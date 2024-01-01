Поздравления с днем рождения девочке в прозе: самые красивые пожелания

Выберите теплые пожелания с днем рождения в прозе девочке

Поздравления с днем ​​рождения – традиция, которую знает и бережно хранит каждый. На самом деле это один из самых важных элементов подарка. Приятные слова и добрые пожелания заставляют человека чувствовать себя особенным, будь то это ребенок или взрослый.

Ищете идею, как поздравить девочку с днем рождения в прозе? "Телеграф" придет вам на помощь. Мы собрали коллекцию вдохновляющих идей и примеров пожеланий с днем рождения ребенку девочке в прозе. Выбирайте наиболее подходящее и радуйте именинницу в ее день.

Поздравление девочке с днем рождения в прозе

Поздравляю принцессу🥰👸 с днем рождения! Желаю тебе исполнения всех твоих заветных желаний.💫 Веселья тебе, побольше радости и счастья каждый день. У тебя всё впереди — наслаждайся жизнью. Расти здоровой, любимой, красивой, счастливой девочкой. Будь счастлива!

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Солнышко, поздравляю тебя с днем рождения! 🥳🎉Всегда оставайся такой красивой, открытой, а главное, здоровой, доброй и улыбчивой девочкой!🎁🎀 Желаю тебе море счастливых мгновений, радостных сюрпризов и отличного настроения!

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Поздравляю с днем рождения🎀 самую красивую и добрую девочку. Желаю счастливого детства, желаю достигнуть больших высот.🎉 Пусть перед тобой откроются все двери прекрасного и доброго. Расти умной, озорной, послушной девочкой на радость своим родителям👸. Мечтай, и пусть все эти мечты обязательно сбудутся!

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Малышка, поздравляем тебя с днем рождения🥳🎉. Сегодня ты стала еще на один год старше. Желаю, чтобы ты росла здоровенькой, доброй, искренней и честной🤗. Каждый день желаю встречать со счастливой улыбкой. Пусть учеба будет легкой и только в радость. Желаю верных друзей и веселых компаний. Желаю огромного интереса к окружающему миру, а родные и близкие пусть гордятся тобой🎁🎈.

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Поздравляю тебя с днем рождения!🥳 Я хочу, чтобы все твои желания мгновенно исполнялись, твое здоровье было крепким, а близкие и родные всегда окружали тебя любовью.💕 Будь самой-самой счастливой!

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Дорогая малышка,🎀 с днем рождения! Пусть сегодня твой день будет наполнен самыми замечательными чудесами,🎉🎈 сюрпризами и подарками🎁. Расти большая, умненькая и красивая, будь доброй и весёлой, а главное — будь счастливой!

Проза с днем рождения девочке

От всего сердца поздравляю самую прекрасную девочку! 🎁🎈Желаю добиваться своих целей и побольше радовать мир своей чудесной улыбкой. Пусть всегда будет куча позитивных эмоций🎉🥳 и наилучших впечатлений, даже от самых обычных вещей. И пусть ты всегда будешь самой очаровательной девочкой!💕

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С днем рождения самая красивая девочка!🤗🎉 Пусть на твоем огромном жизненном пути тебе всегда сопутствует удача, окружают только верные друзья и добрые люди. Желаю улыбок, радости и солнечного настроения! Пожелаю тебе, чтобы ты всегда жила в доброй и волшебной сказке!

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Поздравляем прекрасную малышку! 👸🎁Желаем тебе ванильного счастья, мармеладной радости и клубничного настроения. Всегда будь такой же активной, веселой и доброй. Всегда радуй нас открытой улыбкой, а своих родителей своими успехами и новыми достижениями. С днем рождения!🎀

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У тебя сегодня самый лучший день — день рождения!🎈 Пусть этот день наполнит твою жизнь подарками🎁 и смехом, добрыми друзьями и сюрпризами! Пусть все загаданные пожелания 🤗сбудутся и мечты осуществятся. С праздником!🎉🥳

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Солнышко наше, с днем рождения! Расти красавицей, умницей и отличницей. Радуй всех вокруг своими высокими достижениями, заразительной улыбкой и смехом. Пусть все невзгоды обходят тебя стороной, а позитив идёт нога в ногу. Желаю тебе успехов во всех начинаниях, достижения всех целей и просто удачи. 🎁🎈🎉С днем рождения!

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Поздравляю с днем рождения! 🥳🎉Желаю тебе чудесных мгновений в каждом кусочке твоей совсем ещё юной жизни! Расти здоровой и успешной во всем, чтобы радовать своих родных каждый день, живи как в сказке и всегда верь в чудеса, потому что когда веришь в них, они происходят!🎁

Ранее "Телеграф" публиковал пожелания с днем рождения девочке в стихах. С помощью рифмованных пожеланий можно подарить ребенку незабываемые эмоции.