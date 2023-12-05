З днем народження 4 роки: красиві поздоровлення та листівки

День народження — улюблене свято діток

Четвертий день народження дитини – особливий момент у житті сім’ї. Це можливість відсвяткувати ще один рік життя та всім разом порадіти новим умінням малюка, які він за цей час набув.

У такому віці діти вже розуміють значення дня народження, чекають на торт зі свічками, гостей, подарунків та щирих побажань. Тому варто подбати про те, щоб свято було сповнене радості, кохання та теплих спогадів, які надовго залишаться в серці дитини.

Якщо ви шукаєте натхнення для красивих поздоровлень з днем народження дитини 4 роки, ви потрапили куди треба. У цій добірці "Телеграф" зібрав ідеї побажань з днем народження малюкові 4 роки, які допоможуть вам висловити все своє кохання, повагу та захоплення імениннику або іменинниці.

Поздоровлення з днем народження дитини 4 роки у віршах

З днем народження вітання!

Хай здійсняться усі бажання.

Настрій буде завжди гарним,

Мрій здійснення — бездоганним!

Поруч будуть мама й тато,

Друзів буде хай багато.

Все, що схочеться — вдається,

Та струмочком доля в’ється!

***

Нехай в день народження янголи світлі

Вітають дитинку зі святом 4,

Приносять свої побажання й привіти,

Дарують здоров’я і щастя багато.

Нехай мила крихітка завжди радіє

І сонечку, й квітам і новому дню,

А мамині рученьки ніжно зігріють,

Хай в злагоді й мирі зростає малюк!

***

Вітаю тебе зі святом,

Щоб іграшок було багато.

Щоб усмішка не зникала,

На устах завжди сіяла.

Щоб здоров’я не покидало,

Дитячу долю не зачіпало.

Радій життю завзято,

День народження — твоє свято!

***

В чарівний день 4 народження твого

Все, що бажаєш, щоб в тебе було!

Хай іграшки не влазять у вагон,

А друзів буде цілий ескадрон!

Нехай тебе підтримують батьки,

А їм старайся всім допомогти.

Бажаю, незважаючи на роки,

До мрій своїх робити перші кроки!

***

Сонце весело в небі сміється

Святкувати, кричить, нам пора.

Все, що в мріях — хай легко дається

Навкруги нехай буде краса!

Добра, радості, щастя, дитинко,

І здоров’я міцного весь час!

З Днем народження, люба кровинко,

Найдорожча втіхо, для нас!

***

З народження днем, дитино кохана,

Чекають тебе хай Венеція й Канни,

Бажаю побачити скоро весь світ,

І слати із кожного міста привіт.

Хай гарні та щирі зустрінуться друзі,

І справжнє кохання, і лагідна Муза,

Вдається хай все, про що мрієш, дитино,

Хай радість дарує кожна хвилина!

***

Мій янгол і моє дитятко,

Хай щастя дасть тобі горнятко

Ласкава доля, незрадлива,

Щоб склалося життя щасливо!

Здоров’ячка тобі міцного,

Зв’язок тримати завжди з Богом,

Під захистом перебувати,

Нічого в світі не боятись!

Вітання дитині 4 роки у прозі

З Днем народження сонечко! 🌞🎁У 4 роки життя сповнене відкриттів та нових захоплень. І я бажаю тобі бути неймовірно допитливою дитиною. Бажаю великих успіхів та досягнень у всіх твоїх починаннях. Бажаю, щоб кожен день проходив цікаво та весело. Бажаю, щоб тобі ніколи не доводилося сумувати. Ну а якщо раптом настрій буде поганим, нехай це легко виправляється смачним морозивом🍧🍦 або🍫 плиткою шоколаду. Нехай твої бажання виконуються. Нехай у твоїм житті буде багато подорожей, знайомств, радощів, посмішок та подарунків.

