С днем рождения 4 года: красивые поздравления и открытки

День рождения — любимый праздник деток

Четвертый день рождения ребенка – особенный момент в жизни семьи. Это возможность отпраздновать еще один год жизни и всем вместе порадоваться новым умениям малыша, которые он за это время приобрел.

В таком возрасте дети уже понимают значение этого праздника, ждут торта со свечами, гостей, подарков и искренних пожеланий. Поэтому стоит позаботиться о том, чтобы праздник был полон радости, любви и теплых воспоминаний, которые надолго останутся в сердце ребенка.

Если вы ищете вдохновение для красивых поздравлений с днем рождения ребенка 4 года, вы попали по адресу. В этой подборке "Телеграф" собрал идеи пожеланий с днем рождения малышу 4 года, которые помогут вам выразить всю свою любовь, уважение и восхищение имениннику или имениннице.

Поздравления с днем рождения ребенка 4 года в стихах

Четыре годика — не шутки,

Уже нельзя назвать малюткой,

Желаем с озорством смеяться,

Задачкам сложным не сдаваться!

Задора искреннего — глазкам,

Событий — как из доброй сказки,

Ума, смышлёности — в делах,

Добра, любви — во всех словах.

Друзей — хороших, только верных,

Мгновений — ярких и бесценных,

В любви родителей купаться

И детством нежным наслаждаться!

***

Вот уже четыре года непоседе-егозе!

Много счастья я желаю этой мелкой стрекозе,

Много радости, здоровья, развлечений и забав.

И чтоб в будущем у крохи был спокойный, добрый нрав.

С днем рожденья поздравляю! И желаю лишь чудес,

Все пути вели чтоб к счастью, а барьер любой — исчез.

Чтоб ребенок улыбался, чтобы в жизни повезло,

От любви родных и близких было радостно, светло.

***

Вот уже четыре года непоседе-егозе!

Много счастья я желаю этой мелкой стрекозе,

Много радости, здоровья, развлечений и забав.

И чтоб в будущем у крохи был спокойный, добрый нрав.

С днем рожденья поздравляю! И желаю лишь чудес,

Все пути вели чтоб к счастью, а барьер любой — исчез.

Чтоб ребенок улыбался, чтобы в жизни повезло,

От любви родных и близких было радостно, светло.

***

Для мамы с папой день счастливый,

Тебе исполнилось 4!

Ребенок умный, очень милый.

И удивительней нет в мире!

4 свечки ты задуешь,

Желанье сможешь загадать.

И пусть счастливым в жизни будешь,

А зла совсем не будешь знать!

***

Четыре годика назад

Ты появился в этом мире.

Мы словно получили клад —

Тебя дороже нет отныне!

Расти, малыш, на радость нам,

Тебя мы любим и лелеем.

И умным будь не по годам,

Здоровым, сильным и умелым!

Уже сейчас такой отважный —

Гоняешь птичек во дворе.

Твой звонкий смех — он самый важный,

И сон спокойный на заре.

Пусть жизнь твоя счастливой будет.

Еще так много впереди!

Сейчас же мы свечу задуем,

А ты загадывай мечты!

***

Целых "четыре" — это не шутки!

Счастья желаем нашей малютке:

Ротику — смеха, глазкам — свечения.

В жизни — успехов и приключений.

Пусть окружают добрые сказки,

Папы затеи, мамины ласки,

Силы моторчик, вагон интереса,

Шустрого роста, отличного веса.

Крепкую память, цепкий умишко,

Игр интересных с друзьями вприпрыжку,

Легкий характер, добрую душу.

Маму и папу с радостью слушать.

***

Стол накрыт, четыре свечки

Украшают тортик твой.

Пусть волшебный эльф подарит

Радости мешок большой.

Пусть мечты осуществятся,

Мир волшебным будет пусть,

Чтоб глаза твои сверкали

И не знали слова "грусть".

Мы желаем лишь здоровья,

Новых сказочных чудес.

Топай ровною дорожкой,

С сумкой благ наперевес.

***

Вот уже 4 года! С днем рождения тебя!

Жить тебе всегда счастливо, со здоровьем и любя.

Пожелаем милой крохе мы удачи лишь во всём.

Радостью своей наполни ты родной, любимый дом.

Окружат тебя вниманием пусть, и лаской, и добром,

Исполнение желаний не отложат на потом.

Балуют пускай родные. Развивайся лишь, расти.

Пусть всё то, что пожелаешь, жизнь сумеет принести!

