Стихи для детей с днем рождения: красивые поздравления от чистого сердца
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
Стих ребенку на день рождения должен быть понятен имениннику
Выбор поздравления с днем рождения — настоящая проблема для некоторых людей, особенно если получателем является маленький ребенок. Пожелания на день рождения ребенку должны зависеть от его возраста. Важно в доступной форме донести то, что идет прямо от сердца.
Пожелания с днем рождения действительно могут сделать малыша счастливым и вызвать улыбку на его лице. Сделать это поможет стишок на день рождения ребенку. В рифмованной форме именинник лучше воспримет информацию.
Стих на день рождения ребенку не обязательно должен быть длинным, важно, чтобы пожелания в нем были от души. Если у вас нет таланта к рифмованию, вы можете воспользоваться этой подборкой. "Телеграф" собрал лучшие стихи с днем рождения для детей разных возрастов.
Стихи на день рождения для детей
Детство — прекрасная пора:
Период радостей, игрушек,
Знакомств и дружбы на века,
Новых друзей, классных подружек!
Пусть будет красочным оно,
С мечтами яркими, как солнце.
Чтобы с походами в кино,
На карусели, в цирк, под звезды!
Счастливым вырастай, малыш,
Здоровья, радости, подарков.
Слушать родных и не болеть,
И жизни долгой, сладкой, яркой!
***
Малыш, ты для мамы и папы награда
Для бабушки и дедушки на старости отрада.
В твой День Рожденье стол полон сладостей
Пусть в жизни будет много детских радостей.
Лишь для тебя сегодня все подарки и цветы
И пусть скорей исполнятся твои мечты.
Пусть радостным будет каждый твой денек
Тебе подарок дарим и этот поздравок.
***
Желаю в день рождения, малыш,
Любви, добра, заботы и вниманья,
Пусть фея прилетит, пока ты спишь,
И вмиг исполнит все твои желанья.
И мишка плюшевый, твой самый верный друг,
В такой прекрасный час тебя обнимет,
И сразу засияет все вокруг,
Мир озарится красками цветными!
***
У тебя сегодня день рожденья,
Ты сегодня станешь выше всех,
Ждут тебя подарки и веселье,
Пусть звучит сегодня громкий смех.
Мы тебе желаем веселиться,
Ну и улыбаться шире всех,
Звонко петь и радостью светиться,
Конфет больше, чем другие съесть.
Торт тебе остался чтоб на завтра,
А друзья подарки принесли,
И чтоб все подарки оказались
Воплощением твоей мечты.
***
Расти здоровеньким, малыш
И пусть не будет огорчений.
А только радость и любовь
В твой самый светлый День варенья!
Пусть будет самым вкусным торт
И пусть друзья несут подарки.
Запомни этот теплый день,
Пускай он будет самым ярким!
Взрослей на радость всей семье,
Учись, дружи и будь примером.
Задуй все свечи на торте,
В желание свое уверуй!
***
Счастлив будь малыш всегда,
К цели иди, не смотри на года,
Здоровье и силы свои береги,
Вслед за мечтой заветной беги!
Старайся всегда и всё успевать,
Учиться старайся только на "пять",
Цени свою жизнь, комфорт, изобилие,
Всегда, чтоб в душе, царила идиллия!
Стишок с днем рождения ребенку
Расти большой, счастливой,
Здоровой и красивой,
И умною, и доброй
Послушною всегда.
Все, что тебе угодно
Ведь сбудется тогда.
Ты чаще улыбайся
И меньше огорчайся,
И помни – в День Рожденья
Все наши поздравленья
Должны скорее сбыться,
Мечты – осуществиться!
***
У тебя сегодня день рождения,
Ты уже с утра подарки ждешь.
И, конечно, хочется веселья —
Радоваться жизни невтерпеж.
Пусть задор с тобою остается
На долгие и долгие года,
Пусть тебе удача улыбнется,
Чтобы получалось всё всегда.
Береги свои мечты, свои желания,
Добивайся исполнения их,
Пусть не будет разочарования…
И счастливым будет каждый миг!
***
Зайчик солнечный с утра заглянул в кроватку
И давай скакать по стенам в танце и вприсядку.
Потревожил малыша — озорной ребенок
Потянулся и "застыл", не поняв спросонок:
Почему накрытый стол в комнате стоит?
Газировка, сок и торт на окне лежит.
Почему сегодня мама ярко нарядилась
И с улыбкою счастливой надо мной склонилась?
Прошептала: "С днем рожденья! Пусть тебе мой поздравок
Принесет охапку счастья, радости большой мешок!
***
Желаю игрушек красивых побольше,
Чтоб мама с тобою играла подольше,
Чтоб папа подарки всегда приносил,
И каждый в семье очень сильно любил!
Сегодня, малыш, у тебя день рожденья,
Пусть будет он сладким, как торт и печенье.
Пусть будут все гости сюрпризы дарить,
Тебя обнимать, целовать и хвалить!
***
Этот день такой прекрасный —
Он счастливый, добрый, ясный.
И совсем он не простой —
День рожденья нынче твой!
Все одеты так нарядно,
В доме шарики, гирлянды.
И средь общего веселья
Всюду слышно: "С днем рожденья!".
Всем мечтам желаю сбыться,
Только к знаниям стремиться,
Старших слушать, не болеть,
Весело на мир глядеть.
***
Что ж, с днем рождения тебя!
Пусть будут рядышком друзья
И любящая вся семья.
Пусть исполняется мечта!
Желаю больше не болеть,
В учебе, спорте преуспеть,
Всегда, во всём, везде успеть
И ярко, как звезда, блестеть!
Желаю радости большой,
Быть в настроенье, петь душой
И никогда не унывать,
А бед и слёз совсем не знать!
Ранее "Телеграф" делился поздравлениями для родителей с днем рождения ребенка. Для своих читателей мы собрали лучшие пожелания и открытки.