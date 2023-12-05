С днем рождения 4 года: красивые поздравления и открытки
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День рождения — любимый праздник деток
Четвертый день рождения ребенка – особенный момент в жизни семьи. Это возможность отпраздновать еще один год жизни и всем вместе порадоваться новым умениям малыша, которые он за это время приобрел.
В таком возрасте дети уже понимают значение этого праздника, ждут торта со свечами, гостей, подарков и искренних пожеланий. Поэтому стоит позаботиться о том, чтобы праздник был полон радости, любви и теплых воспоминаний, которые надолго останутся в сердце ребенка.
Если вы ищете вдохновение для красивых поздравлений с днем рождения ребенка 4 года, вы попали по адресу. В этой подборке "Телеграф" собрал идеи пожеланий с днем рождения малышу 4 года, которые помогут вам выразить всю свою любовь, уважение и восхищение имениннику или имениннице.
Поздравления с днем рождения ребенка 4 года в стихах
Четыре годика — не шутки,
Уже нельзя назвать малюткой,
Желаем с озорством смеяться,
Задачкам сложным не сдаваться!
Задора искреннего — глазкам,
Событий — как из доброй сказки,
Ума, смышлёности — в делах,
Добра, любви — во всех словах.
Друзей — хороших, только верных,
Мгновений — ярких и бесценных,
В любви родителей купаться
И детством нежным наслаждаться!
***
Вот уже четыре года непоседе-егозе!
Много счастья я желаю этой мелкой стрекозе,
Много радости, здоровья, развлечений и забав.
И чтоб в будущем у крохи был спокойный, добрый нрав.
С днем рожденья поздравляю! И желаю лишь чудес,
Все пути вели чтоб к счастью, а барьер любой — исчез.
Чтоб ребенок улыбался, чтобы в жизни повезло,
От любви родных и близких было радостно, светло.
***
Вот уже четыре года непоседе-егозе!
Много счастья я желаю этой мелкой стрекозе,
Много радости, здоровья, развлечений и забав.
И чтоб в будущем у крохи был спокойный, добрый нрав.
С днем рожденья поздравляю! И желаю лишь чудес,
Все пути вели чтоб к счастью, а барьер любой — исчез.
Чтоб ребенок улыбался, чтобы в жизни повезло,
От любви родных и близких было радостно, светло.
***
Для мамы с папой день счастливый,
Тебе исполнилось 4!
Ребенок умный, очень милый.
И удивительней нет в мире!
4 свечки ты задуешь,
Желанье сможешь загадать.
И пусть счастливым в жизни будешь,
А зла совсем не будешь знать!
***
Четыре годика назад
Ты появился в этом мире.
Мы словно получили клад —
Тебя дороже нет отныне!
Расти, малыш, на радость нам,
Тебя мы любим и лелеем.
И умным будь не по годам,
Здоровым, сильным и умелым!
Уже сейчас такой отважный —
Гоняешь птичек во дворе.
Твой звонкий смех — он самый важный,
И сон спокойный на заре.
Пусть жизнь твоя счастливой будет.
Еще так много впереди!
Сейчас же мы свечу задуем,
А ты загадывай мечты!
***
Целых "четыре" — это не шутки!
Счастья желаем нашей малютке:
Ротику — смеха, глазкам — свечения.
В жизни — успехов и приключений.
Пусть окружают добрые сказки,
Папы затеи, мамины ласки,
Силы моторчик, вагон интереса,
Шустрого роста, отличного веса.
Крепкую память, цепкий умишко,
Игр интересных с друзьями вприпрыжку,
Легкий характер, добрую душу.
Маму и папу с радостью слушать.
***
Стол накрыт, четыре свечки
Украшают тортик твой.
Пусть волшебный эльф подарит
Радости мешок большой.
Пусть мечты осуществятся,
Мир волшебным будет пусть,
Чтоб глаза твои сверкали
И не знали слова "грусть".
Мы желаем лишь здоровья,
Новых сказочных чудес.
Топай ровною дорожкой,
С сумкой благ наперевес.
***
Вот уже 4 года! С днем рождения тебя!
Жить тебе всегда счастливо, со здоровьем и любя.
Пожелаем милой крохе мы удачи лишь во всём.
Радостью своей наполни ты родной, любимый дом.
