Вірші для дітей з днем народження: красиві вітання від щирого серця
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Вірш дитині на день народження повинен бути зрозумілий імениннику
Вибір поздоровлення з днем народження – справжня проблема для деяких людей, особливо якщо одержувачем є маленька дитина. Побажання на день народження дитині повинні залежати від її віку. Важливо у доступній формі донести те, що йде прямо від серця.
Побажання з днем народження справді можуть зробити малюка щасливим та викликати посмішку на його обличчі. Зробити це допоможе віршик на день народження дитині. У римованій формі іменинник краще сприйме інформацію.
Вірш на день народження дитині не обов’язково має бути довгим, важливо, щоб побажання в ньому були від душі. Якщо у вас немає таланту до римування, ви можете скористатися цією збіркою. "Телеграф" зібрав найкращі вірші з днем народження для дітей різного віку.
Вірші на день народження для дітей
Наше дитинча маленьке,
Наше сонечко ясненьке!
І сьогодні, і завжди
Ми бажаємо тобі,
Щоб було усе, що треба:
Добрий ранок, мирне небо.
Щоб нічого не лякало!
Було щоб забав чимало,
Найкрутіший телефон —
Дев’ятнадцятий айфон,
Кіндер-яйця, кіндер-квочка
І цукерок ціла бочка,
Іграшковий віп-салон
І морозива вагон.
Щоб тобі спокійно гралось
І нічого не злипалось!
***
Хай сонячні промінчики стежечку простелять,
Бджілки золотисті щастя нагудуть.
Хай пригоди добрі дні твої населять,
А казки найкращі снитися будуть.
Хай же соловейки долі наспівають,
Калиновим цвітом розквіта краса.
Хай слова хороші, всі, які бажають,
Проростають тихо в справжні чудеса!
***
Чарівний день сьогодні в тебе,
Радій, святкуй, стрибай до неба!
Яскравих усмішок та сміху,
Здоровим будь батькам на втіху.
Бажаю стільки подарунків,
Скільки в альбомі є малюнків.
Щоб ти отримав, про що мрієш,
і мав все те, чому радієш.
***
Із днем народження! Скоріше підростай
Батькам своїм на радість і на втіху,
Навколо світ прекрасний пізнавай,
Бажаю тобі радості і сміху.
Хай кожен день тобі цікаве щось несе,
І промінцями сонечко лоскоче,
Про що ти мрієш, хай здійсниться все,
Хай збудеться усе, що лиш захочеш.
***
З днем народження вітаю!
Хай буде все, як ти бажаєш,
Твій настрій буде хай казковим,
Життя цікавим і чудовим.
Бажаю успіхів в навчанні
І перемог в усіх змаганнях,
Пригод веселих, друзів гарних,
Багато світлих днів безхмарних!
***
Хай дитинство звеселяє,
Мама з татом наставляє.
Щоб здорові всі були,
А найбільше з усіх — ти.
Щоб дарунки дарували,
В щічки міцно цілували.
Хай усмішка завжди сяє,
До забави надихає!
***
У це яскраве свято
Бажаю я багато
Привітань та подарунків,
Справжніх див та візерунків.
Буде хай веселим свято,
І сюрпризів щоб багато.
Мрії хай збуваються,
І дива трапляються.
***
З днем народження, дитятко,
Миле моє янголятко.
Хай життєвий шлях твій буде
Тільки там, де добрі люди!
Доля — щастя посилає,
Бог — від зла оберігає…
У здоров’ї, в мирі жити,
Розвиватись… І любити!
Вірш із днем народження дитині
Із днем народження, зі святом!
Бажань так маю я багато:
Щасливої бажаю долі,
Завжди у рідних бути колі.
Великих успіхів в навчанні,
Знать відповідь на всі питання,
Що виникатимуть у тебе.
Задовольняти всі потреби.
Хай сонечко тобі всміхнеться,
Погане швидко все минеться,
Від Бога буде хай підтримка.
Рости щасливою, дитинка!
***
З днем народження щиро вітаємо!
Хай радість приносить кожний день,
Міцного здоров’я та щастя бажаєм,
Хай пташки співають прекрасних пісень.
Зичимо радості, в справах везіння,
Безхмарного неба і сонця яскравого,
В досягненні мрій — натхнення й терпіння,
Цікавих подій та життя різнобарвного!
***
Сонечко моє, я тебе вітаю!
І у день народження я тобі бажаю
Щастя, здоров’я, всіляких пригод,
У школі навчатись без зайвих турбот.
Мріяти палко, міцно дружити,
Бути порядним і гідно жити.
Шлях свій знайти та висот досягти,
І щоб все було, лиш як хочеш ти!
***
Хай іграшки наповнять всю кімнату,
І друзів хай знайдеться повний двір.
Вітаю з найулюбленішим святом —
Чарівним днем народження твоїм!
Нехай батьки підтримують, радіють,
Переживають перемоги і невдачі.
Хай чарівник здійснить всі твої мрії,
Й мішок цукерок насипле хай на здачу!
***
Нехай голубить тебе сонечко,
Іскриться сміх з ясних очей.
І кожен ранок під віконечком
Співає золотий Орфей.
Зростай, дитинонько, в любові,
З повагою до старших всіх.
Пісні хай будуть колискові
Жаданими серед утіх.
Бо в них правдива пісня мами,
Що колихала тебе з ласкою.
Прийми із добрими словами
Найкращі побажання з казкою!
***
Коли на світ з’являється дитятко,
Усе, мов застигає навкруги.
Немов із неба сходить янголятко,
Порадувати наші "береги".
Дитинко рідна, ти зростай у щасті,
Крокуй сміливо у незнаний світ
Ніколи не пізнай біди й ненасті,
Хай буде щедрим цілий білий світ!
***
З днем народження! Привітів, сонця, сміху,
Нехай буде все в житті гаразд,
Ти прекрасна радість наша й втіха,
Бо тобою тішимось не раз.
Щастя і добра, зростати щедро
У науці, мудрості батьківській.
Щоб було життя у тебе медом
Й молоком у доленосній річці!
***
Цілуємо ніжно і вітаєм,
Бажаємо найкращих літ.
Ти найдорожча, ти це знаєш,
Шлемо тобі палкий привіт.
Рости щаслива і вродлива,
Везіння буде хай в тобі.
Ти наше пречудове диво
У ранній цій ясній добі!
***
Нехай в день народження янголи світлі
Вітають маленьку дитинку зі святом,
Приносять свої побажання й привіти,
Дарують здоров’я і щастя багато.
Нехай мила крихітка завжди радіє
І сонечку, й квітам і новому дню,
А мамині рученьки ніжно зігріють,
Хай в злагоді й мирі зростає малюк!
***
В тебе свято сьогодні чарівне —
День народження ти зустрічаєш.
Нехай щастя буде безмірне,
Нехай люблять тебе, обіймають.
Хай здоров’я маєш ти добре,
Будеш гордістю мами і тата.
І щоб легко навчалось у школі,
Друзів гарних і вірних мати!
Раніше "Телеграф" ділився вітаннями для батьків із днем народження дитини. Для своїх читачів ми зібрали найкращі побажання та листівки.