикольні привітання своїми словами

Дорогий зять, бажаємо, щоб додому тебе вела без заторів дорога. Щоб у твоєї дружини ніколи не закінчувалися квіти та щоб всі її мрії сповнювалися. Бажаємо, щоб ти взяв на себе турботи й ваша сім’я світилася від щастя. А якщо серйозно, прибравши гумор, у нас найкращий у світі зять! 😊

***

Який розум, яка стати, гордість прямо бере, що це мій зять 😇😊! Нехай вгору рухаються справи, а життя стає легким! Вражаючих перемог, нехай сяє добре світло. Нехай тебе веде, зять, натхнення! Вітаю з днем народження! 🥂🎁💐

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Дорогий зять, сьогодні день твого народження, з чим і вітаю тебе! Ти став ще на рік розумнішим, мудрішим. Нехай серце та інтуїція завжди будуть вірними помічниками у прийнятті головних рішень. Ну а найголовніше для мене — я хочу, щоб у тебе та моєї доньки виповнились усі ваші спільні плани. Нехай у ваших стосунках завжди буде взаєморозуміння та взаємодопомога. Кохайте один одного, жалійте і завжди підтримуйте. Від щирого серця вітаю тебе з днем народження і бажаю бути здоровим, щасливим і успішним!

Веселі вітання з днем народження для зятя у прозі

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Везіння примхливе і мінливе, далеко не до кожного воно поспішає у гості. А мені ось пощастило, оскільки у мене є ти, мій найкращий зять 🤩. З днем народження тебе, мій чудовий! 🥳🎁 І тебе нехай супроводжує везіння у всіх справах, у всіх планах, у всіх поїздках, вдома, на роботі, на відпочинку – і ніколи не залишає тебе! 🙏

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З Днем народження, зятю! 🎁🥂Зовсім дорослий ти став. І їси вже сам, і памперси не носиш. Будь сильним, толерантним і багатим, щоб захищати, терпіти та балувати мою дочку.❤️

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З днем народження, зятю! 🎁 Я п’ю до дна за те, щоб руки твої не знали втоми в будь-яких справах, щоб твій розум завжди знаходив підпитку, а емоції були тільки позитивними. Я бажаю, щоб про тебе судили не з пустих чужих слів, а з твоїх справ і вчинків. Яке б ти не затіяв діло, нехай Бог тобі посилає потрібних попутників та вдалі обставини. 🥳

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#Вірші #Поздоровлення #Побажання #З Днем народження