Стихи для детей с днем рождения: красивые поздравления от чистого сердца

Стих ребенку на день рождения должен быть понятен имениннику

Выбор поздравления с днем рождения — настоящая проблема для некоторых людей, особенно если получателем является маленький ребенок. Пожелания на день рождения ребенку должны зависеть от его возраста. Важно в доступной форме донести то, что идет прямо от сердца.

Пожелания с днем рождения действительно могут сделать малыша счастливым и вызвать улыбку на его лице. Сделать это поможет стишок на день рождения ребенку. В рифмованной форме именинник лучше воспримет информацию.

Стих на день рождения ребенку не обязательно должен быть длинным, важно, чтобы пожелания в нем были от души. Если у вас нет таланта к рифмованию, вы можете воспользоваться этой подборкой. "Телеграф" собрал лучшие стихи с днем рождения для детей разных возрастов.

Стихи на день рождения для детей

Детство — прекрасная пора:

Период радостей, игрушек,

Знакомств и дружбы на века,

Новых друзей, классных подружек!

Пусть будет красочным оно,

С мечтами яркими, как солнце.

Чтобы с походами в кино,

На карусели, в цирк, под звезды!

Счастливым вырастай, малыш,

Здоровья, радости, подарков.

Слушать родных и не болеть,

И жизни долгой, сладкой, яркой!

***

Малыш, ты для мамы и папы награда

Для бабушки и дедушки на старости отрада.

В твой День Рожденье стол полон сладостей

Пусть в жизни будет много детских радостей.

Лишь для тебя сегодня все подарки и цветы

И пусть скорей исполнятся твои мечты.

Пусть радостным будет каждый твой денек

Тебе подарок дарим и этот поздравок.

***

Желаю в день рождения, малыш,

Любви, добра, заботы и вниманья,

Пусть фея прилетит, пока ты спишь,

И вмиг исполнит все твои желанья.

И мишка плюшевый, твой самый верный друг,

В такой прекрасный час тебя обнимет,

И сразу засияет все вокруг,

Мир озарится красками цветными!

***

У тебя сегодня день рожденья,

Ты сегодня станешь выше всех,

Ждут тебя подарки и веселье,

Пусть звучит сегодня громкий смех.

Мы тебе желаем веселиться,

Ну и улыбаться шире всех,

Звонко петь и радостью светиться,

Конфет больше, чем другие съесть.

Торт тебе остался чтоб на завтра,

А друзья подарки принесли,

И чтоб все подарки оказались

Воплощением твоей мечты.

***

Расти здоровеньким, малыш

И пусть не будет огорчений.

А только радость и любовь

В твой самый светлый День варенья!

Пусть будет самым вкусным торт

И пусть друзья несут подарки.

Запомни этот теплый день,

Пускай он будет самым ярким!

Взрослей на радость всей семье,

Учись, дружи и будь примером.

Задуй все свечи на торте,

В желание свое уверуй!

***

Счастлив будь малыш всегда,

К цели иди, не смотри на года,

Здоровье и силы свои береги,

Вслед за мечтой заветной беги!

Старайся всегда и всё успевать,

Учиться старайся только на "пять",

Цени свою жизнь, комфорт, изобилие,

Всегда, чтоб в душе, царила идиллия!

Стишок с днем рождения ребенку

Расти большой, счастливой,

Здоровой и красивой,

И умною, и доброй

Послушною всегда.

Все, что тебе угодно

Ведь сбудется тогда.

Ты чаще улыбайся

И меньше огорчайся,

И помни – в День Рожденья

Все наши поздравленья

Должны скорее сбыться,

Мечты – осуществиться!

***

У тебя сегодня день рождения,

Ты уже с утра подарки ждешь.

И, конечно, хочется веселья —

Радоваться жизни невтерпеж.

Пусть задор с тобою остается

На долгие и долгие года,

Пусть тебе удача улыбнется,

Чтобы получалось всё всегда.

Береги свои мечты, свои желания,

Добивайся исполнения их,

Пусть не будет разочарования…

И счастливым будет каждый миг!

***

Зайчик солнечный с утра заглянул в кроватку

И давай скакать по стенам в танце и вприсядку.

Потревожил малыша — озорной ребенок

Потянулся и "застыл", не поняв спросонок:

Почему накрытый стол в комнате стоит?

Газировка, сок и торт на окне лежит.

Почему сегодня мама ярко нарядилась

И с улыбкою счастливой надо мной склонилась?

Прошептала: "С днем рожденья! Пусть тебе мой поздравок

Принесет охапку счастья, радости большой мешок!

***

Желаю игрушек красивых побольше,

Чтоб мама с тобою играла подольше,

Чтоб папа подарки всегда приносил,

И каждый в семье очень сильно любил!

Сегодня, малыш, у тебя день рожденья,

Пусть будет он сладким, как торт и печенье.

Пусть будут все гости сюрпризы дарить,

Тебя обнимать, целовать и хвалить!

***

Этот день такой прекрасный —

Он счастливый, добрый, ясный.

И совсем он не простой —

День рожденья нынче твой!

Все одеты так нарядно,

В доме шарики, гирлянды.

И средь общего веселья

Всюду слышно: "С днем рожденья!".

Всем мечтам желаю сбыться,

Только к знаниям стремиться,

Старших слушать, не болеть,

Весело на мир глядеть.

***

Что ж, с днем рождения тебя!

Пусть будут рядышком друзья

И любящая вся семья.

Пусть исполняется мечта!

Желаю больше не болеть,

В учебе, спорте преуспеть,

Всегда, во всём, везде успеть

И ярко, как звезда, блестеть!

Желаю радости большой,

Быть в настроенье, петь душой

И никогда не унывать,

А бед и слёз совсем не знать!

Ранее "Телеграф" делился поздравлениями для родителей с днем рождения ребенка. Для своих читателей мы собрали лучшие пожелания и открытки.