Поздравление ребенку 4 года в прозе

С днем рождения, солнышко! 🌞🎁В 4 года жизнь полна открытий и новых увлечений. И я желаю тебе быть невероятно любознательным ребёнком. Желаю больших успехов и достижений во всех твоих начинаниях. Желаю, чтобы каждый день проходил интересно и весело. Желаю, чтобы тебе никогда не приходилось грустить. Ну а если вдруг настроение будет плохим, пусть это легко исправляется вкусным мороженым или плиткой шоколада🍧🍦🍫. Пусть твои желания исполняются. Пусть в твоей жизни будет много путешествий, знакомств, радостей, улыбок и подарков.

В эти четыре года , солнышко, я желаю тебе много радостных эмоций, успехов, исполнения твоих желаний и крепкого здоровьечка!🌠 Пускай жизнь дарит тебе только приятные сюрпризы! Желаю тебе верных друзей, море смеха, улыбок, хорошего настроения и желанных подарков!🎁

, солнышко, я желаю тебе много радостных эмоций, успехов, исполнения твоих желаний и крепкого здоровьечка!🌠 Пускай жизнь дарит тебе только приятные сюрпризы! Желаю тебе верных друзей, море смеха, улыбок, хорошего настроения и желанных подарков!🎁 С днем рождения, милое дитя! 🎈🎁В 4 года для тебя открыт весь мир, и я тебе желаю с каждым днём познавать его светлые стороны. Пусть мама с папой балуют, пусть для маленького солнышка светит большое солнце счастья🌞. Оставайся весёлым и жизнерадостным, любознательным и общительным, талантливым и чудесным ребёнком.

С днем рождения, малыш! 4 года тебе сегодня исполняется.🎂🎁🎈 От чистого сердца желаю света и радости, благополучия и сладостей, родительской любви и понимания, интересных игрушек и увлекательных забав, красочных эмоций и много вкусных 🍫шоколадок.

тебе сегодня исполняется.🎂🎁🎈 От чистого сердца желаю света и радости, благополучия и сладостей, родительской любви и понимания, интересных игрушек и увлекательных забав, красочных эмоций и много вкусных 🍫шоколадок. Солнышко, с днем рождения тебя! В свои четыре годика ты уже такой смышленый и талантливый ребенок. Радостных деньков тебе, счастливых маму и папу рядом, невероятных свершений, веселых друзей и чудесных подарков!🎈🎁

Наш энергичный комочек счастья, наш любимый малыш! Желаем тебе, чтобы каждый твой шажок был шагом к успеху и великим победам. Желаем навсегда стать любимчиком фортуны, чтобы она тебя любила и баловала подарками, как и мы. Еще желаем, чтобы твоя бурлящая энергия никогда не иссякала и была источником движения навстречу к новым приключениям. С четырехлетием тебя , наше счастье!

, наше счастье! Замечательная кроха, милый ребёнок, поздравляю тебя с днём рождения. 🎂🎁🎉Когда тебе уже 4, перед тобой весь целый мир, мир ярких красок и сказочных мгновений, мир добрых чудес и весёлых затей. Желаю тебе, радость, слушаться родителей и радовать их своими победами, желаю каждый день встречать с улыбкой и блеском счастья в глазах.

Поздравляю прелестного ребёнка с 4-летием. Желаю тебе, солнышко, исполнения желаний и вкусных сладостей на столе🎂🍫🍦, непременной радости и весёлых приключений, познавательных прогулок и увлекательных затей🎉🎈.

Крошка, с праздником тебя! Пусть 4 года твоей жизни оставят в памяти незабываемый след, который радостными моментами будет вспоминаться всю жизнь. Я желаю достигать любых высот, покорить мир, беззаботно жить и радоваться детству.

Тебе уже четыре годика. С каждым днём твои навыки и умения возрастают, ты уже такой смышленый и маленький помощник для родителей. 🎈🎁🎂🎀В этот волшебный праздник, твой День рождения, хочется пожелать чудес, подарков, звонкого смеха, друзей и солнышка яркого над головой!

С днем рождения, дорогой наш ребенок, с 4-летием!💕🌞 Пусть сегодняшнее день рождения станет самым веселым приключением в этом году! Пусть веселье продолжается и после праздника! Желаем тебе хороших друзей, классных развлечений и интересного времяпрепровождения!

Открытки поздравить ребенка с 4-летием

Поздравление для ребенка 4 года

Поздравление ребенку на 4 года

Открытка поздравить ребенка с днем рождения 4 года

Картинка с днем рождения на 4 года

Открытка с днем рождения четыре года

Ранее "Телеграф" публиковал поздравления с днем рождения детям в стихах и прозе. Эти пожелания подойдут ребенку любого возраста и пола.