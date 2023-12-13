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Вірші для дітей з днем народження: красиві вітання від щирого серця

Автор
Наталя Граковська Наталя Граковська
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Вірші для дітей на день народження
Вірші для дітей на день народження. Фото pexels.com

Вірш дитині на день народження повинен бути зрозумілий імениннику

Вибір поздоровлення з днем народження – справжня проблема для деяких людей, особливо якщо одержувачем є маленька дитина. Побажання на день народження дитині повинні залежати від її віку. Важливо у доступній формі донести те, що йде прямо від серця.

Побажання з днем народження справді можуть зробити малюка щасливим та викликати посмішку на його обличчі. Зробити це допоможе віршик на день народження дитині. У римованій формі іменинник краще сприйме інформацію.

Вірш на день народження дитині не обов’язково має бути довгим, важливо, щоб побажання в ньому були від душі. Якщо у вас немає таланту до римування, ви можете скористатися цією збіркою. "Телеграф" зібрав найкращі вірші з днем народження для дітей різного віку.

Вірші на день народження для дітей

Наше дитинча маленьке,

Наше сонечко ясненьке!

І сьогодні, і завжди

Ми бажаємо тобі,

Щоб було усе, що треба:

Добрий ранок, мирне небо.

Щоб нічого не лякало!

Було щоб забав чимало,

Найкрутіший телефон —

Дев’ятнадцятий айфон,

Кіндер-яйця, кіндер-квочка

І цукерок ціла бочка,

Іграшковий віп-салон

І морозива вагон.

Щоб тобі спокійно гралось

І нічого не злипалось!

***

Хай сонячні промінчики стежечку простелять,

Бджілки золотисті щастя нагудуть.

Хай пригоди добрі дні твої населять,

А казки найкращі снитися будуть.

Хай же соловейки долі наспівають,

Калиновим цвітом розквіта краса.

Хай слова хороші, всі, які бажають,

Проростають тихо в справжні чудеса!

***

Чарівний день сьогодні в тебе,

Радій, святкуй, стрибай до неба!

Яскравих усмішок та сміху,

Здоровим будь батькам на втіху.

Бажаю стільки подарунків,

Скільки в альбомі є малюнків.

Щоб ти отримав, про що мрієш,

і мав все те, чому радієш.

***

Із днем народження! Скоріше підростай

Батькам своїм на радість і на втіху,

Навколо світ прекрасний пізнавай,

Бажаю тобі радості і сміху.

Хай кожен день тобі цікаве щось несе,

І промінцями сонечко лоскоче,

Про що ти мрієш, хай здійсниться все,

Хай збудеться усе, що лиш захочеш.

***

З днем народження вітаю!

Хай буде все, як ти бажаєш,

Твій настрій буде хай казковим,

Життя цікавим і чудовим.

Бажаю успіхів в навчанні

І перемог в усіх змаганнях,

Пригод веселих, друзів гарних,

Багато світлих днів безхмарних!

***

Хай дитинство звеселяє,

Мама з татом наставляє.

Щоб здорові всі були,

А найбільше з усіх — ти.

Щоб дарунки дарували,

В щічки міцно цілували.

Хай усмішка завжди сяє,

До забави надихає!

***

У це яскраве свято

Бажаю я багато

Привітань та подарунків,

Справжніх див та візерунків.

Буде хай веселим свято,

І сюрпризів щоб багато.

Мрії хай збуваються,

І дива трапляються.

***

З днем народження, дитятко,

Миле моє янголятко.

Хай життєвий шлях твій буде

Тільки там, де добрі люди!

Доля — щастя посилає,

Бог — від зла оберігає…

У здоров’ї, в мирі жити,

Розвиватись… І любити!

Вірш із днем народження дитині

Із днем народження, зі святом!

Бажань так маю я багато:

Щасливої бажаю долі,

Завжди у рідних бути колі.

Великих успіхів в навчанні,

Знать відповідь на всі питання,

Що виникатимуть у тебе.

Задовольняти всі потреби.

Хай сонечко тобі всміхнеться,

Погане швидко все минеться,

Від Бога буде хай підтримка.

Рости щасливою, дитинка!

***

З днем народження щиро вітаємо!

Хай радість приносить кожний день,

Міцного здоров’я та щастя бажаєм,

Хай пташки співають прекрасних пісень.

Зичимо радості, в справах везіння,

Безхмарного неба і сонця яскравого,

В досягненні мрій — натхнення й терпіння,

Цікавих подій та життя різнобарвного!

***

Сонечко моє, я тебе вітаю!

І у день народження я тобі бажаю

Щастя, здоров’я, всіляких пригод,

У школі навчатись без зайвих турбот.

Мріяти палко, міцно дружити,

Бути порядним і гідно жити.

Шлях свій знайти та висот досягти,

І щоб все було, лиш як хочеш ти!

***

Хай іграшки наповнять всю кімнату,

І друзів хай знайдеться повний двір.

Вітаю з найулюбленішим святом —

Чарівним днем народження твоїм!

Нехай батьки підтримують, радіють,

Переживають перемоги і невдачі.

Хай чарівник здійснить всі твої мрії,

Й мішок цукерок насипле хай на здачу!

***

Нехай голубить тебе сонечко,

Іскриться сміх з ясних очей.

І кожен ранок під віконечком

Співає золотий Орфей.

Зростай, дитинонько, в любові,

З повагою до старших всіх.

Пісні хай будуть колискові

Жаданими серед утіх.

Бо в них правдива пісня мами,

Що колихала тебе з ласкою.

Прийми із добрими словами

Найкращі побажання з казкою!

***

Коли на світ з’являється дитятко,

Усе, мов застигає навкруги.

Немов із неба сходить янголятко,

Порадувати наші "береги".

Дитинко рідна, ти зростай у щасті,

Крокуй сміливо у незнаний світ

Ніколи не пізнай біди й ненасті,

Хай буде щедрим цілий білий світ!

***

З днем народження! Привітів, сонця, сміху,

Нехай буде все в житті гаразд,

Ти прекрасна радість наша й втіха,

Бо тобою тішимось не раз.

Щастя і добра, зростати щедро

У науці, мудрості батьківській.

Щоб було життя у тебе медом

Й молоком у доленосній річці!

***

Цілуємо ніжно і вітаєм,

Бажаємо найкращих літ.

Ти найдорожча, ти це знаєш,

Шлемо тобі палкий привіт.

Рости щаслива і вродлива,

Везіння буде хай в тобі.

Ти наше пречудове диво

У ранній цій ясній добі!

***

Нехай в день народження янголи світлі

Вітають маленьку дитинку зі святом,

Приносять свої побажання й привіти,

Дарують здоров’я і щастя багато.

Нехай мила крихітка завжди радіє

І сонечку, й квітам і новому дню,

А мамині рученьки ніжно зігріють,

Хай в злагоді й мирі зростає малюк!

***

В тебе свято сьогодні чарівне —

День народження ти зустрічаєш.

Нехай щастя буде безмірне,

Нехай люблять тебе, обіймають.

Хай здоров’я маєш ти добре,

Будеш гордістю мами і тата.

І щоб легко навчалось у школі,

Друзів гарних і вірних мати!

Раніше "Телеграф" ділився вітаннями для батьків із днем народження дитини. Для своїх читачів ми зібрали найкращі побажання та листівки.

Теги:
#Діти #Поздоровлення #З Днем народження #З днем народження вірші