У ці чотири роки , сонечко, я бажаю тобі багато радісних емоцій, успіхів, виконання твоїх бажань і міцного здоров’я! 🌠 Нехай життя дарує тобі тільки приємні сюрпризи! Бажаю тобі вірних друзів, море сміху, усмішок, гарного настрою та бажаних подарунків!🎁

, сонечко, я бажаю тобі багато радісних емоцій, успіхів, виконання твоїх бажань і міцного здоров’я! 🌠 Нехай життя дарує тобі тільки приємні сюрпризи! Бажаю тобі вірних друзів, море сміху, усмішок, гарного настрою та бажаних подарунків!🎁 З днем народження, мила дитина! 🎈🎁У 4 роки тобі відкрито весь світ, і я тобі бажаю з кожним днем пізнавати його світлі сторони. Нехай мама з татом балують, нехай для маленького сонечка світить велике сонце щастя. Залишайся веселою та життєрадісною, допитливою та товариською, талановитою та чудовою дитиною.

З днем народження, малюку! 4 роки тобі сьогодні виповнюється. 🎂🎁🎈 Від щирого серця бажаю світла та радості, щастя та солодощів, батьківської любові та розуміння, цікавих іграшок та захопливих забав, барвистих емоцій та багато смачних 🍫шоколадок.

тобі сьогодні виповнюється. 🎂🎁🎈 Від щирого серця бажаю світла та радості, щастя та солодощів, батьківської любові та розуміння, цікавих іграшок та захопливих забав, барвистих емоцій та багато смачних 🍫шоколадок. Сонечко, з днем народження тебе! У свої чотири роки ти вже така кмітлива та талановита дитина. Радісних днів тобі, щасливих маму та тата поруч, неймовірних звершень, веселих друзів та чудових подарунків!🎈🎁

Наша енергійна грудочка щастя, наше улюблене маля! Бажаємо тобі, щоб кожен твій крок був кроком до успіху та великих перемог. Бажаємо назавжди стати улюбленцем удачі, щоб вона тебе любила і балувала подарунками, як і ми. Ще бажаємо, щоб твоя бурлива енергія ніколи не вичерпувалась і була джерелом руху назустріч до нових пригод. З чотириліттям тебе , наше щастя!

, наше щастя! Чудовий малюк, люба дитина, вітаю тебе з днем народження. 🎂🎁🎉Коли тобі вже 4, перед тобою весь цілий світ, світ яскравих фарб і казкових миттєвостей, світ добрих чудес та веселих витівок. Бажаю тобі, радість, слухатися батьків та радувати їх своїми перемогами, бажаю кожний день зустрічати з усмішкою та блиском щастя в очах.

Вітаю чарівну дитину з 4-річчям. Бажаю тобі, сонечко, виконання бажань та смачних солодощів на столі, неодмінної радості та веселих пригод, пізнавальних прогулянок та захопливих витівок.

Крихітка, зі святом тебе! Нехай 4 роки твого життя залишать у пам’яті незабутній слід, який радісними моментами згадуватиметься все життя. Я бажаю досягати будь-яких висот, підкорити світ, безтурботно жити і радіти дитинству.

Тобі вже чотири роки. З кожним днем твої навички та вміння зростають, ти вже такий тямущий і маленький помічник для батьків. 🎈🎁🎂🎀У це чарівне свято, твій День народження, хочеться побажати чудес, подарунків, дзвінкого сміху, друзів та сонечка яскравого над головою!

З днем народження, люба наша дитина, з 4-річчям! 💕🌞 Нехай сьогоднішній день народження стане найвеселішою пригодою цього року! Нехай веселощі продовжуються і після свята! Бажаємо тобі хороших друзів, класних розваг та цікавого проведення часу!

Листівки, щоб привітати дитину з 4-річчям

Привітання для дитини 4 роки

Вітання дитині на 4 роки

Листівка привітати дитину з днем народження 4 роки

З днем народження на 4 роки

Листівка з днем народження чотири роки

Раніше "Телеграф" публікував привітання з днем народження дітям у віршах та прозі. Ці побажання підійдуть дитині будь-якого віку та статі.