Окружат тебя вниманием пусть, и лаской, и добром,
Исполнение желаний не отложат на потом.
Балуют пускай родные. Развивайся лишь, расти.
Пусть всё то, что пожелаешь, жизнь сумеет принести!
Поздравление ребенку 4 года в прозе
- С днем рождения, солнышко! 🌞🎁В 4 года жизнь полна открытий и новых увлечений. И я желаю тебе быть невероятно любознательным ребёнком. Желаю больших успехов и достижений во всех твоих начинаниях. Желаю, чтобы каждый день проходил интересно и весело. Желаю, чтобы тебе никогда не приходилось грустить. Ну а если вдруг настроение будет плохим, пусть это легко исправляется вкусным мороженым или плиткой шоколада🍧🍦🍫. Пусть твои желания исполняются. Пусть в твоей жизни будет много путешествий, знакомств, радостей, улыбок и подарков.
- В эти четыре года, солнышко, я желаю тебе много радостных эмоций, успехов, исполнения твоих желаний и крепкого здоровьечка!🌠 Пускай жизнь дарит тебе только приятные сюрпризы! Желаю тебе верных друзей, море смеха, улыбок, хорошего настроения и желанных подарков!🎁
- С днем рождения, милое дитя! 🎈🎁В 4 года для тебя открыт весь мир, и я тебе желаю с каждым днём познавать его светлые стороны. Пусть мама с папой балуют, пусть для маленького солнышка светит большое солнце счастья🌞. Оставайся весёлым и жизнерадостным, любознательным и общительным, талантливым и чудесным ребёнком.
- С днем рождения, малыш! 4 года тебе сегодня исполняется.🎂🎁🎈 От чистого сердца желаю света и радости, благополучия и сладостей, родительской любви и понимания, интересных игрушек и увлекательных забав, красочных эмоций и много вкусных 🍫шоколадок.
- Солнышко, с днем рождения тебя! В свои четыре годика ты уже такой смышленый и талантливый ребенок. Радостных деньков тебе, счастливых маму и папу рядом, невероятных свершений, веселых друзей и чудесных подарков!🎈🎁
- Наш энергичный комочек счастья, наш любимый малыш! Желаем тебе, чтобы каждый твой шажок был шагом к успеху и великим победам. Желаем навсегда стать любимчиком фортуны, чтобы она тебя любила и баловала подарками, как и мы. Еще желаем, чтобы твоя бурлящая энергия никогда не иссякала и была источником движения навстречу к новым приключениям. С четырехлетием тебя, наше счастье!
- Замечательная кроха, милый ребёнок, поздравляю тебя с днём рождения. 🎂🎁🎉Когда тебе уже 4, перед тобой весь целый мир, мир ярких красок и сказочных мгновений, мир добрых чудес и весёлых затей. Желаю тебе, радость, слушаться родителей и радовать их своими победами, желаю каждый день встречать с улыбкой и блеском счастья в глазах.
- Поздравляю прелестного ребёнка с 4-летием. Желаю тебе, солнышко, исполнения желаний и вкусных сладостей на столе🎂🍫🍦, непременной радости и весёлых приключений, познавательных прогулок и увлекательных затей🎉🎈.
- Крошка, с праздником тебя! Пусть 4 года твоей жизни оставят в памяти незабываемый след, который радостными моментами будет вспоминаться всю жизнь. Я желаю достигать любых высот, покорить мир, беззаботно жить и радоваться детству.
- Тебе уже четыре годика. С каждым днём твои навыки и умения возрастают, ты уже такой смышленый и маленький помощник для родителей. 🎈🎁🎂🎀В этот волшебный праздник, твой День рождения, хочется пожелать чудес, подарков, звонкого смеха, друзей и солнышка яркого над головой!
- С днем рождения, дорогой наш ребенок, с 4-летием!💕🌞 Пусть сегодняшнее день рождения станет самым веселым приключением в этом году! Пусть веселье продолжается и после праздника! Желаем тебе хороших друзей, классных развлечений и интересного времяпрепровождения!
Открытки поздравить ребенка с 4-летием
Ранее "Телеграф" публиковал поздравления с днем рождения детям в стихах и прозе. Эти пожелания подойдут ребенку любого возраста и пола.